Đông đảo người dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tối 22-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” khai mạc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Tham dự có ông Huỳnh Đảm - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM…

Ngày hội diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, tại tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu, góp phần tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm hẹn văn hóa 54 dân tộc

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, điểm nhấn nổi bật của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm nay là những không gian văn hóa đặc sắc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Đó là những gian trưng bày thiết kế theo hình nón lá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm tiêu biểu của những ngành công nghiệp văn hóa: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, cùng không gian trải nghiệm chuyển đổi số.

Đồng thời, sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam lần lượt giới thiệu những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc cùng các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

“Song hành với dòng chảy văn hóa sáng tạo ấy là không gian Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt. Đây sẽ là nơi hội tụ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vùng miền và các tầng lớp nhân dân thành phố; nơi giới thiệu những giá trị di sản và sản phẩm văn hóa đặc trưng; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai dòng chảy - văn hóa sáng tạo, hiện đại và văn hóa cộng đồng, nghĩa tình - cùng hội tụ trên một tuyến phố biểu tượng. Đó chính là hình ảnh sinh động của TP.HCM hôm nay: hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn; sáng tạo nhưng luôn gắn kết; phát triển năng động nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trong ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Không gian văn hóa cộng đồng là dịp để đồng bào các dân tộc, tôn giáo và vùng miền gặp gỡ, giao lưu - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng và mong muốn mỗi người dân và mỗi du khách khi đến với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết không chỉ được hòa mình vào những hoạt động văn hóa đặc sắc, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, tình đoàn kết giữa các cộng đồng và nghĩa tình của TP.HCM. Mỗi trải nghiệm đẹp hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Nhiều hoạt động văn hóa lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại TP.HCM có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đã và đang được triển khai sôi nổi trên toàn thành phố.

Cụ thể, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM, triển lãm mỹ thuật TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai, Hội sách Huyền thoại Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo, trình diễn 3D mapping, các chương trình nghệ thuật… cùng ngày hội văn hóa kết hợp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các bảo tàng, di tích, nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Đây là những việc làm thiết thực tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa, góp phần đưa văn hóa gần gũi với đời sống cộng đồng.

Các loại hình nghệ thuật, trình diễn thời trang thu hút đông đảo khán giả - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo ban tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ 1 năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ, sự kiện có ý nghĩa của đất nước và thành phố, mà còn là dịp khẳng định vai trò, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban tổ chức kỳ vọng ngày hội trở thành điểm hẹn văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa, nơi mỗi người dân đều có thể tìm thấy niềm tự hào về cội nguồn, bản sắc dân tộc và cảm nhận sâu sắc sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh: VĂN TRUNG

Du khách nước ngoài tham gia ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Tiếng trống Mê Linh về với An Giang trong Ngày Văn hóa Việt Nam Bà con An Giang sẽ có dịp được thưởng thức vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh, trong các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào tối 23-11. NSND Thanh Ngân hóa thân thành Trưng Trắc.



