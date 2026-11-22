Nhiều khu phố, con đường rực rỡ sắc đỏ nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 sắp tới, nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh cùng kêu gọi treo cờ Tổ quốc, vệ sinh, chỉnh trang khu vực trước nhà và trang trí không gian bằng những dây cờ để đón ngày lễ.

Hoạt động treo cờ cũng góp phần giúp người dân biết đến ngay lễ mới. Một số người lớn tuổi cho biết chỉ mới biết đến ngày lễ này qua thông báo vận động treo cờ của khu phố.

Dù còn khá mới mẻ với ngày lễ mới, nhiều người cũng bày tỏ sự vui mừng khi có thêm một ngày lễ hướng đến việc tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc.

Bên cạnh việc chuẩn bị không gian đón ngày lễ, đây cũng là dịp để nhiều người sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ người thân và tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Không khí đón Ngày Văn hóa Việt Nam qua những sắc cờ:

Đường Đặng Dung, phường Tân Định, TP.HCM vừa trang trí bộ cờ mới, bên cạnh các bảng hiệu hưởng ứng ngày lễ - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Khu bàn cờ phường Tân Định (các đường Trần Nhật Duật, Đặng Dung, Đặng Tất, Trần Khánh Dư) rực rỡ sắc cờ - Ảnh: HẢI DƯƠNG



Phạm Lê Phi Long (20 tuổi, phường Long Bình) cho biết cảm thấy thích thú khi Đường sách TP.HCM được trang hoàng cờ hoa, tạo không khí nhộn nhịp và đậm nét văn hóa Việt trong dịp lễ - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Các hộ dân khu dân cư Bình Giã - Đồng Xoài (phường Tân Bình) trang trí các con hẻm bằng cờ Tổ quốc - Ảnh: MỸ HIỀN

Con hẻm "cờ hoa" 153 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành - Ảnh: HẢI DƯƠNG



Nhiều địa điểm ở thành phố Đồng Nai cũng trang trí không gian bằng cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Cô Trương Thị Kim Thanh, người dân địa phương, chia sẻ chỉ vừa biết đến ngày lễ này qua lời vận động treo cờ của tổ trưởng tổ dân phố - Ảnh: VY THANH

