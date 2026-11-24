Trích đoạn À Ố Show thu hút sự chú ý của khán giả với phong cách dàn dựng giàu tính sáng tạo - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 23-11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Hoạt động do Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện. Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của hai vở diễn À Ố Show và Mơ Show qua các trích đoạn được dàn dựng trên sân khấu ngoài trời.

Xiếc, múa rối, võ nhạc cùng hội tụ

Trích đoạn À Ố Show do Lune Production thực hiện, mang đến cách tiếp cận đời sống Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật trình diễn đương đại. Vở diễn ra mắt lần đầu vào năm 2013, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật tái hiện những chuyển động quen thuộc trong đời sống từ thành thị đến nông thôn.

Việc đưa trích đoạn À Ố Show ra đường đi bộ Nguyễn Huệ góp phần giới thiệu tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa Việt bằng hình thức thể hiện sáng tạo, có khả năng tiếp cận khán giả trong và ngoài nước.

Một điểm nhấn khác là Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM đưa trích đoạn Mơ Show ra phục vụ khán giả. Vở diễn ra mắt vào tháng 6-2026, đến nay có 42 suất diễn, đón gần 50.000 lượt khán giả.

Vở diễn này dàn dựng riêng cho Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, kết hợp xiếc, múa rối và công nghệ trình chiếu 3D mapping. Hơn 150 nghệ sĩ tham gia đưa khán giả theo chân nhân vật bé Mơ trong hành trình khám phá thế giới, nhận diện cảm xúc, vượt qua giới hạn và trưởng thành.

Các nghệ sĩ Mơ Show tái hiện thế giới nghệ thuật đầy màu sắc trên sân khấu - Ảnh: VĂN TRUNG

Những màn trình diễn xiếc góp phần tạo nên sắc thái mới cho không gian nghệ thuật cộng đồng - Ảnh: VĂN TRUNG

Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu nhiều tiết mục kết hợp nhạc cụ truyền thống với hòa âm đương đại. Nhóm nhạc Nam Tộc trình diễn Bánh trôi nước, Trống cơm, Lý kéo chài và các làn điệu dân ca Nam Bộ.

Nhóm Ti Gôn mang đến Hello Việt Nam, Một vòng Việt Nam, Tinh hoa Việt Nam; nhóm Mặt Trời Đỏ biểu diễn Tương tư, Bài ca tôm cá và Made in Vietnam.

Đội năng khiếu Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM góp mặt với hai tiết mục võ nhạc Cò lả và Tinh hoa võ cổ truyền, kết hợp những động tác võ thuật với âm nhạc dân gian và đương đại.

Các võ sinh trình diễn võ thuật trên nền nhạc, tạo sự kết hợp giữa sức mạnh và nghệ thuật - Ảnh: VĂN TRUNG

Sân khấu 360 độ ngoài trời tại đường đi bộ Nguyễn Huệ mang đến những tiết mục sôi động - Ảnh: VĂN TRUNG

Ê kíp phim Thám tử Kiên giao lưu với khán giả

Khán giả còn gặp gỡ với ê kíp phim điện ảnh Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim. Đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất - diễn viên Đinh Ngọc Diệp cùng các diễn viên Quốc Huy, Trần Lê Vĩnh Đam, Lynhci, Rima Thanh Vy, Trầm Minh Hoàng và Phương Trà My tham gia giao lưu.

Các thành viên chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, việc khai thác bối cảnh Việt Nam thế kỷ XIX, chất liệu văn hóa truyền thống và những trải nghiệm khi hóa thân vào các nhân vật cổ trang. Dự kiến bộ phim ra mắt dịp Tết 2027.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh biểu diễn các ca khúc nhạc phim.

Thông qua kết nối võ thuật, âm nhạc, sân khấu biểu diễn và điện ảnh, ban tổ chức mong muốn đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống đô thị, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho người dân.

Đạo diễn Victor Vũ cùng ê kíp phim Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim giao lưu với khán giả - Ảnh: VĂN TRUNG

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh với ca khúc Nửa bản tình ca, nhạc trong phim điện ảnh phim Bắt cá ba tay dự kiến ra từ 4-12 - Ảnh: VĂN TRUNG

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh hát Lời hẹn, ca khúc chủ đề của bộ phim Thám Tử Kiên: Kỳ án không đầu - Ảnh: VĂN TRUNG

Âm nhạc truyền thống được làm mới qua phần trình diễn của nhóm nhạc - Ảnh: VĂN TRUNG