Miễn phí vé 3 bảo tàng Đà Nẵng, còn được xem gì, chơi gì trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11?

Bảo tàng Đà Nẵng sẽ miễn phí vé tham quan 3 bảo tàng trên địa bàn vào ngày 24-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 13-11, Bảo tàng Đà Nẵng cho biết sẽ miễn phí vé tham quan 3 bảo tàng trên địa bàn vào ngày 24-11.

Việc miễn phí vé áp dụng với tất cả khách tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú, phường Hải Châu), Bảo tàng Đà Nẵng - cơ sở 2 (281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch) và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, phường Hải Châu).

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu nghề truyền thống và di sản các dân tộc hướng tới hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 trong thời gian từ ngày 18 đến 30-11.

Trong đó điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề "Kết nối miền Di sản", diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Tại ngày hội sẽ giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian như bài chòi, hát tuồng, hò khoan xứ Quảng, hò Ba Lý.

Đồng thời tái hiện các nghề truyền thống của xứ Quảng như dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm và đan lưới Mân Thái.

Tại không gian này, nghệ nhân và người làm nghề sẽ trực tiếp trình diễn kỹ thuật thủ công, giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm các công đoạn làm nghề.

Một không gian khác giới thiệu đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày thông qua trang phục, nhạc cụ, vật dụng sinh hoạt, nghệ thuật dân gian và sản phẩm thủ công.

Đồng thời sẽ giới thiệu triển lãm "Họa sắc Nam Ô" với khoảng 30-70 tác phẩm hội họa, sắp đặt lấy cảm hứng từ cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa và đời sống làng cổ Nam Ô.

Khách tham quan tìm hiểu hiện vật tại cơ sở chính Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú, phường Hải Châu) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Giới thiệu các cổ vật và tư liệu về hành trình 555 năm mở đất Theo bà Trần Thị Khánh Ly - Phòng Công nghệ và Dịch vụ Bảo tàng Đà Nẵng, trong dịp này tại cơ sở chính của bảo tàng sẽ tiếp nhận hơn 4.000 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình hiến tặng, bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, bảo tồn di sản địa phương. Trong khi đó tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, từ ngày 18 đến 30-11 sẽ trưng bày 43 tác phẩm tiêu biểu được chọn từ bộ sưu tập 524 hiện vật, tư liệu do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026. Tại Bảo tàng Đà Nẵng - cơ sở 2, chương trình "Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy" diễn ra từ ngày 19 đến 25-11, sẽ tiếp nhận một số hiện vật và giới thiệu các bảo vật quốc gia, cổ vật và tư liệu về hành trình 555 năm mở đất, dựng nghiệp của vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa - Đà Nẵng ngày nay.

Sức hút mới từ Bảo tàng Đà Nẵng Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) đang trở thành điểm hẹn lý tưởng, nơi tri thức văn hóa, lịch sử xứ Quảng được kể lại sống động. Không gian này cũng thu hút giới trẻ tìm về khám phá, tạo nên xu hướng lan tỏa di sản trên mạng xã hội.



