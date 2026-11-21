NSND Thanh Ngân (vai Trưng Trắc) và Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi vai Thi Sách trong vở Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: NVCC

Vở Tiếng trống Mê Linh diễn tại quảng trường Trần Quang Khải, Rạch Giá, tỉnh An Giang, trong khuôn khổ Festival Dòng xanh An Giang lần đầu tiên được tổ chức.

Tiếng trống Mê Linh - hào khí dân tộc

Việc ban tổ chức mời các nghệ sĩ Nhà hát Trần Hữu Trang xuôi về An Giang diễn cho bà con xem vở cải lương sống mãi trong lòng người mộ điệu dịp này quả là hợp lý.

Bởi Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền) là vở quá nổi tiếng trong lịch sử cải lương Việt Nam. Bản dựng khiến người xem phải nhớ mãi là tác phẩm của Đoàn cải lương Thanh Minh với hai tài danh Thanh Nga - Thanh Sang.

Vở là sự kết hợp đầy sáng tạo của nghệ sĩ trong thời kỳ đầu thành phố ta còn nhiều khó khăn nhưng đậm chất văn hóa, tinh thần dân tộc, nêu cao ý chí quật cường, cùng nhau đoàn kết chống quân ngoại xâm.

Tiếng trống Mê Linh vang lên trong hai ngày hội lớn của đất nước cũng là lần nữa thôi thúc trong lòng mọi người, đặc biệt là người trẻ tình yêu đất nước, tình yêu quê hương.

Đóng chính trong bản dựng do NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn là nghệ sĩ Thanh Ngân và Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi (vai Thi Sách).

Bản dựng này gần đây được diễn đi diễn lại ở nhiều sự kiện lớn của TP. Đi tới đâu cũng đông nghẹt khán giả vì sức hút của kịch bản và các ngôi sao trong vở.

Ông Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang - cho Tuổi Trẻ biết đợt nhà hát diễn Tiếng trống Mê Linh ở Bình Dương, khán phòng có sức chứa cả 2.000 người mà lượng khán giả quá tải, nên có người chấp nhận ngồi bệt ở các lối đi.

Đưa Tiếng trống Mê Linh ra diễn ở quảng trường tối 23-11 có lẽ ban tổ chức mong muốn đáp ứng rộng rãi nhu cầu quá lớn của bà con. Vở còn được An Giang truyền hình trực tiếp, nên Tiếng trống Mê Linh vì thế lại hào hùng vang lên ở mảnh đất miền Tây.

Tiếng trống Mê Linh - vở diễn sống mãi trong lòng người mộ điệu - Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Khởi trở về quê hương

Nếu ê kíp nghệ sĩ Trần Hữu Trang háo hức diễn Tiếng trống Mê Linh ở một không gian mới, thì với riêng Nguyễn Văn Khởi lại là cảm xúc đặc biệt.

Trong các hoạt động sôi nổi phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam của Nhà hát Trần Hữu Trang, Nguyễn Văn Khởi may mắn được giao gánh nhiều vai trò quan trọng.

Anh là kép chánh trong vở Tô Ánh Nguyệt được dựng mới. Rồi tham gia chương trình tôn vinh NSND Viễn Châu ở Vĩnh Long. Sau khi kết thúc ở Vĩnh Long, Khởi phải chạy ngay qua An Giang để chuẩn bị cho Tiếng trống Mê Linh.

Lịch trình khá dày và di chuyển nhiều, nhưng Nguyễn Văn Khởi cảm thấy hạnh phúc vì có thể góp một phần tạo dấu ấn trong những ngày khó quên này.

Đặc biệt hơn nữa khi Khởi được về lại quê hương An Giang của mình để hóa thân thành nhân vật Thi Sách.

Từ một nhân viên tòa án mê cải lương ngày nào, ban đầu chỉ tập tành đờn ca tài tử, mà giờ Khởi đã dần dần đứng vào hàng ngôi sao trẻ tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Trở về quê hương sau hành trình dài trưởng thành về nghề nghiệp với Nguyễn Văn Khởi không chỉ là biểu diễn, mà còn như là dịp "báo công" cùng bà con quê nhà. Trong lòng chàng kép trẻ, có niềm vui pha lẫn chút tự hào.

Tiếng trống Mê Linh còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Mỹ Hằng, Lê Thanh Thảo, Phùng Ngọc Bảy, Nguyễn Thanh Toàn, Thanh Đông, Tô Tấn Loan, Kim Thùy, Diễm Kiều, Dũng Nhí, Hoàng Minh Vương...