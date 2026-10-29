Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cách nào đưa nghệ thuật vào học đường hiệu quả?

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Đưa nghệ thuật vào học đường cách nào cho hiệu quả là câu hỏi khiến nhiều người làm nghệ thuật, giáo dục trăn trở để giúp học sinh cảm, yêu và thích tìm hiểu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống.

Cách nào đưa nghệ thuật vào học đường hiệu quả? - Ảnh 1.

Nhà hát Trần Hữu Trang tích cực xây dựng các chương trình cải lương đưa vào học đường - Ảnh: LINH ĐOAN

Để phần nào giải đáp trăn trở đó, trong hai ngày 30 và 31-10, tại Nhà hát Trần Hữu Trang sẽ diễn ra chương trình tập huấn Phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường cho văn nghệ sĩ, chuyên gia văn hóa.

Đi tìm phương pháp hay truyền tình yêu nghệ thuật cho người trẻ

Trong hai ngày, người tham gia sẽ được tập huấn theo các chuyên đề mang tính thiết thực. Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa đến từ Đại học Văn hóa TP.HCM sẽ giới thiệu đề án Phát triển nghệ thuật học đường trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2035 và Chương trình nghệ thuật học đường TP.HCM năm học 2026-2027.

Từ giới thiệu tổng quan của ông Trịnh Đăng Khoa, lớp tập huấn sẽ được lắng nghe năm chuyên đề trong hai ngày.

TIN LIÊN QUAN

Chuyên đề một là Phương pháp giáo dục điện ảnh và tổ chức hoạt động xem phim trong trường học, do ông Huỳnh Công Khôi Nguyên đến từ Viện Phim Việt Nam trình bày.

Chuyên đề này sẽ nhấn mạnh đặc điểm tiếp nhận các tác phẩm điện ảnh của học sinh theo từng cấp, nguyên tắc lựa chọn phim, cách hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung, ngôn ngữ, giá trị của tác phẩm, kỹ năng tổ chức giới thiệu phim...

Bà Đoàn Thị Minh Thoa đến từ Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM thì giới thiệu Tổng quan về giáo dục nghệ thuật học đường và tâm lý học sinh phổ thông.

Bà cũng trình bày luôn hai chuyên đề: Phương pháp thiết kế nội dung chương trình giáo dục nghệ thuật phù hợp với học sinh và Kỹ năng tổ chức tương tác và hoạt động trải nghiệm nghệ thuật với học sinh.

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên (Đại học Trà Vinh) sẽ chốt lại chuyên đề 5 Hướng dẫn thực hành xây dựng kịch bản chương trình Nghệ thuật học đường năm học 2026-2027.

Cách nào đưa nghệ thuật vào học đường hiệu quả? - Ảnh 2.

Các chương trình sân khấu đưa vào học đường cần để ý xây dựng phù hợp từng độ tuổi, từng cấp học - Ảnh: LINH ĐOAN

Phát triển nghệ thuật học đường

Lớp tập huấn hữu ích này do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong môi trường giáo dục phổ thông.

Hỗ trợ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chuyển hóa kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn thành nội dung giới thiệu, tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật phù hợp với học sinh từng cấp học.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM, năm học 2026-2027, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM là bước triển khai thí điểm, làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện đề án Phát triển nghệ thuật học đường TP.HCM giai đoạn 2026-2035.

Thông qua kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong môi trường giáo dục học đường. Góp phần giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cách nào đưa nghệ thuật vào học đường hiệu quả? - Ảnh 4.Đề xuất tổ chức tuần lễ kịch, dựng một điểm diễn định kỳ dành cho thiếu nhi

Sáng 17-7, trong buổi tọa đàm mang chủ đề Sân khấu thiếu nhi và câu chuyện phát triển khán giả tại Nhà hát kịch TP.HCM, NSND Mỹ Uyên đã đề xuất thành phố nên tổ chức Tuần lễ kịch dành cho thiếu nhi.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nghệ thuật học đường tập huấn truyền thống Nhà hát Trần Hữu Trang

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất