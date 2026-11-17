Trần Trí Khang được khán giả yêu thích từ giải Chuông vàng vọng cổ tới Bông lúa vàng 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

Trần Trí Khang trong năm 2026 bất ngờ khiến khán giả chú ý từ giải Chuông vàng vọng cổ 2026 đến Bông lúa vàng 2026.

Mong Trí Khang giữ được phong độ

Trong hai giải cải lương, đờn ca tài tử lâu đời trên sóng phát thanh và truyền hình của TP.HCM năm 2026, bất ngờ có một thí sinh tạo được thiện cảm và gây nên một làn sóng ủng hộ anh rất mạnh mẽ từ khán giả.

Đó là Trần Trí Khang. Rất nhiều diễn đàn cải lương bàn luận sôi nổi sau các phần thi của Trí Khang. Có nhiều ý kiến trái ngược nhau, nhưng phần đông bày tỏ sự yêu thích, mê cách ca của Khang.

Khang ca như thế nào mà tạo được làn sóng yêu mến như thế? Chỉ đơn giản là chàng trai trẻ chọn trở về cách ca dung dị, mộc mạc, đầy chất u buồn, tự sự như nhiều giọng ca cải lương xưa.

Những tài danh mà khán giả cho rằng Khang ảnh hưởng cách ca đó là nghệ sĩ Thanh Sang, Điền Tử Lang, Út Hiền…

Tuy nhiên, vẫn có những nhà chuyên môn chỉ ra Khang còn một màu, không có sự đa dạng trong diễn xuất. Đó là lý do khiến anh phải dừng lại ở đêm chung kết 2 giải Chuông vàng vọng cổ năm nay.

Dù vậy, rất nhiều khán giả vẫn "bất chấp", vẫn yêu mến và bênh vực Trí Khang. Cho nên, việc anh chàng lọt vào vòng chung kết Bông lúa vàng khiến nhiều người vui mừng và mong anh giữ phong độ, tạo nên cú đột phá để giành giải cao nhất.

Nguyễn Thị Cua là 1 trong 5 thí sinh được chọn vào vòng chung kết Bông lúa vàng 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

Cuộc đua của 5 thí sinh

Ngoài Trí Khang, chung kết Bông lúa vàng 2026 còn có 4 thí sinh là Nguyễn Trung Hậu, Đặng Hồng Trúc, Nguyễn Thị Cua và Huỳnh Văn Khánh. Để được lọt vào buổi thi đặc biệt này, các thí sinh đã trải qua nhiều vòng thi, từ đó thể hiện khả năng cho các giám khảo cân nhắc, lựa chọn.

Theo ban giám khảo, năm nay các thí sinh vào chung kết có giọng ca rất khá. Trong đó có thí sinh Nguyễn Trung Hậu chỉ mới 20 tuổi, được xem là nhân tố mới, trẻ. Nếu bạn thể hiện tốt trong vòng chung kết sẽ bổ sung thêm một triển vọng mới cho làng cải lương.

Ở buổi thi chung kết, mỗi thí sinh sẽ thi diễn một trích đoạn cải lương dài khoảng 15 phút với sự trợ diễn của nghệ sĩ khách mời. Thí sinh xuất sắc giành giải quán quân Bông lúa vàng năm nay sẽ nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Buổi thi chung kết sẽ diễn ra tại Nhà hát VOH. Ban tổ chức phát hành vé mời dành cho khán giả yêu cải lương, đờn ca tài tử. Năm nào cũng vậy, trước một tuần diễn ra, buổi thi luôn trong tình trạng "cháy vé", đủ thấy sức hút rất lớn của cuộc thi cải lương có tuổi đời lâu nhất tại TP.HCM, 33 năm.