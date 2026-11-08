Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Võ Minh Lâm: Triệu hành động nhỏ sẽ làm thế giới thay đổi tốt đẹp hơn

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và Mỹ Uyên đóng góp mua túi được tái chế từ lưới vụn - Ảnh: VĂN TRUNG

Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Võ Minh Lâm đều nhận thấy các hoạt động trong Ngày hội Việt Nam Xanh rất thiết thực, bổ ích và cần nhân rộng.

NSND Trịnh Kim Chi thích tên Việt Nam Xanh

Trịnh Kim Chi cho biết sở dĩ chị thích tên chương trình Việt Nam Xanh vì theo chị, nó bao hàm nhiều ý nghĩa. Chúng ta không chỉ hiểu trực diện là màu xanh của thiên nhiên, những cánh rừng phủ đầy quê hương Việt Nam mà màu xanh mang ý nghĩa đầy hy vọng, khát khao.

Việc gìn giữ màu xanh cho đất nước với Trịnh Kim Chi không chỉ vì cuộc sống hiện tại mà quan trọng hơn là giữ lại màu xanh cho con cháu, cho thế hệ tương lai.

Do vậy, chị sẵn lòng chung tay cùng Tuổi Trẻ trong việc lan tỏa, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trước đó, chị thường xuyên tham gia các chương trình thu gom rác thải, làm sao tái chế rác thành những đồ dùng thiết thực.

"Đó là hành động nho nhỏ của bản thân tôi và gia đình. Tôi nghĩ hành trình gìn giữ môi trường, gìn giữ màu xanh là sự chung tay của nhiều người, nếu mỗi người có ý thức tự nhiên hành trình này sẽ thuận lợi và thực sự phát huy hiệu quả" - Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Dịp này chị gái và anh rể của Trịnh Kim Chi từ Đức về nước, chị đã tranh thủ dẫn anh chị mình tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh như là cách để giới thiệu với họ TP.HCM đang có nhiều hoạt động cộng đồng rất hữu ích, ý nghĩa.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thích thú với các hoạt động trong Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: HẢI DƯƠNG

NSND Mỹ Uyên… đòi tổ chức Ngày hội Việt Nam Xanh nhiều nơi

Khi được mời làm đại sứ Ngày hội Việt Nam Xanh, nghệ sĩ Mỹ Uyên đã gật đầu cái rụp. Trưa 8-11, đến tham quan ngày hội ở công viên Phan Đình Phùng, Mỹ Uyên thích thú yêu cầu báo Tuổi Trẻ nên mở rộng, tổ chức thêm nhiều Ngày hội Việt Nam Xanh ở các địa phương khác, để có thể tiếp tục lan tỏa thông điệp ý nghĩa này.

Bởi Mỹ Uyên cho rằng tuyên truyền giữ gìn môi trường, lối sống xanh nên được phổ biến rộng khắp, mà trước hết là từ gia đình. Giáo dục trẻ ngay từ khi mới chập chững biết đi để con có ý thức biết giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác…

Ý thức đó được Mỹ Uyên "kiên định" từ nhà của mình cho đến nhà hát. "Quyết liệt bảo vệ môi trường ngay chính nơi chúng ta sống và làm việc là mình đang sống xanh đó. Không cần hô hào khẩu hiệu, tự bản thân bạn có thói quen sống xanh là tự nhiên bạn truyền tải được thông điệp đó đến những người gần gũi bạn rồi" - Mỹ Uyên nói một cách giản dị.

Trịnh Kim Chi và Mỹ Uyên hào hứng cùng các bạn trẻ trong một gian hàng ở ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Chị cũng thường nhìn xung quanh mình xem cái gì có thể tái chế được không để tránh thêm rác vào môi trường. Chị kể trong Ngày hội Việt Nam Xanh chị vô tình gặp một gia đình ở tận quận 12 (cũ).

Mỹ Uyên hỏi thăm thì họ bảo rằng đọc báo thấy thông tin hay nên tranh thủ đến tìm hiểu, tham gia các hoạt động. "Trong nhà hát của tôi, tôi ra ngoài thấy gì ý nghĩa, có ích thường kể lại, truyền đạt lại cho diễn viên trẻ để các bạn biết điều hay mà làm theo.

Báo chí có sức mạnh rất lớn trong việc lan tỏa thông tin, vì vậy tôi ủng hộ Tuổi Trẻ tiếp tục mở rộng những hoạt động ý nghĩa như Ngày hội Việt Nam Xanh" - Mỹ Uyên nhấn mạnh.

NSƯT Võ Minh Lâm: Sống xanh thể hiện cách ta trân quý sự sống

Võ Minh Lâm nói rằng thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta quá nhiều điều quý giá nên chúng ta phải thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình với thiên nhiên, với những gì chúng ta đang có.

Sống xanh với Võ Minh Lâm không nhất thiết phải bắt đầu bằng những gì quá lớn lao, chỉ cần chúng ta tập thay đổi từ những điều nho nhỏ trong cuộc sống.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm tranh thủ ghé qua Ngày hội Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ tổ chức trước khi đi tập tuồng - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chẳng hạn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng những đồ nhựa một lần, tránh lãng phí thức ăn, đi đến đâu cũng đề cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi.

Theo Võ Minh Lâm, đó là những việc làm rất thiết thực mà cũng không khó để thực hiện, ai cũng có thể làm được.

Hành động tiết kiệm như trên không phải chúng ta hy sinh những tiện ích của cuộc sống hiện đại mà biết cách sử dụng hợp lý những gì mình đang có, vừa giảm bớt gánh nặng cho môi trường cũng vừa góp phần mang đến lợi ích kinh tế cho gia đình.

Võ Minh Lâm tìm hiểu về cách tái chế lưới vụn thành giỏ xách, một số vật dụng - Ảnh: HẢI DƯƠNG

"Bảo vệ môi trường không là trách nhiệm của riêng ai. Một hành động nhỏ với đầy đủ ý thức, trách nhiệm tuy không thể thay đổi thế giới nhưng triệu triệu hành động nhỏ chắc chắn sẽ làm cho thế giới thay đổi tốt đẹp nhất có thể" - Võ Minh Lâm khẳng định chắc nịch.

Thực hành sống xanh theo Võ Minh Lâm sẽ đem lại cho môi trường sống của chúng ta rất nhiều lợi ích như môi trường trong lành hơn, xanh hơn, đẹp hơn. Môi trường đã sạch đẹp sẽ góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…