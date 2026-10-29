Tà Xùa, Cao nguyên đá Đồng Văn được đề cử điểm đến hàng đầu thế giới

Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục được đề cử trong hạng mục Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới năm 2026 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN



Theo danh sách công bố trên website của World Travel Awards (WTA), nhiều địa danh của Việt Nam có tên trong các hạng mục đề cử cho các giải thưởng điểm đến hàng đầu thế giới.

Nhiều điểm đến được đề cử

Giải thưởng Du lịch thế giới được ví như giải Oscar của ngành du lịch toàn cầu, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của các điểm đến, doanh nghiệp, thương hiệu và tổ chức hoạt động trong ngành du lịch.

Năm nay, Việt Nam và nhiều điểm đến trong nước xuất hiện ở các hạng mục: điểm đến tham quan du lịch văn hóa, điểm đến ẩm thực, điểm đến văn hóa, điểm đến thiên nhiên…

Đáng chú ý, năm nay là lần đầu tiên Tà Xùa (Sơn La) lọt vào đề cử cho Giải thưởng Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới năm 2026.

Hạng mục đề cử Điểm đến Điểm tham quan du lịch văn hóa hàng đầu thế giới năm 2026 Quần thể chùa Tam Chúc (Ninh Bình) Điểm đến du lịch công vụ hàng đầu thế giới năm 2026 TP.HCM Điểm đến du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày tại thành phố hàng đầu thế giới năm 2026 Hà Nội Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2026 Hà Nội Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 Việt Nam Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2026 Việt Nam Điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2026 Việt Nam Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới năm 2026 Hà Nam (Ninh Bình), Tà Xùa (Sơn La) Điểm đến tổ chức lễ hội và sự kiện hàng đầu thế giới năm 2026 TP.HCM Điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2026 Việt Nam Vườn quốc gia hàng đầu thế giới năm 2026 Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới năm 2026 Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2026 Mộc Châu (Sơn La)

Cách thức bình chọn

Việc bỏ phiếu cho các điểm đến được thực hiện bằng cách bình chọn trực tiếp trên website của Giải thưởng Du lịch thế giới https://www.worldtravelawards.com/ theo các bước dưới đây.

Bước 1: Truy cập đường dẫn bình chọn chính thức

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản

* Nếu đã có tài khoản, chọn Login và nhập email, mật khẩu.

* Nếu chưa có tài khoản, chọn Register, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và xác nhận tài khoản qua email nếu được hệ thống yêu cầu.

Bước 3: Lựa chọn các điểm đến yêu thích trong danh sách đề cử của WTA

Tại hạng mục có tên điểm đến của Việt Nam

Bước 4: Hoàn tất bình chọn

Kiểm tra lại lựa chọn và thực hiện các bước xác nhận theo hướng dẫn trên hệ thống để hoàn tất bình chọn.

Theo quy trình của ban tổ chức, WTA có ba cấp độ giải thưởng: quốc gia, khu vực và thế giới.

Các ứng viên được lựa chọn theo tiêu chí của từng hạng mục: giải thưởng cấp thế giới có sự tham gia của những ứng viên nổi bật từ vòng khu vực và các đề cử được WTA xem xét, phê duyệt.

Thời gian bình chọn dự kiến đến hết ngày 30-10-2026.