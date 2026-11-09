Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nghệ sĩ hát bội Hoàng Thúy Phượng bệnh nặng, làm đơn lên Hội Sân khấu TP

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Ở tuổi gần 70, sống cô đơn một mình trong nhà trọ, lại bệnh nặng phải thở oxy, nghệ sĩ hát bội Hoàng Thúy Phượng vừa viết đơn xin giúp đỡ gửi đến Ban Ái hữu nghệ sĩ (thuộc Hội Sân khấu TP.HCM) để xin giúp đỡ.

Nghệ sĩ hát bội Hoàng Thúy Phượng bệnh nặng phải thở oxy, làm đơn cứu xét lên Hội Sân khấu TP - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tuyết Thu trao hỗ trợ của Ban Ái hữu nghệ sĩ và tiền cá nhân giúp nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng - Ảnh: NVCC

Nhận được đơn xin hỗ trợ, NSƯT Tuyết Thu - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, đồng thời là Trưởng Ban Ái hữu - đã cùng các cộng sự tìm hiểu và đến hỗ trợ nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng (nghệ danh Hoa Bích Phượng).

Tình cảnh thắt ngặt của nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Tuyết Thu cho biết sau khi tìm hiểu tình hình của nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng, Tuyết Thu đã đại diện Ban Ái hữu tức tốc đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ bước đầu cho bà.

Ngoài tiền của Ban Ái hữu, nghệ sĩ Tuyết Thu còn gởi tiền cá nhân của mình để giúp bà Phượng. Tuyết Thu cho biết bà Phượng hiện đang ở nhà thuê tại phường An Phú Đông (quận 12 cũ).

TIN LIÊN QUAN

Bà là nghệ sĩ hát bội, cải lương tuồng cổ, từng đi hát cho Đoàn nghệ thuật hát bội TP.HCM, Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Hữu Hạnh, Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Ngọc Khanh…

Tình cảnh khó khăn nên hát bữa nào lo bữa đó. Cách đây 2 tháng bà còn cố gắng đi hát được. Nhưng sau đó bà bị mệt, vô bệnh viện khám mới lòi ra đủ thứ bệnh.

Theo thông tin từ bác sĩ thì bà bị suy tim, suy thận, nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng dạ dày… Tuy nhiên do bà bị tiểu đường, tuổi cao nên rất khó cho việc mổ xẻ.

Tình trạng hiện tại là bà đành phải về nhà trọ, mỗi ngày thở oxy để cầm cự.

Nghệ sĩ hát bội Hoàng Thúy Phượng bệnh nặng phải thở oxy, làm đơn cứu xét lên Hội Sân khấu TP - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng và những hình ảnh đi hát giờ chỉ còn là kỷ niệm - Ảnh: Nghệ sĩ Tuyết Thu cung cấp

Một cánh tay cho nghệ sĩ khó khăn, bệnh tật

Nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng đơn chiếc nên khi nằm bệnh tại nhà chỉ có cháu chạy tới chạy lui. Cháu bà cũng khó khăn, chạy xe ôm nên không đủ thời gian kề cận bên bà.

Ngoài trao tiền giúp đỡ tức thời cho bà Phượng, nghệ sĩ Tuyết Thu cho biết Ban Ái hữu, hội đã quyết định đưa bà vào danh sách các nghệ sĩ nghèo, khó khăn được hội hỗ trợ hằng tháng đến trọn đời. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ tháng 11-2026.

Đồng thời, hội cũng đưa bà Phượng vào danh sách văn nghệ sĩ già yếu, bệnh tật, khó khăn mong nhận hỗ trợ lên cấp thành phố xét duyệt.

TIN LIÊN QUAN

Hiện danh sách nghệ sĩ nhận hỗ trợ hằng tháng của Ban Ái hữu có 43 nghệ sĩ sân khấu. Nghệ sĩ Tuyết Thu cho biết các nghệ sĩ già yếu, neo đơn, bệnh tật, cần giúp đỡ cứ gởi đơn lên hội.

Ban Ái hữu sẽ tìm hiểu và tìm cách giúp đỡ họ. Do Hội Sân khấu TP hoạt động theo cơ chế tự thu tự chi nên kinh phí khá hạn hẹp.

Với vai trò Trưởng Ban Ái hữu, Tuyết Thu cho biết chị và các thành viên trong ban tích cực liên lạc thêm các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… có tấm lòng để giúp sức lo cho các nghệ sĩ nghèo, già yếu.

Dù Ban Ái hữu đã hỗ trợ nhưng biết rằng chẳng thấm vào đâu trong tình hình điều trị của nghệ sĩ Hoàng Thúy Phượng, vì vậy Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM là nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã bàn với Tuyết Thu đăng thông tin trên fanpage của hội để các nghệ sĩ gần xa biết đến, nếu muốn giúp đỡ bà Thúy Phượng thì có thể hỗ trợ thêm.

Nghệ sĩ hát bội Hoàng Thúy Phượng bệnh nặng phải thở oxy, làm đơn cứu xét lên Hội Sân khấu TP - Ảnh 5.Tuyết Thu đến thăm Diệu Hiền, nhớ đào võ cải lương một thời

Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ mới đã đến thăm và tặng quà các nghệ sĩ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Nghệ sĩ Tuyết Thu vui mừng gặp lại nghệ sĩ Diệu Hiền.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hoàng Thúy Phượng Tuyết Thu Ban Ái hữu nghệ sĩ hát bội khó khăn

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất