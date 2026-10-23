Hơn 50 năm, khán giả vẫn mê bài Bánh bông lan của Minh Vương, Lệ Thủy

Bài tân cổ Bánh bông lan được Minh Vương, Lệ Thủy hát hơn 50 năm mà khán giả vẫn mê - Ảnh: LINH ĐOAN

NSND Lệ Thủy cho Tuổi Trẻ biết bài tân cổ Bánh bông lan mà bà và NSND Minh Vương hát đã hơn 50 năm rồi nhưng khán giả vẫn đòi nghe hoài.

Lệ Thủy từng giận Loan Thảo vì đưa những bài chân quê cho bà ca

Nghệ sĩ Lệ Thủy kể với Tuổi Trẻ bà và nghệ sĩ Minh Vương thâu bài tân cổ này khoảng năm 1974 cho hãng đĩa Việt Nam.

Đây là sáng tác của soạn giả Loan Thảo nhưng lúc đó ông ký là Quế Chi, tên của vợ ông. Những sáng tác của ông Loan Thảo mà ký chữ Quế trong bút danh toàn là từ tên vợ con ông.

Bài Bánh bông lan do nghệ sĩ Minh Vương và Lệ Thủy thể hiện - nguồn: KimKhangMusic

"Bài này ban đầu có tên là Bông lan. Mọi người có nhớ đoạn đầu là: "Bông lan, cánh trắng nhụy vàng/ Qua thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan".

Có nghĩa là anh chàng ở tỉnh lị về thích cô bán bánh bông lan nên dùng hình ảnh bông lan để "de" (ve - tán tỉnh) cô. Rồi không biết sao theo thời gian mọi người gọi luôn bài này là Bánh bông lan" - nghệ sĩ Lệ Thủy kể về cái tên đầu tiên của bài tân cổ.

Trước khi thâu bài này, Minh Vương - Lệ Thủy đã từng rất nổi tiếng với nhiều tuồng tích, bài ca cổ khác. Vậy mà không hiểu sao bài Bông lan khi ra đời đã tạo nên cơn sốt.

Lúc đó, ông Loan Thảo đã đưa một loạt bài chân quê cho Lệ Thủy thâu như Bánh phồng tôm, Lý chim quyên, Ngựa ô Bắc, Bóng người cùng thôn...

Ông đưa nhiều quá khiến bà giận lẫy, tại toàn đưa cho bà bài quê quê mà không cho bà ca mấy bài trữ tình, có vẻ "sang sang" một chút.

Thế nhưng ông Loan Thảo đã động viên: "Em cứ ca đi, sẽ trở thành những bài để đời của em đó!".

Minh Vương, Lệ Thủy từng để đời với chuyện tình nhiều nước mắt trong tuồng Tô Ánh Nguyệt - Ảnh: LINH ĐOAN

Ca riết bài Bánh bông lan mà tưởng tụi tui không có bài mới

Cùng với soạn giả Viễn Châu, ông Loan Thảo đúng là có con mắt tinh tường khi nhìn ra ưu điểm nổi trội của nghệ sĩ Lệ Thủy. Lối hát chân chất, mộc mạc với giọng ca sang sảng, hồn hậu khiến Lệ Thủy "trị" những bài ca cổ "bánh trái" (theo cách gọi vui của người hâm mộ) thật duyên dáng, đáng yêu mà khó ai qua được.

Lệ Thủy hợp với bài ca cổ về các cô gái nghèo, dễ thương, tần tảo mưu sinh nhưng hết sức lạc quan, không bị lụy làm biết bao chàng trai phải "đổ rầm rầm".

Bài Bánh bông lan có một câu chuyện dung dị về anh chàng phố thị xuôi về miền Tây, tình cờ gặp gỡ cô bán bánh bông lan mộc mạc, đáng yêu, để rồi anh mê bánh bông lan và mê cả người bán bánh.

Cả bài ca là chuyện anh tán nàng, tán tới đâu nàng né tới đó. Vậy thôi mà qua sự thể hiện của hai nghệ sĩ khán giả nghe suốt 50 năm qua không biết chán.

Lệ Thủy hé lộ bà và ông Minh Vương hát bài này cũng cả ngàn lần. Đi tới đâu khán giả cũng yêu cầu hát chung bài Cô gái bán sầu riêng.

"Hát riết mà chắc người ta tưởng tụi tui không có bài mới, dù còn các bài khác. Bởi vậy mới thấy sức hấp dẫn của bài Bánh bông lan mà cả tôi và Minh Vương đều không ngờ tới" - nghệ sĩ Lệ Thủy nói.

Ngoài bài Bánh bông lan, một số bài "bánh trái" của Lệ Thủy cũng gây được ấn tượng khiến nhiều bạn trẻ sau này học và hát theo.

Lệ Thủy hài hước nói nhiều khi đi ca sô lẻ bà cũng áp lực lắm. Vì nếu hát sau thì mấy bài ruột của bà nghệ sĩ trẻ đã hát trước đó rồi nên "coi như tui không kiếm ra bài để hát luôn" - Lệ Thủy vui vẻ nói.