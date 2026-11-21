Không gian Bảo tàng TP.HCM trở nên sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra vào buổi tối - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tối 20-11, Bảo tàng TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Khai hội văn hóa - Khởi sắc tinh hoa. Đây là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm đặc sắc chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Theo đó từ ngày 20-11 đến hết ngày 6-12, Bảo tàng TP.HCM mở cửa 21h để phục vụ du khách.

Bảo tàng TP.HCM đổi mới cách kể chuyện di sản

Bà Đoàn Thị Trang - Giám đốc Bảo tàng TP.HCM - cho biết bảo tàng không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với mong muốn bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ, trình bày, mà thực sự trở thành một không gian văn hóa mở - nơi di sản được "lưu", được chạm tới, trải nghiệm và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại.

Tuần lễ Khai hội văn hóa - Khởi sắc tinh hoa 2026 tạo ra không gian giao lưu văn hóa sống động, đa sắc màu, kết nối chiều sâu lịch sử và hơi thở sáng tạo của thời đại.

Giám đốc Bảo tàng TP.HCM Đoàn Thị Trang phát biểu khai mạc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

“Thông qua chuỗi hoạt động phong phú như: trưng bày chuyên đề Dấu xưa - Nét nay, không gian diễn diễn nghệ thuật dân tộc, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống cùng khu vực ẩm thực dân tộc, bảo tàng hy vọng sẽ mang đến cho khách tham quan trong và ngoài nước những góc nhìn chân thực, gần gũi và đầy tự hào về tinh hoa văn hóa Việt.

Chúng tôi kỳ vọng mỗi khoảnh khắc trải nghiệm tại bảo tàng sẽ trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa tình yêu di sản đến đông đảo người dân trong và ngoài nước, đặc biệt là thế hệ trẻ”, bà Đoàn Thị Trang nhấn mạnh.

Bảo tàng thu hút đông đảo du khách tham quan - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Không gian triển lãm Dấu xưa - Nét nay - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Thưởng thức nghệ thuật, khám phá làng nghề ở bảo tàng

Triển lãm Dấu xưa - Nét nay giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống, phản ánh những nét đặc sắc trong văn hóa và thẩm mỹ của người Việt. Khách tham quan có thể trực tiếp mặc các bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, để lưu lại những bức ảnh lưu niệm.

Đến Bảo tàng TP.HCM dịp này, du khách tham quan, giao lưu và trải nghiệm các làng nghề thủ công truyền thống như trang trí quạt giấy, trang trí gốm, đan lá dừa… Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của nghề thủ công truyền thống và ý nghĩa của việc gìn giữ, trao truyền di sản.

Trong không gian ẩm thực, du khách được thưởng thức các món bánh dân gian, khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng mang đến những giai điệu rộn ràng, vui tươi - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đặc biệt mỗi đêm đều có chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, giới thiệu những giai điệu, âm sắc đặc trưng của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Đêm diễn đầu tiên mang chủ đề Thanh âm Việt. Chương trình mang đến những cung bậc cảm xúc qua các giọng ca Nguyễn Phi Hùng, Thanh Ngọc, Lưu Hiền Trinh, Đỗ Tùng Lâm, nhóm Phù Sa…

Đặc biệt, chương trình giới thiệu hai bộ sưu tập Dệt mộng và Thơ của nhà thiết kế Minh Châu, mang đến điểm nhấn thời trang trong đêm diễn.

Ban tổ chức cho biết từ nay đến hết ngày 6-12, du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật được dàn dựng riêng vào mỗi đêm.

Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng kết hợp trình diễn thời trang - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ban tổ chức vinh danh các nghệ nhân đóng góp cho chương trình - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG