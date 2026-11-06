Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm ‘thi’ Nhất vợ nhì trời trong chương trình Tài tử miệt vườn

Ngọc Huyền và Võ Minh Lâm vui nhộn khi quay MV Nhất vợ nhì trời - Ảnh: NVCC

Chuyện gì đã xảy ra? Sao từ giám khảo mà Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm lại là thí sinh Tài tử miệt vườn?

Kỷ niệm đẹp của Ngọc Huyền và Võ Minh Lâm

Khán giả muốn biết lý do 'chấn động' này có thể theo dõi đêm thi Tài tử miệt vườn, vòng Cất cánh diễn ra tối 8-11, phát sóng trên kênh THĐT1.

Theo ban tổ chức hé lộ thì đây là tiết mục mở màn vòng thi Cất cánh của Tài tử miệt vườn tối 8-11. Sau khi Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm thể hiện đoạn ngắn ca cảnh Nhất vợ nhì trời thì giám khảo Chí Tâm tuyên bố ông… miễn chấm điểm!

Thật ra, đây là phần văn nghệ vui vừa phục vụ khán giả, vừa giúp thí sinh giải tỏa áp lực trước khi bước vào các tiết mục tranh tài của mình.

Với Võ Minh Lâm - Ngọc Huyền thì ca cảnh Nhất vợ nhì trời là kỷ niệm đẹp giữa chị em họ.

Võ Minh Lâm cho Tuổi Trẻ biết, khoảng năm 2018 anh mời đàn chị Ngọc Huyền song ca cùng anh trong MV liên khúc Nhất vợ nhì trời. MV này gồm các bài mang âm hưởng dân ca và cách điệu từ bài bản cải lương, là những câu chuyện nho nhỏ dễ thương của hai vợ chồng trẻ.

MV Nhất vợ nhì trời nhanh chóng tạo được cảm tình của khán giả, nhận được triệu view của người xem đã tạo động lực cho Võ Minh Lâm phối hợp cùng Ngọc Huyền ra mắt liên tiếp Nhất vợ nhì trời 2 và 3 vài tháng sau đó.

MV Nhất vợ nhì trời của Ngọc Huyền - Võ Minh Lâm từng được khán giả yêu thích cách đây gần chục năm - Ảnh: NVCC

Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm gửi lời động viên thí sinh

Sau phần "thi cho vui" của mình, giám khảo Võ Minh Lâm thổ lộ anh muốn truyền cảm hứng cho thí sinh, tiếp thêm tinh thần cho các bạn vì: "Càng vào sâu các vòng thi thì áp lực càng lớn. Nên các tài tử ơi, cứ tự tin, thoải mái và hết mình với phần thi của mình nha" - Võ Minh Lâm nhắn nhủ thí sinh.

Còn Ngọc Huyền nghĩ rằng các tài tử nên giữ được tình yêu với bài ca, với nhân vật và với sân khấu. "Cứ tự tin thể hiện những gì mà các bạn đã chuẩn bị" - Ngọc Huyền khuyên thí sinh.

Trong đêm thi tối 8-11 sẽ có 10 tài tử bắt cặp thi song ca. Vì vậy sẽ có 5 tiết mục được trình diễn.

Đáng chú ý có cặp tài tử nhí là đôi bạn Nguyễn Ngọc Như Ý và Ngô Thị Thảo Ngân. Hai bạn đều sinh năm 2013, nằm trong số thí sinh nhỏ tuổi của cuộc thi (thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2014).

Hai tài tử nhí Nguyễn Ngọc Như Ý và Ngô Thị Thảo Ngân vừa đờn vừa ca trong tiết mục dự thi của mình - Ảnh: MỸ TIÊN

Không chỉ thể hiện tình yêu đờn ca tài tử bằng giọng hát mà hai tài tử này còn học chơi nhạc cụ dân tộc.

Hai em dự thi bài Em đi trên cỏ non của nhạc sĩ Bắc Sơn (lời vọng cổ: Đình Phong). Trong phần thi của mình, có một đoạn hai bạn nhỏ trổ tài đờn tranh và đờn kìm thật thú vị.

Những hình ảnh đó không chỉ khiến tiết mục của các em độc đáo hơn mà còn góp phần lan tỏa hữu hiệu tình yêu nghệ thuật dân tộc đến các bạn trẻ. Làm người ta ấm lòng khi thấy nghệ thuật dân tộc vẫn đang được những người trẻ yêu thích và tiếp nối.

Vòng thi Cất cánh của Tài tử miệt vườn có 30 thí sinh chia thành ba đêm thi. Sau đêm thi tối 8-11, 12 thí sinh đạt số điểm cao nhất sẽ được chọn đi tiếp vào vòng Tăng tốc.