Kim Tiểu Long hơn 20 năm trở lại vai tướng cướp Bạch Hải Đường

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long gặp lại vai tướng cướp Bạch Hải Đường sau hơn 20 năm - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong vở diễn, Kim Tiểu Long đóng cặp cùng đàn em, Chuông vàng vọng cổ Thu Vân.

Kim Tiểu Long áp lực khi diễn trực tiếp Bạch Hải Đường

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Kim Tiểu Long cho biết anh từng có cơ hội đóng vai tướng cướp Bạch Hải Đường cách đây hơn 20 năm tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Cô đào diễn cùng anh lúc đó là nghệ sĩ Thanh Ngân. Khi diễn vai này là lúc Kim Tiểu Long cũng vừa nhận giải Trần Hữu Trang. Khi ấy anh còn trẻ lắm nên lần này diễn lại anh như được trở về những ký ức đẹp ngày trước.

Từng diễn truyền hình trực tiếp các vở Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, đến bây giờ diễn trực tiếp vở Bạch Hải Đường, Kim Tiểu Long vẫn cảm thấy áp lực.

Anh nói mỗi vở mang màu sắc khác nhau nhưng đều là các vở diễn kinh điển đã in sâu vào lòng người mộ điệu cải lương.

Bạch Hải Đường cũng tạo dấu ấn với nhiều nghệ sĩ tiền bối. Khán giả yêu mến vở diễn tới mức thuộc làu tuồng tích.

"Tôi nói thật là chỉ cần cất giọng ca bài Phụng hoàng ở đoạn bi kịch nhất của anh Minh (tướng cướp Bạch Hải Đường) khi Nhung, vợ anh, ôm tiền, tố cáo anh rồi bỏ theo người tình là khán giả ca theo không sót chữ nào.

...Nhung ơi sao em nỡ đành đoạn bỏ ra đi khi con Thu vừa mới lên hai tuổi... Cái đoạn đó tôi đi đâu cũng nghe khán giả hát hoài nên tập tuồng này tôi phải hết sức chú tâm, sợ sai khán giả trách" - Kim Tiểu Long tâm sự.

Thu Vân được đánh giá ngày càng tiến bộ khi liên tiếp được giao các vai diễn bi kịch. Khán giả chờ đợi Thu Vân phô diễn khả năng với vai Nhung trong Bạch Hải Đường - Ảnh: LINH ĐOAN

Lần đầu diễn cặp cùng Thu Vân

Bạch Hải Đường của tác giả Nguyễn Huỳnh Hoài Dung phiên bản 2026 do nghệ sĩ Kim Phương đạo diễn.

Với Kim Tiểu Long, mỗi đạo diễn sẽ có cách khai thác riêng nên dù đã từng diễn vở này nhưng khi làm việc với ê kíp mới là những trải nghiệm khác biệt.

Anh bảo lần đầu đóng Bạch Hải Đường anh còn trẻ, vẫn còn những non nớt, vụng về. Sau hơn 20 năm, khi đã có tuổi, Kim Tiểu Long nghĩ vai Minh của mình sẽ có độ đằm, chững chạc hơn.

Cách anh cảm nhận nhân vật cũng khác, có chiều sâu và tinh tế hơn trong từng lời thoại, hành động, lời ca. Lần này Kim Tiểu Long cũng vui vì có sự kết hợp với một cô đào mới.

Nghệ sĩ Thu Vân và anh có cơ duyên hợp tác với nhau trong vài bài ca cổ ở một số chương trình truyền hình trực tiếp trong các lễ hội.

Đây là lần đầu tiên Kim Tiểu Long và Thu Vân đóng cặp trong trọn vở tuồng cải lương. Nói về Thu Vân, Kim Tiểu Long dành nhiều lời khen.

Anh nhận xét Thu Vân có giọng ca rất hay, có sắc vóc và khả năng diễn xuất tốt. Vì vậy anh tin rằng hai anh em sẽ có sự phối hợp ăn ý trong bi kịch của một tên tướng cướp nổi tiếng.

Ngoài Kim Tiểu Long, Thu Vân, Bạch Hải Đường còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Ngân Huyền, Dũng Nhí, Thanh Đông, Hà Như... Vở được truyền tiếp lúc 21h trên kênh HTV9.

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