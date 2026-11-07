Khán giả Việt Nam Xanh 'giành' hát với Negav, Nguyễn Phi Hùng quá cháy

Negav đầy tinh nghịch, mang "kho tàng" hit đến Greeen Concert chiêu đãi người hâm mộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tối 7-11, đêm nhạc Green Concert trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra đầy sôi đội, rộn ràng tại công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Ngay từ 16h, đông đảo khán giả đã có mặt tại khu vực sân khấu, háo hức xếp hàng, giữ chỗ để chờ đợi đêm nhạc diễn ra.

Tất cả sẵn sàng hòa mình vào những màn trình diễn bùng nổ, "cháy" hết mình cùng "anh trai" Negav, đắm chìm trong những giai điệu đầy cảm xúc qua giọng hát của Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Trung Hiếu...

Trước giờ G, không khí đêm nhạc đã dần trở nên sôi động với minigame cùng loạt phần quà hấp dẫn dành tặng khán giả. Nổi bật trong số đó là xe điện VinFast trị giá 43 triệu đồng, túi mỹ phẩm Cocoon, sữa, nước giải khát cùng nhiều phần quà trải nghiệm thú vị khác.

Khán giả may mắn nhận giải thưởng trị giá 5 triệu đồng tại Green Concert - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chúng ta sẽ để lại gì cho thế hệ mai sau?

Mở đầu chương trình là ca khúc Hành trình của lá, gửi gắm thông điệp về vòng đời tự nhiên, sự trưởng thành và giá trị của mỗi chiếc lá trong hệ sinh thái.

Đó cũng chính là tinh thần mà Ngày hội Việt Nam Xanh hướng đến, cùng lan tỏa ý thức sống xanh, gìn giữ thiên nhiên và xây dựng một tương lai bền vững.

Xuất hiện tại đêm nhạc Green Concert, Hoa hậu Bảo Ngọc mở đầu phần giao lưu bằng câu hỏi gần gũi: "Bạn đến từ đâu?". Câu hỏi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nêu rõ tầm quan trọng khi người trẻ sở hữu kiến thức về lối sống xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam, mỗi vùng miền đều có những câu chuyện, nhưng có một điểm chung là đều từng phải đối mặt với thiên tai và những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Từ sự kết nối ấy, Bảo Ngọc khéo léo dẫn dắt khán giả cùng nhìn nhận những vấn đề môi trường đang hiện hữu và ý thức hơn về trách nhiệm chung trong hành trình bảo vệ hành tinh.

Nàng hậu kể về câu chuyện về quốc đảo Fiji, Tuvalu - những nơi đang phải đối mặt với nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ nước biển dâng và biến đổi khí hậu.

Theo cô, đây không phải là câu chuyện của thế giới mà ngay cả Việt Nam cũng đang phải đối mặt.

"Nếu như thế hệ chúng ta không hành động thì chúng ta sẽ để lại gì cho thế hệ mai sau?" - cô đặt câu hỏi.

Từ đó, Bảo Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa của chuyển đổi xanh. Theo nàng hậu, đây không đơn thuần là việc thay đổi một vài thói quen sinh hoạt. Đó là sự chuyển đổi toàn diện trong cách con người phát triển kinh tế, sản xuất và vận hành xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Theo Bảo Ngọc, việc chủ động cập nhật kiến thức về biến đổi khí hậu, chính sách môi trường và phát triển bền vững sẽ là hành trang cần thiết cho mỗi người - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ, Bảo Ngọc cho rằng thế hệ trẻ không nên đứng ngoài câu chuyện chuyển đổi xanh.

"Bên cạnh việc học hỏi và đổi mới, tôi mong các bạn sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động cộng đồng như Việt Nam Xanh ngày hôm nay. Đôi khi, đóng góp cho môi trường không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều quá lớn lao.

Đó có thể là một buổi tình nguyện nhặt rác, một hoạt động tái chế hay đơn giản là chủ động tìm hiểu thêm về chính sách khí hậu và những vấn đề môi trường đang diễn ra xung quanh mình" - cô nói.

Negav, Nguyễn Phi Hùng... "đốt cháy" đêm nhạc Việt Nam Xanh

Là ca sĩ đầu tiên biểu diễn trong chương trình, ca sĩ Quốc Đại mang đến ca khúc Việt Nam quê hương tôi và Việt Nam tinh hoa. Xuất hiện trong tà áo dài xanh, nam ca sĩ thể hiện những giai điệu quen thuộc về quê hương, đất nước bằng chất giọng truyền cảm.

