Cách nào đưa nghệ thuật vào học đường hiệu quả?

Nhà hát Trần Hữu Trang tích cực xây dựng các chương trình cải lương đưa vào học đường - Ảnh: LINH ĐOAN

Để phần nào giải đáp trăn trở đó, trong hai ngày 30 và 31-10, tại Nhà hát Trần Hữu Trang sẽ diễn ra chương trình tập huấn Phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường cho văn nghệ sĩ, chuyên gia văn hóa.

Đi tìm phương pháp hay truyền tình yêu nghệ thuật cho người trẻ

Trong hai ngày, người tham gia sẽ được tập huấn theo các chuyên đề mang tính thiết thực. Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa đến từ Đại học Văn hóa TP.HCM sẽ giới thiệu đề án Phát triển nghệ thuật học đường trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2035 và Chương trình nghệ thuật học đường TP.HCM năm học 2026-2027.

Từ giới thiệu tổng quan của ông Trịnh Đăng Khoa, lớp tập huấn sẽ được lắng nghe năm chuyên đề trong hai ngày.

Chuyên đề một là Phương pháp giáo dục điện ảnh và tổ chức hoạt động xem phim trong trường học, do ông Huỳnh Công Khôi Nguyên đến từ Viện Phim Việt Nam trình bày.

Chuyên đề này sẽ nhấn mạnh đặc điểm tiếp nhận các tác phẩm điện ảnh của học sinh theo từng cấp, nguyên tắc lựa chọn phim, cách hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung, ngôn ngữ, giá trị của tác phẩm, kỹ năng tổ chức giới thiệu phim...

Bà Đoàn Thị Minh Thoa đến từ Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM thì giới thiệu Tổng quan về giáo dục nghệ thuật học đường và tâm lý học sinh phổ thông.

Bà cũng trình bày luôn hai chuyên đề: Phương pháp thiết kế nội dung chương trình giáo dục nghệ thuật phù hợp với học sinh và Kỹ năng tổ chức tương tác và hoạt động trải nghiệm nghệ thuật với học sinh.

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên (Đại học Trà Vinh) sẽ chốt lại chuyên đề 5 Hướng dẫn thực hành xây dựng kịch bản chương trình Nghệ thuật học đường năm học 2026-2027.

Các chương trình sân khấu đưa vào học đường cần để ý xây dựng phù hợp từng độ tuổi, từng cấp học - Ảnh: LINH ĐOAN

Phát triển nghệ thuật học đường

Lớp tập huấn hữu ích này do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong môi trường giáo dục phổ thông.

Hỗ trợ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chuyển hóa kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn thành nội dung giới thiệu, tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật phù hợp với học sinh từng cấp học.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM, năm học 2026-2027, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM là bước triển khai thí điểm, làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện đề án Phát triển nghệ thuật học đường TP.HCM giai đoạn 2026-2035.

Thông qua kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong môi trường giáo dục học đường. Góp phần giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.