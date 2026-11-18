Nghệ sĩ Kim Tử Long ủng hộ con trai 13 tuổi thi văn nghệ mừng Ngày Văn hóa Việt Nam chiều 17-11 - Ảnh: NVCC

Tiết mục của con trai Kim Tử Long cùng các bạn đại diện cho học sinh Trường Minh Đức giao lưu cùng nhiều trường trong thành phố mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Con trai Kim Tử Long hóa thân nhân vật sử Việt

Nghệ sĩ Trinh Trinh, vợ nghệ sĩ Kim Tử Long, cho Tuổi Trẻ biết chiều 17-11, vợ chồng cô cố gắng làm cho xong việc để chạy ngay qua trường phụ lo hóa trang cho con trai, mặc trang phục cổ trang sử Việt cho cháu tham gia thi văn nghệ.

"Andy Khánh cùng các bạn được thầy cô dàn dựng một tiết mục kết hợp truyền thống và hiện đại. Các cháu hóa thân thành nhân vật sử Việt nhưng nhảy sôi động và đọc rap thể hiện tinh thần yêu nước của người trẻ.

Đây là lần đầu tiên Khánh đọc rap để thể hiện nhân vật sử Việt. Tôi thấy cũng lạ lạ, hay hay" - Trinh Trinh kể. Cô chia sẻ thêm tiết mục này được Trường Minh Đức, nơi cháu Khánh đang theo học, chọn đại diện thi giao lưu văn nghệ cùng các trường trong thành phố.

Bình thường nghệ sĩ Trinh Trinh đồng hành cùng hai con trai trong mọi sinh hoạt từ nhà đến trường học. Nghệ sĩ Kim Tử Long bận rộn với nhiều sô diễn nhưng chiều 17-11 anh cố gắng tranh thủ đến động viên, ủng hộ tinh thần con trai.

Kim Tử Long chính là người hóa trang cho con trai thi văn nghệ. Trinh Trinh nói bữa nào mà Kim Tử Long rảnh đi phụ làm "trợ lý" cho con trai thì cậu nhóc rất vui.

Tiết mục biểu diễn chiều 17-11 của Andy Khánh và các bạn - Ảnh: Nghệ sĩ Trinh Trinh cung cấp

Mong con nối tiếp nghiệp hát

Kim Tử Long từng tâm sự với Tuổi Trẻ, anh luôn mong muốn các con nối nghiệp mình, nhưng không ép. Tùy vào sở thích, khả năng và cái duyên nghề nghiệp của các con. Nếu các con mê hát và có tài năng, anh sẵn sàng tạo điều kiện. Nếu các con có thiên phú ở lĩnh vực khác, anh sẽ ở phía sau hỗ trợ cho chúng.

Andy Khánh bộc lộ năng khiếu từ rất sớm. 3, 4 tuổi em đã lên sân khấu biểu diễn cùng cha mẹ. Có một thời gian em tạm gián đoạn vì phải tập trung cho việc học. Những năm gần đây Andy Khánh xuất hiện nhiều hơn và tỏ vẻ chững chạc. Trong các chương trình văn nghệ ở Trường Minh Đức và phường Cầu Ông Lãnh, Andy Khánh tích cực tham gia.

Andy Khánh trong live show Không phai của ba Kim Tử Long - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhiều tiết mục cải lương, đờn ca tài tử sử Việt, mẹ Trinh Trinh đã phụ dàn dựng để em thi văn nghệ phong trào.

Thỉnh thoảng em còn đi hát chung với mẹ. Gần nhất, ở live show Không phai diễn ra ngày 17-10 tại Nhà hát Bến Thành của ba Kim Tử Long, Andy Khánh đã xuất hiện trong một trích đoạn cải lương.

Khi Kim Tử Long đăng hình đi ủng hộ con chiều 17-11, nhiều khán giả vô khen ngợi Andy Khánh năm nay mới 13 tuổi mà cao hơn ba, gương mặt sáng sủa, hứa hẹn một anh kép cải lương tương lai.

Nghệ sĩ Trinh Trinh chia sẻ mỗi ngày chở con trai đi học, hai mẹ con thường nghêu ngao ca bài bản cải lương. Bởi vậy, tình yêu cải lương vẫn luôn duy trì trong lòng cậu bé và như phản xạ tự nhiên, khi cần Andy Khánh sẽ bật ca ngon lành.