Cả hai ca khúc đều nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.Đặc biệt, trong phần trình diễn, ca sĩ Quốc Đại bước xuống sân khấu, di chuyển dọc lối giữa khu vực fanzone và mời khán giả hát cùng.

Khán giả hào hứng giao lưu với ca sĩ Quốc Đại tại Green Concert - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sự tương tác gần gũi giữa nam ca sĩ và khán giả góp phần khuấy động không khí, mở màn sôi động cho đêm nhạc hội Green Concert.

Sự xuất hiện của ca sĩ Dương Quốc Hưng cùng màn hòa giọng với khán giả trong ca khúc Việt Nam trong tôi tiếp nối bầu không khí đầy hào hùng và tự hào dân tộc tại đêm nhạc. Với ca khúc Ngày mới trên thành phố, nam ca sĩ tiếp tục khuấy động sân khấu và mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.

Ngay sau đó, Dương Quốc Hưng đưa khán giả đến với một màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác qua ca khúc Một đêm say.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng chào sân Green Concert bằng màn "bắn" nốt cao đầy ấn tượng, khiến khán giả trầm trồ - Ảnh: VĂN TRUNG

Giai điệu cuốn hút cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng của anh nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Đêm nhạc càng thêm náo nhiệt khi đông đảo khán giả đứng dậy, hòa mình vào tiết tấu và cùng tận hưởng phần trình diễn.

Ca sĩ Trung Hiếu mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Trời bất chợt đổ mưa trong lúc nam ca sĩ biểu diễn. Khán giả vẫn cùng hòa giọng, bật đèn flash điện thoại, tạo nên bầu không khí ấm áp.

Không để khán giả lắng đọng quá lâu, nam ca sĩ lập tức chuyển sang ca khúc Có công mài sắt với giai điệu sôi động hơn, mang đến sắc thái tươi vui và tiếp thêm năng lượng cho đêm nhạc.

Không khí trở nên lắng đọng khi Trung Hiếu cất giọng ca Còn gì đẹp hơn nhưng nhanh chóng được "tăng mood" trở lại với Có công mài sắc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Phi Hùng xuất hiện trong tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Nam ca sĩ còn "chơi lớn" khi mang cả đội dancer lên sân khấu, khuấy động bằng những màn vũ đạo sôi động, đầy năng lượng trong Vũ điệu tình yêu.

Không để bầu không khí Green Concert kịp hạ nhiệt, anh tiếp tục khoe giọng ca nội lực qua Dáng em, Tái sinh.

Giai điệu quen thuộc cùng giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc của anh khiến không khí đêm nhạc thêm thăng hoa, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khán giả.

Nguyễn Phi Hùng mang đến 4 bài hát đến Green Concert, bài nào cũng được khán giả hát theo nhiệt tình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Phi Hùng "quẩy" cực sung với khán giả - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nam ca sĩ "chốt sổ" set diễn của mình với Việt Nam Xanh - ca khúc mới nhất của anh, dành tặng cho Ngày hội Việt Nam Xanh nhằm tiếp nối, cổ vũ tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường.

Ngay khi MC hỏi khán giả đang mong chờ nghệ sĩ nào, tiếng gọi tên Negav vang lên đồng loạt, khiến không khí Ngày hội Việt Nam Xanh nóng hơn bao giờ hết. Xuất hiện trên sân khấu, nam rapper liên tục khuấy động khán giả với ba ca khúc Đa nghi, Fine và Mình anh thôi.

Negav cũng không giấu được niềm vui khi được gặp lại người hâm mộ: "Đứng ở đây và được gặp lại mọi người, mình cảm thấy hạnh phúc quá rồi".

Negav ngồi tâm sự, cảm thấy rất vui vì hát bài nào các "em bé" cũng thuộc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đông đảo người hâm mộ đến để cổ vũ Negav tại Ngày hội Việt Nam Xanh, có người đến xếp hàng từ sáng sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Anh trai" Negav liên tục xuống dưới khán đài để giao lưu với người hâm mộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…

Hoa hậu, nam vương hưởng ứng lối sống bền vững tại Ngày hội Việt Nam Xanh Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút nhiều hoa hậu, á hậu, hoa khôi, nam vương... tham gia trải nghiệm các gian hàng xanh, chia sẻ thói quen sống xanh và thông điệp bảo vệ môi trường.



