25 nơi đáng đi nhất thế giới năm 2027: Có nơi quen thuộc với khách Việt

Một con gấu trúc khổng lồ chơi đùa trên cây ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Lấy ý kiến mạng lưới cây bút, nhiếp ảnh gia và nhà thám hiểm trên toàn cầu của National Geographic, danh sách thường niên Best of the World của tạp chí này giới thiệu 25 điểm đến nổi bật trên các châu lục.

Đây là những nơi có các hành trình khám phá mới, những giá trị văn hóa đang được khơi dậy hoặc các sự kiện kỷ niệm quan trọng, khiến năm 2027 trở thành thời điểm thích hợp để ghé thăm.

"Một vườn quốc gia mới ở nơi tận cùng thế giới, một thành phố cổ đang nhìn lại quá khứ theo cách mới, hay một cung đường du lịch huyền thoại có thêm những lý do để dừng chân. Chuyến đi đáng nhớ tiếp theo của bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ nơi nào trong số này", National Geographic viết.

Những điểm đến ở châu Á

Một trong những điểm đến quen thuộc với du khách Việt trong danh sách này là Nhật Bản, với tỉnh Niigata.

Lý do mà National Geographic khuyên du khách nên đến đây trong năm 2027 là vì nơi đây sẽ có lễ hội nghệ thuật độc đáo và truyền thống rượu và các thực phẩm lên men hàng trăm năm tuổi mở ra những cách khám phá mới tại một vùng đất yên bình của Nhật Bản.

Tỉnh Niigata nằm giữa vùng đất tuyết của Nhật Bản, khu vực miền trung ven biển Nhật Bản nổi tiếng với lượng tuyết rơi dày, thu hút người trượt tuyết từ khắp thế giới.

Tuyết rơi trên đường phố ở Yuzawa, tỉnh Niigata, Nhật Bản - Ảnh: Kyodo/Reuters

Năm tới, trước khi mùa tuyết bắt đầu, một lễ hội nghệ thuật ngoài trời lớn nhất thế giới sẽ diễn ra tại khoảng 200 ngôi làng trên khắp Niigata.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), thành phố Niigata, thủ phủ của tỉnh, được biết đến là vùng đất của lúa gạo và rượu sake thượng hạng. Bên trong Ga Niigata là Ponshukan, một công viên chủ đề rượu sake, nơi du khách có thể nếm thử rượu từ khoảng 110 nhãn hiệu khác nhau ở các máy bán rượu tự động nhỏ.

Một địa điểm khác ở châu Á trong danh sách là Thành Đô, Trung Quốc.

Theo cây bút du lịch Iona Brannon của National Geographic, du khách có thể biết đến Thành Đô qua những chú gấu trúc khổng lồ và món lẩu cay tê đầu lưỡi.

Tuy nhiên, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên còn mở ra cơ hội khám phá bí ẩn khảo cổ học dành cho những người tò mò, hay các buổi biểu diễn biến diện đặc trưng của kinh kịch Tứ Xuyên.

Du khách chụp ảnh những chú gấu trúc khổng lồ con đang trèo cây tại Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên - Ảnh: REUTERS

Một đại diện châu Á khác trong danh sách là Penang, Malaysia. Nơi này được giới thiệu là một điểm đến nhiệt đới kết hợp những cung đường khám phá rừng nhiệt đới, và với di sản văn hóa vẫn được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.



"Bắt đầu từ đảo Penang, du khách có thể thong thả khám phá những con phố ở George Town, đô thị được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, rồi đến những bãi biển rợp bóng rừng mưa nhiệt đới. Từ đây, du khách có thể qua eo biển đến đất liền, nơi những ngôi làng nông thôn và các dòng sông quanh co len giữa rừng ngập mặn nằm xen kẽ với những trung tâm công nghiệp hiện đại", cây bút du lịch Kristin Braswell viết.

National Geographic cũng khuyên du khách nên đến Jaipur, Ấn Độ trong năm 2027, bởi thành phố nổi tiếng với các cung điện này sẽ là nơi tổ chức một trong những lễ hội văn chương lớn nhất thế giới.

Một người bán trà chờ khách tại địa điểm tổ chức lễ hội văn chương thường niên ở Jaipur, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Thành phố Jaipur sẽ tròn 300 năm tuổi vào năm 2027, là nơi sẽ diễn ra Lễ hội Văn chương Jaipur, sự kiện thu hút khoảng 400.000 lượt người mỗi năm. Lần tổ chức thứ 20 của lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18-01 năm sau.

Du khách chụp ảnh qua ô cửa sổ tại pháo đài Amber ở Jaipur, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Điểm đến hàng đầu từ cung đường ven biển nước Mỹ đến những miền đất giàu di sản

Năm nay có khá nhiều điểm đến tại Mỹ góp mặt trong danh sách, gồm Madison (bang Wisconsin), cung đường ven biển Pacific Coast Highway (California), vùng Southern Ozarks (bang Missouri và Arkansas), Baltimore (bang Maryland) và đảo Catalina.

Ngoài ra, danh sách The Best Places in the World to Travel to in 2027 của National Geographic còn giới thiệu nhiều điểm đến khác trên thế giới, gồm Melbourne (Úc), Luxor (Ai Cập), Puerto Rico, Dumfries and Galloway (Scotland), Grenada, Salvador (Brazil), Cape Froward (Chile), Santander (Tây Ban Nha), Normandy (Pháp), Halifax (Nova Scotia, Canada), cung đường đi bộ Transcaucasian Trail (Armenia), Leipzig (Đức), Malawi, Maya Ka'an (Mexico), vùng đô thị Tricity (Ba Lan) và Kuélap (Chachapoyas, Peru).

Trung tâm thành phố Leipzig, Đức - Ảnh: REUTERS