



Nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn (tỉnh Tuyên Quang) đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - Ảnh VŨ TUẤN

Tối 20-11, tại phường Hà Giang 1, UBND tỉnh Tuyên Quang khai mạc chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất. Trong dịp này, nghệ nhân nhảy lửa ở hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang cũ sẽ biểu diễn nhảy múa trên than hồng.

3 đêm nhảy lửa quảng bá văn hóa

Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2026 được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 22 đến ngày 24-11 tại xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động văn hóa tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Thanh niên Pà Thẻn chân trần đạp lên than hồng mà không bị bỏng - Ảnh: VŨ TUẤN

Các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng người Pà Thẻn ở các xã Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Thông Nguyên, Tân Quang, Liên Hiệp, Tri Phú và Minh Quang sẽ biểu diễn nghi lễ độc đáo này.

Nhảy lửa là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đặc sắc của đồng bào Pà Thẻn. Sau lễ cúng, các "thợ nhảy" (trai bản, thanh niên) rơi vào trạng thái xuất thần, họ chân trần nhảy trực tiếp vào đống than đỏ rực, dùng tay không bốc than, vung lên trời… mà không bị bỏng.

Nghi lễ này thường được tổ chức vào đầu năm. Đây là nghi thức tâm linh để tạ ơn trời đất, thần linh, cầu mùa, xua đuổi tà ma, bệnh tật, giữ bình an và mùa màng bội thu cho cả bản làng.

Thầy cúng làm lễ trong nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn - Ảnh: VŨ TUẤN

Nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn từng bị thất truyền gần 50 năm. Sau đó bằng những nỗ lực của chính quyền và cộng đồng người Pà Thẻn, họ đã khôi phục được nghi lễ độc đáo này và trở thành một sản phẩm du lịch chỉ có ở Tuyên Quang.

Biến di sản văn hóa thành tài sản

Khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc, ông Đỗ Hùng Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - cho biết sau khi sáp nhập hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang mới có bức tranh văn hóa đa sắc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức - Ảnh: VĂN LONG

Các dân tộc Kinh, Tày, Dao, Mông, Sán Dìu, Giáy, Lô Lô, Bố Y, Pu Péo, Cờ Lao, Pà Thẻn… vẫn gìn giữ vẹn nguyên bản sắc riêng.

"Mỗi dân tộc là một sắc màu, mỗi bản làng là một trang sử sống. Từ nếp nhà sàn bên suối, nhà trình tường dưới chân núi đá, những hàng rào đá xếp tay qua bao thế hệ đến đường sáp ong trên váy áo, sắc chàm trên vải, những món đồ bạc chạm khắc tinh xảo; từ tri thức canh tác trên nương đá, ruộng bậc thang đến đạo lý sống hài hòa với núi rừng" - ông Đức nói.

Người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang biểu diễn múa sạp - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Đức cho biết điều đáng trân trọng là những di sản văn hóa không nằm yên trong bảo tàng, mà đang sống cùng nhịp sống người dân. Bản sắc văn hóa truyền thống trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang lại sinh kế cho người dân.

Trong 11 tháng năm 2026, Tuyên Quang đón trên 4,2 triệu lượt khách du lịch. Trong đó có hơn 730.000 lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 12,3 nghìn tỉ đồng.

"Văn hóa đang thực sự biến di sản thành tài sản, biến bản sắc thành lợi thế, biến nguồn lực tinh thần thành động lực phát triển kinh tế - xã hội" - ông Đức nói.

Các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phục vụ du khách như trưng bày sản phẩm địa phương, trải nghiệm làm sản phẩm thổ cẩm, vẽ sáp ong, lễ hội ẩm thực... Liên hoan nghệ thuật quần chúng, Festival "Tinh hoa ẩm thực miền Bắc", các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa. Tại Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tại xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực và nông sản OCOP. Tái hiện lễ cúng báo cáo tổ tiên, thổ công, thổ địa. Các hội nghị gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Pà Thẻn. Giao lưu văn hóa và trình diễn trang phục Pà Thẻn, giao lưu thể thao, trò chơi dân gian dân tộc...



