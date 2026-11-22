Các bảo tàng tại Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, trong ngày 24-11, Bảo tàng Đắk Lắk, Di tích lịch sử Biệt điện Bảo Đại và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột) miễn phí vé tham quan.

Bảo tàng Thế giới Cà phê cũng dành tặng 300 vé tham quan. Trong đó, ngày 23-11 tặng 200 vé cho người dân địa phương đi cùng 3 khách ngoại tỉnh; ngày 24-11 tặng 100 vé cho du khách mặc trang phục truyền thống khi đến tham quan.

Tại khu vực phía đông tỉnh, Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông) và Di tích thắng cảnh quốc gia Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân) giảm 50% giá vé tham quan từ ngày 20 đến hết ngày 24-11.

Ngoài ra, Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Buôn Đôn) cũng là một trong những địa điểm được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

Việc miễn phí tham quan các di tích, bảo tàng và vườn quốc gia nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân, du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa và các giá trị di sản trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Ông Nguyễn Lê Vũ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk

Người dân, du khách được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) tại Trung tâm Văn hóa du lịch tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: M.N.

Hoạt động phi lê cá ngừ tại Bảo tàng Đắk Lắk - Ảnh: M.N.

Gành Đá Đĩa giảm 50% giá vé tham quan từ ngày 20 đến hết ngày 24-11 - Ảnh: MINH CHIẾN

Một trong những hoạt động đáng chú ý dịp này là chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) mang tên "Trở về thời khắc thiêng liêng", diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, trong khung giờ 8h-18h tại Trung tâm Văn hóa du lịch tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột).

Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham gia có thể bước vào không gian quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm VR, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật như "Sắc màu di sản - Giai điệu thổ cẩm" tối 22-11, trình diễn nhạc cụ dân tộc tối 23-11, và trình diễn thời trang thổ cẩm tối 24-11.

Tại khu vực phía đông tỉnh, Bảo tàng Phú Yên tổ chức không gian trưng bày chuyên đề "Di sản tư liệu sắc phong - Mạch nguồn lịch sử và văn hóa". Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn di sản cũng diễn ra tại Bảo tàng Phú Yên, Tháp Nhạn và một số địa điểm văn hóa từ ngày 22 đến 24-11.