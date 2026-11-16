Quế Trân, Lê Tứ hạnh phúc gặp gỡ khán giả Cần Thơ trong Tiếng hò sông Hậu

NSƯT Lê Tứ và NSND Quế Trân cùng các nghệ sĩ chào khán giả sau đêm diễn vở Tiếng hò sông Hậu - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở cải lương Tiếng hò sông Hậu được Cần Thơ dàn dựng để chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam. Lê Tứ, Quế Trân góp mặt đã tạo nên sức hút khiến vở phải diễn hai suất vào ngày 15 và 24-11.

Lê Tứ, Quế Trân lần đầu diễn trọn vở cùng nghệ sĩ Đoàn cải lương Tây Đô

Đã từng cộng tác trong một số chương trình văn nghệ tổng hợp của các nghệ sĩ Tây Đô, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Lê Tứ, Quế Trân hợp tác diễn trọn vở cùng đoàn.

Trong đêm diễn đầu tiên, bày tỏ với Tuổi Trẻ, Quế Trân bảo cô vui lắm. "Vì từ anh Diệp Tính, phụ trách đoàn, đến các nghệ sĩ trong vở ai cũng rất chu đáo, dễ thương và ưu tiên cho mình.

Hợp tác diễn trọn vở cho đoàn tỉnh hơi cực là phải mất thời gian chạy lên chạy xuống để tập cùng anh em, nhưng mà thấy không khí ấm áp là quên mệt nhọc.

Khán giả Cần Thơ rất yêu mến tôi và anh Lê Tứ nên cảm giác hạnh phúc lắm. Riêng tôi, lần đầu tiên được diễn tuồng Tiếng hò sông Hậu, lại trong dịp đặc biệt mừng Ngày văn hóa Việt Nam nên càng thấy xúc động" - Quế Trân chia sẻ.

Cảnh cô Lài (Quế Trân đóng) mơ về Chơn (Phương Anh) khi anh bị đi tù ở Côn Đảo được xử lý màn hình Gauze tạo sự lãng mạn - Video: LINH ĐOAN

Lê Tứ gần đây đã ba lần hóa thân nhân vật Thừa trong ba bản dựng Tiếng hò sông Hậu. Lần nào với anh cũng là trải nghiệm đặc biệt.

Vốn xem cố nghệ sĩ Giang Châu là sư phụ, mê mẩn vai Thừa trước đây của Giang Châu nên theo tâm linh Lê Tứ nghĩ có khi Giang Châu đã trao vai Thừa lại cho anh.

Với Thừa, Lê Tứ cho rằng mình không phải cực nhọc, vất vả cho vai diễn mà anh như đang sống với nhân vật, sống với vai diễn đã nuôi lớn niềm đam mê cải lương của anh từ thuở 10, 11 tuổi.

Lê Tứ rất có duyên với vai Thừa - Ảnh: LINH ĐOAN

Quế Trân (vai Lài) và Phương Anh (vai Chơn) trong Tiếng hò sông Hậu - Ảnh: LINH ĐOAN

Người Cần Thơ làm vở Tiếng hò sông Hậu

Tiếng hò sông Hậu là kịch bản quá nổi tiếng của soạn giả Điêu Huyền. Ngày diễn vở là 15-11 cũng đúng ngày giỗ của ông, bởi vậy buổi chiều trước đêm diễn Đoàn cải lương Tây Đô đã làm một mâm cơm cúng giỗ ông để các lãnh đạo, nghệ sĩ trong vở thắp nhang cho ông.

Ông Điêu Huyền là người con của đất Cần Thơ, lần này dàn dựng vở là tiến sĩ Lê Nguyên Đạt (phó hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) cũng là người Cần Thơ.

Một đoạn trong vở Tiếng hò sông Hậu - Video: LINH ĐOAN

Ông Diệp Tính nói nhân Ngày văn hóa Việt Nam 24-11, lãnh đạo muốn tìm kịch bản nào đó nói về Cần Thơ và quy tụ những người con Cần Thơ cùng làm vở. Vậy nên, có thể nói những người Cần Thơ đã làm nên Tiếng hò sông Hậu trong dịp đặc biệt này.

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt mặc dù rất mê tuồng Tiếng hò sông Hậu nhưng đây là lần đầu ông có cơ duyên dựng vở. Tâm sự với Tuổi Trẻ, ông nói rất áp lực khi đạo diễn, thậm chí lo lắng không biết có thể làm đúng tinh thần vở diễn mà tác giả đã gởi gắm.

Nghệ sĩ Hồng Thủy (trái) diễn rất tốt vai bà Tư bên cạnh cô Lài của Quế Trân - Ảnh: LINH ĐOAN

"Tôi phải đắn đo mãi mới dám nhận lời và quyết định làm theo hai hướng. Nghĩa là vừa giữ được bản sắc vở nhưng phải có tính đương đại của cải lương hôm nay. Qua từng ngày dàn dựng tôi càng cảm thấy yêu hơn, thích hơn hành trình sáng tạo cùng anh em nghệ sĩ.

Tôi nhận thấy thông điệp, giá trị của vở dù cách đây mấy chục năm mà vẫn còn nguyên vẹn. Người nông dân cũng giống như tinh thần bông lúa, oằn xuống rồi vươn lên, mộc mạc nhưng kiên cường, bảo vệ quyền con người không để ai khác ức hiếp, bóc lột" - ông Đạt bộc bạch.

Ê kíp sáng tạo vở diễn chụp ảnh cùng một số lãnh đạo thành phố Cần Thơ sau đêm diễn - Ảnh: LINH ĐOAN

Ông Tính bổ sung thêm kịch bản đã ăn sâu vào tâm trí người xem nên ê kíp chọn cách dàn dựng mới mẻ để thu hút khán giả trẻ.

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt ứng dụng màn hình Gauze vào nhiều phân cảnh không chỉ giúp vở có những khoảnh khắc lãng mạn, mở rộng không gian mà còn giúp Tiếng hò sông Hậu có thêm một phong cách khác so với một số bản dựng trước đây.

Sau hai suất diễn, lãnh đạo đoàn sẽ lên kế hoạch đưa vở đi biểu diễn phục vụ bà con ở những địa phương mà trong tác phẩm có nói đến.

Trong Tiếng hò sông Hậu, các diễn viên của Tây Đô như Phương Anh, Lê Duy, Hồng Thủy, Hồng Giang, Bình Trọng, Châu Thoại Mỹ, Châu Sang, Tố Nguyên… cũng chứng tỏ bản lĩnh trong từng vai diễn của mình để những nhân vật như Hội đồng Dư, Chơn, bà Tư, cô Ba Phượng, thầy Ba Năng, Ba Sênh, Cặp rằng Lựu, Hương quản Lê… thể hiện thật sinh động.