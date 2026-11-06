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Vở cải lương Tô Ánh Nguyệt ‘cháy vé’, tăng thêm suất diễn

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Tối 7-11 mới diễn ra nhưng vở cải lương Tô Ánh Nguyệt đã ‘cháy vé’, chứng tỏ sức hút của kịch bản cải lương kinh điển với khán giả.

Vở cải lương Tô Ánh Nguyệt ‘cháy vé’, tăng thêm suất diễn - Ảnh 1.

Chuông vàng vọng cổ Thu Vân (trái) vai Tô Ánh Nguyệt và Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi vai Minh - Ảnh: LINH ĐOAN

Tô Ánh Nguyệt là vở diễn được Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phục dựng lại trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát.

Tô Ánh Nguyệt phải tăng suất diễn đáp ứng nhu cầu khán giả

Tô Ánh Nguyệt là kịch bản nổi tiếng của soạn giả Trần Hữu Trang (tác giả Việt Thường, con trai ông Trần Hữu Trang, chấp bút).

Lần này, Nhà hát Trần Hữu Trang đã tin tưởng giao cho NSND Hữu Quốc phục dựng lại từ bản dựng đã đi vào lòng người mộ điệu của cố NSND Diệp Lang.

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Khán giả yêu cải lương hẳn đã từng mê mệt Tô Ánh Nguyệt qua sự thể hiện của nhiều tiền bối. 

Bản dựng được nhắc đến nhiều là bản do nghệ sĩ Diệp Lang đạo diễn cho Đoàn cải lương 2-84 với liên danh nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thủy.

Tô Ánh Nguyệt là sự phản ánh thân phận con người, đặc biệt là người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy hà khắc đã bóp chết biết bao tình yêu, đẩy bao con người vào những ngang trái cuộc đời.

Chuyện tình bi thương của anh Minh (NSND Minh Vương) và Nguyệt (NSND Lệ Thủy) đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Nghệ sĩ Lệ Thủy từng tâm sự trong giai đoạn diễn vở này đêm nào bà cũng khóc sưng mắt với nhân vật trải dài mấy chục năm trời, từ người vợ đến người mẹ chịu nhiều thiệt thòi.

Trích đoạn vở cải lương Tô Ánh Nguyệt - Video: LINH ĐOAN

Bởi vậy, khi nghe Nhà hát Trần Hữu Trang dựng lại vở, khán giả đã nhanh tay đặt mua vé "xí chỗ" khiến trong thời gian ngắn suất diễn tối 7-11 đã hết sạch vé.

Trước yêu cầu quá lớn của khán giả, nhà hát đã quyết định tăng thêm một suất diễn Tô Ánh Nguyệt vào ngày 13-12. Đây là tin vui của khán giả mê Tô Ánh Nguyệt đã "vuột" mất cơ hội ở suất đầu tiên.

Vở cải lương Tô Ánh Nguyệt ‘cháy vé’, tăng thêm suất diễn - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thu Vân vai Nguyệt và Hữu Quốc vai ông Hương Cả - Ảnh: LINH ĐOAN

Người trẻ tiếp nối kịch bản giá trị Tô Ánh Nguyệt

Soạn giả Hoàng Song Việt cho biết sau khi Đoàn cải lương 2-84 ngưng hoạt động, vở Tô Ánh Nguyệt đã được đưa về biểu diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang, giữ gần như nguyên thành phần diễn viên từ ê kíp cũ.

Trong đợt kỷ niệm 50 năm thành lập, nhà hát làm lại Tô Ánh Nguyệt với toàn ê kíp trẻ. Chỉ có NSND Thoại Miêu là nghệ sĩ kỳ cựu từng tham gia bản dựng Tô Ánh Nguyệt trước đây. Lần này, bà hóa thân thành bà Hương Cả bên cạnh ông Hương Cả - Hữu Quốc.

Hai vai diễn nặng ký là Minh và Nguyệt được giao cho hai Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi và Thu Vân.

Được diễn hai vai quan trọng trong vở diễn in sâu vào ký ức người xem ở dấu mốc đặc biệt của Nhà hát Trần Hữu Trang là niềm hạnh phúc của Nguyễn Văn Khởi và Thu Vân.

Vở cải lương Tô Ánh Nguyệt ‘cháy vé’, tăng thêm suất diễn - Ảnh 3.

Trong ê kíp tham gia Tô Ánh Nguyệt bản dựng năm 2026, chỉ có Thoại Miêu là nghệ sĩ kỳ cựu từng tham gia bản dựng Tô Ánh Nguyệt cách đây mấy chục năm. Lần này, Thoại Miêu (phải) vào vai bà Hương Cả - Ảnh: LINH ĐOAN

Bên cạnh niềm vui, với hai diễn viên còn là áp lực lớn khi đó là vai diễn để đời của tiền bối Minh Vương, Lệ Thủy.

Nghệ sĩ Thu Vân vốn đã từng được tập vai Nguyệt trong vở Tô Ánh Nguyệt trong thời gian rất lâu trước đây ở Nhà hát Trần Hữu Trang. Tuy nhiên, vì một số lý do nên vở chưa thể ra mắt.

Lần này gặp lại vai diễn dang dở, Vân cố gắng nỗ lực hết mình vì Nguyệt là nhân vật mà cô yêu thích. Tâm sự với Tuổi Trẻ, Thu Vân cho biết lớp trẻ khi thể hiện lại vai diễn kinh điển của cô chú đi trước thường bị so sánh, bị chê là không bằng.

Tuy nhiên, với Thu Vân, cơ hội được rèn luyện một vai khó như Nguyệt xứng đáng để cô chấp nhận đối diện với sự "soi" của khán giả.

Vở cải lương Tô Ánh Nguyệt ‘cháy vé’, tăng thêm suất diễn - Ảnh 4.

Từ trái qua, nghệ sĩ Thanh Toàn (vai Tâm), Nguyễn Văn Khởi (vai Minh) và Diễm Thanh (vai Dung) trong Tô Ánh Nguyệt bản dựng mới - Ảnh: LINH ĐOAN

Vai Nguyệt là vai nặng nhất trong vở, xuất hiện gần như từ đầu tới cuối, ở trường đoạn nào cũng nhiều nước mắt, khổ đau. Trong thời gian tập Tô Ánh Nguyệt, mỗi buổi suốt 5, 6 tiếng, miệt mài với vai diễn tới mức Vân không ăn uống nổi.

"Cực vậy nhưng tôi thích vai diễn lắm. Có thể chúng tôi chưa bằng các tiền bối nhưng tình yêu với vai diễn, nỗ lực của bản thân, cùng sự hỗ trợ của đạo diễn, ê kíp, tôi mong qua từng suất diễn sẽ hoàn thiện nhân vật, chinh phục được tình cảm của khán giả!" - Thu Vân bộc bạch.

Vở cải lương Tô Ánh Nguyệt ‘cháy vé’, tăng thêm suất diễn - Ảnh 6.Tô Ánh Nguyệt, Cây sầu riêng trổ bông trở lại nhân kỷ niệm 50 thành lập Nhà hát Trần Hữu Trang

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nhà hát tổ chức hàng loạt sự kiện cho dịp trọng đại này. Trong đó có sự trở lại của vở Tô Ánh Nguyệt và Cây sầu riêng trổ bông.

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    Chủ đề: Nhà hát Trần Hữu Trang Hữu Quốc Diệp Lang Tô Ánh Nguyệt Thu Vân

    Dòng sự kiện: Sân khấu truyền thống

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