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Dự kiến thu phí khách du lịch nghỉ qua đêm ở Cao nguyên đá Đồng Văn

tác giả
VŨ TUẤN
VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

UBND tỉnh Tuyên Quang dự kiến thu phí khách du lịch qua đêm tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 30.000 đồng/người/đêm.

Dự kiến thu phí khách du lịch nghỉ qua đêm ở Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh 1.

Đề án Thu phí phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ trích 40% cho các xã thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh: VŨ TUẤN

UBND tỉnh Tuyên Quang đang lấy ý kiến về Đề án Thu phí phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Theo đó, khách du lịch nghỉ qua đêm sẽ chịu mức phí 30.000 đồng/người/đêm.

Sẽ thu phí khách qua đêm tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Dự kiến thu phí khách du lịch nghỉ qua đêm ở Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh 3.

Khoảng 2,3 triệu lượt khách đến Cao nguyên đá Đồng Văn mỗi năm, chiếm 60% số khách du lịch đến tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: VŨ TUẤN

Theo Đề án Thu phí phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, mức thu 30.000 đồng/người/đêm.

Số tiền này được sử dụng vào việc bảo vệ, tái đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách khu vực Công viên địa chất.

Dự kiến 60% nộp ngân sách nhà nước để chi cho các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển bền vững giá trị di sản trên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, 40% còn lại trích cho các xã vùng Công viên địa chất.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Hoàng Xuân Đôn, Trưởng Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, cho biết dự kiến khách du lịch sẽ nộp phí tại cơ sở lưu trú. 

"Lãnh đạo UBND tỉnh đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, thống nhất phương pháp thu. Dự kiến các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các xã nằm trong Công viên địa chất sẽ chịu trách nhiệm thu khoản này" - ông Đôn nói.

Đề án quy định khách du lịch trong nước, quốc tế đến tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn lưu trú trên khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ chịu khoản phí này.

Địa phương chi khoảng 100 tỉ/năm cho các hoạt động của Cao nguyên đá Đồng Văn

Dự kiến thu phí khách du lịch nghỉ qua đêm ở Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh 4.

Dự kiến khách qua đêm tại các xã thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ chịu thêm mức phí 30.000 đồng/người/đêm - Ảnh: VŨ TUẤN

Theo thống kê, lượng khách và doanh thu du lịch trên khu vực Công viên địa chất trong khoảng 2021-2025 tăng trung bình 15-20%/năm. 

Mức tăng này cao hơn mức trung bình toàn tỉnh (khoảng 10%/năm) và là động lực phát triển du lịch chính của tỉnh Tuyên Quang.

Riêng trong năm 2025, khoảng 2,3 triệu lượt khách đến Cao nguyên đá Đồng Văn, bằng 60% lượng khách đến tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, ngân sách địa phương đang phải chi mỗi năm khoảng 100 tỉ đồng cho các hoạt nhiệm vụ trực tiếp và gián tiếp cho hoạt động Công viên địa chất.

Các việc phải chi là bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, xây dựng nhiều điểm du lịch mới, mở nhiều tuyến đường, xây dựng các lối đi bộ, các công trình điểm dừng chân, xây dựng hàng trăm bãi đỗ xe, hệ thống biển bảng thông tin, hệ thống thu gom rác thải, tổ chức sự kiện, lễ hội, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng hệ thống di sản, xây dựng bộ máy, nguồn lực quản lý… quản lý di sản và phục vụ du khách.

Từ năm 2011, các chuyên gia của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khuyến nghị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thu phí và tự chủ tài chính. Đây là khuyến nghị có tính chất bắt buộc để duy trì hoạt động và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Trước đó, năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (cũ) đã thông qua nghị quyết về mức thu phí khách du lịch lưu trú qua đêm tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Tuy nhiên, nghị quyết này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Dự kiến thu phí khách du lịch nghỉ qua đêm ở Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh 5.

Cao nguyên đá Đồng Văn thu hút 60% lượng khách tới tỉnh Tuyên Quang mỗi năm - Ảnh: VŨ TUẤN

Theo ông Guy Martini - chuyên gia cao cấp, thành viên Ban điều hành Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, ông ủng hộ chủ trương thu phí từ du khách để phục vụ bảo tồn, giáo dục, quản lý và phát triển các giá trị bền vững của địa phương.

Ông Guy Martini đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần quản lý minh bạch, làm rõ mục đích sử dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. 

Còn PGS.TS Trần Tân Văn - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - cho rằng việc thu phí khách du lịch đến Cao nguyên đá Đồng Văn lẽ ra phải được làm từ trước đây.

Ông cho biết mức thu 30.000 đồng/người/đêm còn thấp, có thể xem xét tăng dần trong giai đoạn tiếp theo. Còn phần kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng hạ tầng, vệ sinh môi trường, khắc phục sự cố thiên tai và các nhu cầu thiết yếu tại địa phương hiện còn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đã điều tra xã hội học về Đề án thu phí khách qua đêm tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Điều tra đã khảo sát ý kiến của du khách, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Kết quả cho thấy 92% doanh nghiệp đánh giá việc thu phí là cần thiết. Tỉ lệ khách đồng tình thu phí đạt 85% đối với cả khách quốc tế và khách nội địa. Đối với cơ sở lưu trú, ý kiến về việc thu phí là hợp lý chiếm 70%, tuy nhiên cần tính toán kỹ cách thức tổ chức thực hiện.

Với mức thu 30.000 đồng/người/đêm, 78% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá mức thu phù hợp, 8% khách du lịch được khảo sát đánh giá phù hợp.

Mức thu này nhận được 44% cơ sở lưu trú đánh giá quá cao, chỉ 32% cơ sở lưu trú được khảo sát đánh giá phù hợp với mặt bằng chung.

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Sẽ thu phí khách du lịch nghỉ qua đêm ở Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh 5.'Thu phí tham quan để tránh Hội An thành điểm du lịch miễn phí'

Chiều 11-5, UBND TP Hội An họp báo thông tin về đề án thu phí tham quan khu phố cổ, vốn đang nhận được nhiều luồng ý kiến gần đây.

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VŨ TUẤN
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    Chủ đề: Đồng Văn cao nguyên đá du lịch thu phí hà giang

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