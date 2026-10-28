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Nghệ sĩ Lệ Thủy, Trọng Hữu nhớ lần đầu quay tuồng Hàn Mặc Tử

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

NSND Lệ Thủy và NSND Trọng Hữu đã từng đóng cặp với nhau khá nhiều tuồng tích. Họ vừa có dịp thể hiện lại đoạn trích trong tuồng Hàn Mặc Tử của chương trình Vầng trăng cổ nhạc.

Nghệ Lệ Thủy, Trọng Thủy nhớ lần đầu quay tuồng Hàn Mặc Tử - Ảnh 1.

Lệ Thủy và Trọng Hữu trong bản thâu tuồng Hàn Mặc Tử mấy chục năm về trước - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN

Trong trích đoạn ngắn đó, Lệ Thủy là nàng Mai Đình, còn Trọng Hữu là nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Lệ Thủy bồi hồi nhớ những ngày thâu hình tuồng Hàn Mặc Tử

Trong Vầng trăng cổ nhạc, dù Lệ Thủy và Trọng Hữu chỉ hát một đoạn ngắn, gồm bản Văn thiên tường lớp dựng và 3 câu vọng cổ, nhưng nhiều khán giả yêu cải lương vẫn rất khoái vì được gặp lại chàng Hàn Mặc Tử và nàng Mai Đình thuở xưa.

Nhân vật Hàn Mặc Tử được nghệ sĩ Trọng Hữu hát với một vài cô đào nhưng khán giả cảm thấy với Lệ Thủy là "ép phê" hơn cả.

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Nàng Mai Đình là một trong những cô gái mến mộ tài thi phú của Hàn Mặc Tử nhưng cô lại thiệt thòi hơn những cô gái khác khi chỉ xa xót ôm riêng mình mối tình câm lặng.

Đến cuối cùng, khi Hàn Mặc Tử vướng căn bệnh phong cùi, khi không còn những bóng hồng khác thì chỉ có Mai Đình cạnh bên, chấp nhận sẻ chia khi cuộc đời Hàn Mặc Tử chìm vào bóng tối.

Chính vì lý do đó nên trong tuồng Hàn Mặc Tử nhân vật Mai Đình nhận được nhiều sự thương cảm của khán giả.

Lệ Thủy nhớ tuồng Hàn Mặc Tử từng được Đài truyền hình Cần Thơ ghi hình cách đây mấy chục năm. Bà kể đó là lần đầu tiên thử nghiệm kiểu thâu tiếng trước, sau đó ra ngoại cảnh bật băng để nghệ sĩ nhép theo.

"Người ta cũng có làm kiểu thu tiếng trực tiếp nhưng tạp âm nhiều quá không sử dụng được nên áp dụng cách thâu tiếng trước, quay hình sau. Lần đầu tiên thâu vở theo hình thức này nên ai cũng căng thẳng. Hồi đó không có chuyện thuộc tuồng sơ sơ rồi ra quay đâu.

Đạo diễn Diệp Lang yêu cầu mọi người phải thuộc tuồng hết rồi ca như ca sống trọn tuồng trên sân khấu vậy đó. Nguyên tắc đó buộc mọi người phải hết lòng, sống trọn với vai diễn chứ không thực hiện một cách chắp vá" - nghệ sĩ Lệ Thủy kể.

Nghệ Lệ Thủy, Trọng Thủy nhớ lần đầu quay tuồng Hàn Mặc Tử - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lệ Thủy và Trọng Hữu hát lại đoạn ngắn tuồng Hàn Mặc Tử trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc - Ảnh: LINH ĐOAN

Liên danh Lệ Thủy - Trọng Hữu

Tiết mục Hàn Mặc Tử của Lệ Thủy - Trọng Hữu khiến không ít khán giả nhớ tới tuồng Hàn Mặc Tử mà họ đã coi mòn băng mấy chục năm trước.

Vở diễn quy tụ toàn những tài danh như Trọng Hữu vai Hàn Mặc Tử, Mỹ Châu là Mộng Cầm, Lệ Thủy hóa thân nàng Mai Đình, ngoài ra còn có nghệ sĩ Diệp Lang, Thanh Tòng, Bảo Quốc, Thoại Miêu… Vai nào cũng hay, cũng góp phần tạo nên sức hút của bản thâu Hàn Mặc Tử xưa.

Khán giả thường mê mẩn khi Lệ Thủy hát cặp cùng Minh Phụng, Minh Vương. Tuy nhiên, liên danh Lệ Thủy - Trọng Hữu cũng "oanh tạc" thị trường miền Tây không kém.

Nghệ Lệ Thủy, Trọng Thủy nhớ lần đầu quay tuồng Hàn Mặc Tử - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Lệ Thủy - Trọng Hữu trên bìa đĩa tuồng Sương lạnh chiều đông

Lệ Thủy và Trọng Hữu từng có bản Tô Ánh Nguyệt diễn cặp cùng nhau rất hay, tạo sức hút không kém khi bà hát cùng Minh Vương.

Chính vì sự ăn ý đó mà nhà đài từng mời Lệ Thủy, Trọng Hữu đóng chánh trong rất nhiều tuồng nổi tiếng như Lan và Điệp, Tình yêu và tướng cướp, Ân oán giang hồ, Bên dòng sông Trẹm, Đứa con không tên, Đừng hẹn mưa ngâu, Trà hoa nữ, Trương Chi - Mị Nương, Hòn vọng phu

Sau mấy mươi năm, không ít chương trình vẫn nhớ tới cặp đôi năm xưa và mời Lệ Thủy - Trọng Hữu hát lại những trích đoạn cải lương mà họ đã từng đóng rất ăn ý.

Nghệ Lệ Thủy, Trọng Thủy nhớ lần đầu quay tuồng Hàn Mặc Tử - Ảnh 5.Hơn 50 năm, khán giả vẫn mê bài Bánh bông lan của Minh Vương, Lệ Thủy

Tối 25-10, bài tân cổ Bánh bông lan sẽ được hai nghệ sĩ cải lương kỳ cựu Minh Vương - Lệ Thủy hát trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc. Chương trình quy tụ đông đảo tài danh cải lương mang tên Mãi một vầng trăng, sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 lúc 21h.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: Lệ Thủy Trọng Hữu Hàn Mặc Tử cải lương Tô Ánh Nguyệt

    Dòng sự kiện: Sân khấu truyền thống

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