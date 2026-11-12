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Hà Linh xúc động nhận bằng Tổ quốc ghi công cho mẹ, liệt sĩ Thanh Nga, sau 47 năm

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Hà Linh rưng rưng nói với Tuổi Trẻ anh xúc động vì được phường Bàn Cờ (TP.HCM) tổ chức trao tặng bằng Tổ quốc ghi công cho mẹ anh, nghệ sĩ - liệt sĩ Thanh Nga.

Hà Linh xúc động nhận bằng Tổ quốc ghi công cho mẹ, liệt sĩ Thanh Nga, sau 47 năm - Ảnh 1.

Hình ảnh tiểu sử nghệ sĩ - liệt sĩ Thanh Nga được chiếu trong buổi trao bằng Tổ quốc ghi công cho nghệ sĩ Hà Linh - Ảnh: Nghệ sĩ Hà Linh cung cấp

Trong buổi trao đợt này, phường Bàn Cờ chỉ trao cho một gia đình là gia đình của liệt sĩ Thanh Nga.

Cảm ơn Nhà nước đã ghi nhận mẹ Thanh Nga

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Hà Linh cho biết năm 1979 sau khi bố mẹ anh mất trong vụ sát hại chấn động, gia đình đã có được quyết định của Nhà nước truy tặng liệt sĩ Thanh Nga.

Đến năm 1982, gia đình được trao giấy chứng nhận liệt sĩ của bà Nguyễn Thị Nga (tức nghệ sĩ Thanh Nga).

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"Trong đợt vừa rồi, nhân làm thủ tục, cập nhật giấy tờ điện tử, phường có rà soát lại và biết gia đình chưa nhận được bằng Tổ quốc ghi công của mẹ Thanh Nga.

Vì vậy các anh ở phòng chức năng đã làm việc tích cực và sau khoảng một năm hôm nay phường mời gia đình lên trao bằng Tổ quốc ghi công của mẹ.

Theo tôi được biết thì đợt này cả nước có khoảng hơn 20 gia đình nhận bằng, TP.HCM có ba gia đình và phường Bàn Cờ chỉ có gia đình tôi, nghệ sĩ - liệt sĩ Thanh Nga" - nghệ sĩ Hà Linh chia sẻ.

Hà Linh nói anh rất xúc động về sự quan tâm của chính quyền. Mẹ Thanh Nga của anh dù sớm ra đi nhưng đã sống trọn vẹn trong tình yêu thương của mọi người.

Hà Linh xúc động nhận bằng Tổ quốc ghi công cho mẹ, liệt sĩ Thanh Nga, sau 47 năm - Ảnh 2.

Hà Linh xúc động trong giây phút bằng Tổ quốc ghi công của mẹ Thanh Nga được chiếu lên màn hình - Ảnh: Nghệ sĩ Hà Linh cung cấp

Nhớ mãi Thanh Nga

Trên bằng Tổ quốc ghi công mà Hà Linh cung cấp, bằng ghi liệt sĩ Nguyễn Thị Nga, nghệ sĩ Đoàn cải lương Thanh Minh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng do Thủ tướng Lê Minh Hưng ký.

Trong phần giới thiệu tiểu sử liệt sĩ Thanh Nga, các thông tin ghi: "Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga (bí danh Thanh Nga), sinh năm 1942, nguyên quán tỉnh Tây Ninh, là nghệ sĩ thuộc Đoàn cải lương Thanh Minh.

Căn cứ theo điều 1, quyết định số 519/QĐ-UB ngày 31-1-1979 của UBND TP.HCM: "Nay công nhận nghệ sĩ Thanh Nga là liệt sĩ vì đã phát huy tài năng nghệ thuật, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chánh trị của thành phố, mặc cho bọn phản động hăm dọa nhiều lần và bị chúng sát hại ngày 26-11-1978"".

Dưới bài đăng của Hà Linh, nhiều khán giả yêu mến vào bày tỏ tấm lòng với nghệ sĩ - liệt sĩ Thanh Nga.

Khán giả Cụ Hai viết: "Hoài niệm cha mẹ mình cháu nhé, để lại đời sau con của mình biết được từ đời trước. Ông bà mình là người trân trọng nhất cháu Hà Linh nhé.

Như vậy đủ rồi, mình hãnh diện ở trong tâm. Chúc cháu luôn vui khỏe, hạnh phúc, thành công".

Khán giả NhiHa Nguyen nói: "Vậy là an ủi, ấm lòng em phần nào!". Nhiều người bày tỏ họ rất vui khi biết thông tin này và nhớ thật nhiều người nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn, "Nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga.

Hà Linh xúc động nhận bằng Tổ quốc ghi công cho mẹ, liệt sĩ Thanh Nga, sau 47 năm - Ảnh 4.Liệt sĩ, nghệ sĩ Thanh Nga đẹp mãi trong trái tim người yêu cải lương

Khi đọc thông tin nghệ sĩ Hà Linh, con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga, đăng giấy chứng nhận bà là liệt sĩ, rất nhiều khán giả đã bày tỏ tình cảm yêu quý bà qua báo Tuổi Trẻ.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: Thanh Nga nữ hoàng sân khấu liệt sĩ Hà Linh Tổ quốc ghi công

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