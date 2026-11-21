Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý giá sẽ miễn phí vé vào trong Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Theo thông tin từ Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, 6 điểm di tích tại Hà Nội được miễn phí vé tham quan trong hai ngày Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Việc miễn phí vé nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá, trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Hà Nội.

Thời gian mở cửa đón khách tại các điểm di tích từ 8h đến 12h (buổi sáng) và từ 13h30 đến 17h30 (buổi chiều).

Di tích số 28 Hàng Buồm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngày 10-11, Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư quy định miễn phí toàn bộ phí tham quan một số bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam, tại Hà Nội có 5 bảo tàng.

Như vậy, Hà Nội có tổng 11 điểm tham quan miễn phí vé trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các bảo tàng, di tích miễn phí vé tại Hà Nội Ngày Văn hóa Việt Nam Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Ngôi nhà Di sản - số 87 Mã Mây Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Di tích số 28 Hàng Buồm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Đình Kim Ngân - số 42 Hàng Bạc Đền Bạch Mã - số 76 Hàng Buồm

Trải nghiệm văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam sẽ được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình với 50.000 khán giả tham dự.

Đêm tổng duyệt tối 22-11 sẽ có màn pháo hoa khoảng 1 phút 20 giây. Số lượng pháo gồm khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật.

Riêng đêm diễn chính thức 24-11, quy mô trình diễn được nâng lên đáng kể, với khoảng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, khoảng 600 quả pháo hoa tầm thấp, gần 700 giàn phun và khoảng 1.000 ống hỏa thuật.

Phục vụ chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Công an Hà Nội thông tin về phương án phân luồng, từ 18h30 - 22h ngày 20 và 22-11. Theo đó, hạn chế các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên khác) hoạt động trên đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ. Từ 17h - 24h ngày 24-11, tạm cấm toàn bộ ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe chở khách từ 9 chỗ trở lên. Cùng đó, sẽ hạn chế xe cộ khác di chuyển. Các tuyến đường thực hiện: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Trịnh Văn Bô. Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các xe từ hướng quốc lộ 32 đi hướng đại lộ Thăng Long: qua đường tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai 3 trên cao... và ngược lại.