Mùa hoa tam giác mạch bắt đầu, Lô Lô Chải, Đồng Văn ‘cháy phòng’ ngày khai hội

Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2026 - Ảnh: BTC

Đây là lần thứ 12 Lễ hội hoa tam giác mạch được tổ chức nhằm tôn vinh loài hoa, biểu tượng của cao nguyên đá, cũng là loài cây gắn liền với đời sống của người dân bản địa.

Khai hội với ‘âm vang của đá’

Đêm nghệ thuật "Âm vang miền đá" là hoạt động mở màn cho lễ hội và mùa du lịch năm 2026 của Tuyên Quang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hùng Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ rằng cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khắc ghi trong lòng người dân và du khách cảm xúc về một vùng đất kỳ vĩ, nơi những dãy núi đá tai mèo trùng điệp dựng đứng giữa mây trời biên cương Tổ quốc.

Thiên nhiên nơi đây tuy khắc nghiệt nhưng tâm hồn con người lại vô cùng ấm áp, rộng mở và sắt son, gắn bó. Thu về cũng là lúc hoa tam giác mạch bung nở, tạo nên thảm hồng tô điểm giữa núi đá tai mèo.

Du khách check-in hoa tam giác mạch - Ảnh: BTC

Tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Song, phát triển phải đi đôi với bảo tồn, khai thác tiềm năng phải gắn với gìn giữ cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa.

Trong đêm khai mạc, những bản tình ca trên đá vang lên gợi nhớ về một miền đất kỳ vĩ, đậm đà bản sắc các dân tộc và đậm chữ tình qua các ca khúc: Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em hayKhâu Vai chợ tình…

Chương trình nghệ thuật như đưa người xem đi khắp cao nguyên đá với ba chương: tiếng khèn núi hát, nơi hẹn dưới chân mây và tự hào hương sắc.

Đêm khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 12 đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Tuyên Quang kiên cường trong quá khứ, rực rỡ ở hiện tại và tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Hoa tam giác mạch nở rộ tại nhiều điểm đến dọc quốc lộ 4C - Ảnh: BTC

Khách đến Lô Lô Chải, Đồng Văn nườm nượp

Ngày trong tuần đầu diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch, Tuyên Quang đã đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, đây cũng là lúc bắt đầu mùa cao điểm du lịch tại địa phương.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều điểm đến như Lô Lô Chải, Đồng Văn (Tuyên Quang) đã kín phòng trong thời gian diễn ra lễ hội.

Tại Lô Lô Chải (xã Lũng Cú), hơn 1.000 phòng đã được du khách đặt từ sớm để có thể lưu trú, nghỉ đêm tại Làng du lịch tốt nhất thế giới.

Theo anh Sùng Mạnh Hùng (ngụ xã Đồng Văn, Tuyên Quang) - chủ homestay tại Đồng Văn, vào các ngày cuối tuần, lễ hội, ngày lễ, lượng khách đến với Đồng Văn rất đông. Du khách nên chủ động liên hệ đặt phòng nghỉ và tìm hiểu điểm ăn uống trước chuyến đi để có trải nghiệm trọn vẹn.

Anh Thuật Nguyễn - admin một nhóm review du lịch nổi tiếng tại Tuyên Quang - khuyến cáo mùa cao điểm du lịch cũng là lúc tình trạng lừa đảo diễn ra mạnh, du khách nên cẩn thận, kiểm tra thông tin kỹ lưỡng trước khi đặt cọc phòng, hay các dịch vụ du lịch.

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2026, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức tại khắp các điểm đến hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.