Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (trái); ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM vinh danh nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 21-11, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM khai mạc Lễ hội Dấu Sắc Việt 2026, tại số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Lễ hội diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 21 đến 24-11.

Hoạt động này hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Vinh danh người giữ nghề truyền thống

Với chủ đề Giữ Nếp - Viết tiếp sắc Việt từ nếp xưa, lễ hội hướng đến việc giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo không gian để du khách, đặc biệt là người trẻ, trực tiếp trải nghiệm các loại hình nghệ thuật và nghề thủ công.

Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM Nguyễn Hồng Phúc phát biểu khai mạc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Anh Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, chia sẻ với Tuổi Trẻ một trong những điểm nhấn là hoạt động vinh danh Đôi tay Việt dành cho các nghệ nhân, nhà sáng tạo gồm: Nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh, nhà thiết kế - nghệ nhân vẽ lụa Trung Đinh, nghệ nhân tò he Lê Xuân Tùng, nghệ nhân hoa xoắn giấy Trần Thụy Thúy Vi và nhà thư pháp Phạm Văn Nguyên (bút danh Nguyên Tiêu).

Hoạt động này không chỉ ghi nhận tài năng, sự khéo léo của các nghệ nhân mà còn đề cao đóng góp của họ trong việc gìn giữ và trao truyền nghề truyền thống.

Mỗi cá nhân được mời in dấu bàn tay lên bảng vinh danh, như một cách lưu giữ dấu ấn cá nhân và tôn vinh những đóng góp cho văn hóa Việt.

“Trong thời gian tới, ban tổ chức tiếp tục tìm kiếm, tôn vinh những nghệ nhân có nhiều đóng góp, đồng thời quan tâm hỗ trợ những người đang gắn bó với các nghề truyền thống có nguy cơ mai một.

Điều quan trọng nhất là hướng đến việc truyền nghề. Có những người dành cả đời với nghề, mình tìm hiểu họ đang cần gì, thiếu gì, trăn trở gì để hỗ trợ, tạo đầu ra cho sản phẩm. Khi nghề có cơ hội phát triển, người làm nghề có thêm động lực tiếp tục gắn bó và truyền lại cho thế hệ sau", anh Hồng Phúc nói.

Anh cũng kỳ vọng việc kết nối nghệ nhân với doanh nghiệp, để mở thêm cơ hội đưa sản phẩm thủ công truyền thống đến gần công chúng.

Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cho biết hoạt động vinh danh Đôi tay Việt sẽ được tổ chức hằng năm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Nhà thiết kế - nghệ nhân Trung Đinh được vinh danh "Đôi tay Việt" - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Trung Đinh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm nghề xưa

Lễ hội Dấu Sắc Việt 2026 có bảy không gian trải nghiệm theo chủ đề Giữ Nếp - Viết tiếp sắc Việt từ nếp xưa. Trong đó, Nếp nghề tổ chức workshop chế tác thủ công cùng nghệ nhân; Nếp nghệ giới thiệu triển lãm nghệ thuật đương đại và bộ sưu tập Di sản 3 miền; Nếp nhà có biểu diễn di sản âm nhạc dân tộc, hòa tấu dương cầm và giới thiệu ba bộ sưu tập áo dài, áo bà ba của nhà thiết kế Trung Đinh.

Không gian Nếp chợ được tổ chức theo mô hình chợ phiên nghệ thuật với hơn 40 gian hàng sáng tạo. Các không gian Nếp chữ, Nếp người và Nếp sống tập trung vào sách, chiếu phim cộng đồng, ẩm thực và giao lưu văn hóa.

Khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại Nhà Văn hóa Thanh niên - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí từ 19h30 đến 21h trong ba đêm 22, 23 và 24-11. Các phim được giới thiệu gồm Góp một giọt máu quý cho cách mạng, Phía sau người lính, Màu Mang Thít, Chào Tễu, Vị của sóng và Home Sweet Home.

Thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật, nghề thủ công, điện ảnh và giao lưu, ban tổ chức kỳ vọng Dấu Sắc Việt trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, góp phần kết nối cộng đồng, khuyến khích người trẻ tìm hiểu, tiếp nối và lan tỏa bản sắc Việt trong đời sống hôm nay.

Tuần lễ sách và văn hóa đọc diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, từ ngày 19 đến 29-11. Nhiều đầu sách giảm giá đến 50%, sách đồng giá 20.000 đồng, đặc biệt sách theo kg với 88.000 đồng/kg.

Tiết mục quy tụ các bạn trẻ diện trang phục của 54 dân tộc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Lễ hội Dấu Sắc Việt 2026 mang đến nhiều trải nghiệm thú vị - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG