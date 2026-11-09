Nghệ sĩ hát bội Hoàng Thúy Phượng bệnh nặng, làm đơn lên Hội Sân khấu TP

Nghệ sĩ Tuyết Thu trao hỗ trợ của Ban Ái hữu nghệ sĩ và tiền cá nhân giúp nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng - Ảnh: NVCC

Nhận được đơn xin hỗ trợ, NSƯT Tuyết Thu - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, đồng thời là Trưởng Ban Ái hữu - đã cùng các cộng sự tìm hiểu và đến hỗ trợ nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng (nghệ danh Hoa Bích Phượng).

Tình cảnh thắt ngặt của nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Tuyết Thu cho biết sau khi tìm hiểu tình hình của nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng, Tuyết Thu đã đại diện Ban Ái hữu tức tốc đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ bước đầu cho bà.

Ngoài tiền của Ban Ái hữu, nghệ sĩ Tuyết Thu còn gởi tiền cá nhân của mình để giúp bà Phượng. Tuyết Thu cho biết bà Phượng hiện đang ở nhà thuê tại phường An Phú Đông (quận 12 cũ).

Bà là nghệ sĩ hát bội, cải lương tuồng cổ, từng đi hát cho Đoàn nghệ thuật hát bội TP.HCM, Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Hữu Hạnh, Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Ngọc Khanh…

Tình cảnh khó khăn nên hát bữa nào lo bữa đó. Cách đây 2 tháng bà còn cố gắng đi hát được. Nhưng sau đó bà bị mệt, vô bệnh viện khám mới lòi ra đủ thứ bệnh.

Theo thông tin từ bác sĩ thì bà bị suy tim, suy thận, nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng dạ dày… Tuy nhiên do bà bị tiểu đường, tuổi cao nên rất khó cho việc mổ xẻ.

Tình trạng hiện tại là bà đành phải về nhà trọ, mỗi ngày thở oxy để cầm cự.

Nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng và những hình ảnh đi hát giờ chỉ còn là kỷ niệm - Ảnh: Nghệ sĩ Tuyết Thu cung cấp

Một cánh tay cho nghệ sĩ khó khăn, bệnh tật

Nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng đơn chiếc nên khi nằm bệnh tại nhà chỉ có cháu chạy tới chạy lui. Cháu bà cũng khó khăn, chạy xe ôm nên không đủ thời gian kề cận bên bà.

Ngoài trao tiền giúp đỡ tức thời cho bà Phượng, nghệ sĩ Tuyết Thu cho biết Ban Ái hữu, hội đã quyết định đưa bà vào danh sách các nghệ sĩ nghèo, khó khăn được hội hỗ trợ hằng tháng đến trọn đời. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ tháng 11-2026.

Đồng thời, hội cũng đưa bà Phượng vào danh sách văn nghệ sĩ già yếu, bệnh tật, khó khăn mong nhận hỗ trợ lên cấp thành phố xét duyệt.

Hiện danh sách nghệ sĩ nhận hỗ trợ hằng tháng của Ban Ái hữu có 43 nghệ sĩ sân khấu. Nghệ sĩ Tuyết Thu cho biết các nghệ sĩ già yếu, neo đơn, bệnh tật, cần giúp đỡ cứ gởi đơn lên hội.

Ban Ái hữu sẽ tìm hiểu và tìm cách giúp đỡ họ. Do Hội Sân khấu TP hoạt động theo cơ chế tự thu tự chi nên kinh phí khá hạn hẹp.

Với vai trò Trưởng Ban Ái hữu, Tuyết Thu cho biết chị và các thành viên trong ban tích cực liên lạc thêm các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… có tấm lòng để giúp sức lo cho các nghệ sĩ nghèo, già yếu.

Dù Ban Ái hữu đã hỗ trợ nhưng biết rằng chẳng thấm vào đâu trong tình hình điều trị của nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng, vì vậy Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM là nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã bàn với Tuyết Thu đăng thông tin trên fanpage của hội để các nghệ sĩ gần xa biết đến, nếu muốn giúp đỡ bà Thúy Phượng thì có thể hỗ trợ thêm.