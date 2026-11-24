Phương Mỹ Chi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất - Ảnh: MINH CHÂU



Ca sĩ Phương Mỹ Chi còn được vinh dự đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ bày tỏ tình cảm, suy nghĩ trong Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát Hồ Gươm.

Phương Mỹ Chi, Tùng Dương hãnh diện lan tỏa văn hóa Việt

Là ca sĩ trẻ tiêu biểu luôn tìm cách đưa văn hóa dân tộc vào các sản phẩm âm nhạc, Phương Mỹ Chi ngày càng khẳng định lối đi của mình là đúng đắn khi biết phát huy nội lực từ cội nguồn dân tộc.

Hoa hậu Tiểu Vy gửi lời tri ân đến những người gìn giữ văn hóa dân tộc - Ảnh: FBNV

Tâm sự trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên cô nghĩ mình rất vinh dự khi được góp một phần sức trẻ trên hành trình giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt.

Ca sĩ Hồng Nhung thì đăng clip cô nhẹ nhàng hát bài Bèo dạt mây trôi và tỉ mẩn cắm hoa.

Cô kể đi qua nhiều miền đất, gặp gỡ và cảm nhận vẻ đẹp của nhiều nền văn hóa, Hồng Nhung càng thêm yêu và tự hào về những giá trị rất riêng của người Việt Nam.

Theo Hồng Nhung, văn hóa hiện diện trong từng nếp sống, trong cách ta yêu thương, đối đãi với nhau và trong cả những giai điệu đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.

"Ca sĩ thật hạnh phúc khi được góp một tiếng hát nhỏ bé vào hành trình gìn giữ, tiếp nối những vẻ đẹp ấy" - Hồng Nhung bộc bạch. Cô mong đây sẽ là dịp thật đẹp để chúng ta gần nhau hơn, dành thời gian cho gia đình, cho nghệ thuật và cho những giá trị văn hóa thân thương vẫn luôn hiện diện quanh mình.

Ca sĩ Duyên Quỳnh xinh đẹp trong trang phục dân tộc vùng núi phía Bắc - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Duyên Quỳnh thì nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều mang một sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cuộc đời.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Quỳnh lần nữa hãnh diện nói về ca khúc Việt Nam gấm vóc rạng ngời, ca khúc đưa người ta qua những vùng miền xinh đẹp của Việt Nam với sự đa dạng về văn hóa.

Trong status đặc biệt này, Duyên Quỳnh đăng hàng loạt ảnh mà mình được trải nghiệm qua những sắc màu văn hóa của đất nước. Đó là nghệ thuật múa rối nước, hát bội, cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử, trang phục dân tộc…

Ca sĩ Tùng Dương nhấn mạnh: "Dương luôn nghĩ rằng người nghệ sĩ không chỉ có trách nhiệm gìn giữ di sản, mà còn phải dám khai phá, cách tân. Thậm chí phá vỡ những khuôn mẫu cũ để văn hóa dân tộc tiếp tục sống mãnh liệt trong thời đại mới".

Ca sĩ Tùng Dương mong người nghệ sĩ mạnh dạn phá cách để văn hóa dân tộc sống mãi cùng thời đại - Ảnh: FBNV

Tự hào bản sắc Việt

NSND Trọng Phúc tham gia chương trình Tự hào bản sắc Việt tối 24-11 tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ. Với anh, "Tự hào bản sắc Việt" cũng là chân lý ngắn gọn để anh gìn giữ đam mê và phát huy nghệ thuật truyền thống.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ hát Việt Nam kiêu hãnh trong concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam tối 24-11 tại Mỹ Đình. Với Hạ Trâm đó là niềm hạnh phúc rất lớn bởi ca khúc đã góp phần lan tỏa lòng tự hào về văn hóa Việt Nam, hun đúc ngọn lửa yêu nước đến với mọi người.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, hoa hậu Trần Tiểu Vy muốn gởi lời tri ân đến những người đang gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Cô mong rằng: "Mỗi chúng ta sẽ luôn trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc và cùng lan tỏa những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế".

NSND Trọng Phúc tự hào bản sắc Việt - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Võ Hạ Trâm - Ảnh: FBNV

NSND Mỹ Uyên nghĩ: "Văn hóa không chỉ là những giá trị nghệ thuật được sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Văn hóa còn là cách chúng ta trân trọng con người, trân trọng lao động sáng tạo và quan tâm đến đời sống của những người đang ngày ngày cống hiến cho nghệ thuật".

Diễn viên Hứa Vĩ Văn biết ơn TP.HCM, nơi anh lớn lên và cho anh cơ hội được gắn bó với điện ảnh.

"Được sống, được làm nghề mỗi ngày và góp một phần công sức nhỏ bé cho thành phố mình yêu là niềm hạnh phúc của Văn. Văn tin rằng lan tỏa văn hóa Việt Nam cũng có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như thế" - Hứa Vĩ Văn trải lòng một cách giản dị.