Chàng trai người Mông triệu view Sùng Mạnh Hùng: Người thắp lửa phố cổ Đồng Văn

Chàng trai người Mông Sùng Mạnh Hùng được mệnh danh là "người thắp lửa" phố cổ Đồng Văn (Hà Giang cũ) - Ảnh: NVCC

Tiktoker Sùng Mạnh Hùng là chàng trai người Mông khiến nhiều khách du lịch quốc tế “phát cuồng” với những clip khiêu vũ cùng khách ở phố cổ Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ). Anh là 1 trong 3 đại biểu trẻ, đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang sáng 4-11.

Tiktoker người Mông Sùng Mạnh Hùng biến Đồng Văn thành "thị trấn khiêu vũ"

Tỉnh Tuyên Quang sáp nhập với tỉnh Hà Giang, là địa đầu cực bắc của Tổ quốc - Ảnh: Cổng thông tin xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang)

Sùng Mạnh Hùng được khách du lịch quốc tế đặt cho biệt danh “người thắp lửa” phố cổ Đồng Văn. Anh đang làm việc tại Trung Tâm dịch vụ công xã Đồng Văn, vừa được Trung ương Đoàn trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” và giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Sùng Mạnh Hùng là điển hình của những người sáng tạo nội dung số quảng bá văn hóa truyền thống của vùng cao Đồng Văn đến với bạn bè quốc tế. Ban ngày làm việc cơ quan, ban tối anh là hoạt náo viên khuấy động phố cổ Đồng Văn, kết nối người dân và khách du lịch quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang, Hùng chia sẻ, điều kiện sống và học tập và cơ hội phát triển ở mỗi vùng miền có thể khác nhau, nhưng khó khăn không thể là rào cản khiến chúng ta từ bỏ ước mơ.

Anh kêu gọi các bạn trẻ trong tỉnh tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa các dân tộc, kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, trân trọng tiếng nói, trang phục, phong tục và di sản văn hóa truyền thống.

“Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là khép mình trước cái mới, mà cần biết kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ số để lan tỏa hình ảnh, con người, thiên nhiên và văn hóa Tuyên Quang để bạn bè trong nước và quốc tế” - Sùng Mạnh Hùng nói.

Tỉnh miền núi đưa khoa học, công nghệ là khâu đột phá

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đoạt danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" - Ảnh: Trang thông tin xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang)

Ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang - cho hay, để thực hiện mục tiêu tăng GRDP của tỉnh lên mức hơn 10% mỗi năm, tỉnh Tuyên Quang tập trung vào 3 khâu đột phá là xây dựng thể chế, phát trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và phát triển toàn diện nguồn nhân lực. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, tỉnh có chính sách ưu đãi đặc biệt để người trẻ phát huy sở trường, năng lực của mình nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Sau sáp nhập với tỉnh Hà Giang tháng 7-2025, Tuyên Quang có lợi thế rất lớn về du lịch.

Trong đó địa phương này đã kết nối các địa chỉ đỏ cách mạng, di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên của 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang cũ. Tuyên Quang được Tạp chí du lịch Quốc tế Time Out bình chọn vào Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới. Địa phương này cũng có Làng du lịch tốt nhất thế giới là thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú và Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhận giải thưởng Homestay ASEAN thôn Tha (phường Hà Giang 1).



Tuyên Quang vào top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới Ngày 4-11-1931, tỉnh Tuyên Quang chính thức được thành lập trong cuộc cải cách hành chính của triều đình phong kiến Việt Nam. Tuyên Quang và 17 tỉnh khác từ Quảng Trị trở ra được thành lập. Sau nhiều lần sáp nhập, chia tách, tháng 7-2025, tỉnh Tuyên Quang sáp nhập với tỉnh Hà Giang lấy tên gọi Tuyên Quang. Tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì đà tăng 8,04%, cùng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,25%. Thu hút nguồn lực mạnh mẽ với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.556,84 tỉ đồng, đón 23 dự án mới với vốn đăng ký trên 14.900 tỉ đồng. Sau hơn 1 năm thành lập, Tuyên Quang ghi nhận phát triển mạnh về du lịch. 9 tháng đầu năm 2026 tỉnh này đón 3,2 triệu lượt khách du lịch, chỉ tiêu du lịch ước đạt hơn 8.900 tỉ đồng. Những tour du lịch nổi tiếng ở Tuyên Quang là Hagiang loop (cung đường, vòng lặp Hà Giang), tour ngắm hoa tam giác mạch, cao nguyên đá Đồng Văn, Làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải... Tháng 3-2026, tạp chí du lịch quốc tế Time Out công bố danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong đó, Hà Giang (Tuyên Quang) sau sáp nhập) xếp thứ 17 và Hội An xếp thứ 51.