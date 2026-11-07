TP.HCM dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11: Đi đâu để khám phá những sắc màu văn hóa?

Dịp 24-11, TP.HCM sẽ có nhiều điểm hẹn khám phá những sắc màu văn hóa Việt Nam - Ảnh: HOÀNG BÍCH NHUNG

Giữa nhịp sống sôi động, TP.HCM vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật truyền thống. Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 lần đầu tiên, cùng khám phá những điểm hẹn văn hóa đặc sắc của thành phố.

Những điểm hẹn lưu giữ ký ức và bản sắc văn hóa cho Ngày Văn hóa Việt Nam

Mỗi bảo tàng là một cánh cửa mở ra những câu chuyện lịch sử, văn hóa của vùng đất Sài Gòn - TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn là địa chỉ phù hợp cho những ai muốn tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của đất nước. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật khảo cổ, đồ đồng, gốm sứ, tượng điêu khắc cùng các bộ sưu tập về văn hóa Óc Eo, Champa và Đông Nam Á.

Nếu quan tâm đến lịch sử hiện đại, Dinh Độc Lập là điểm đến đáng ghé thăm. Công trình gắn với sự kiện ngày 30-4-1975, lưu giữ nhiều không gian làm việc, phòng họp, hiện vật và tư liệu lịch sử.

Du khách cũng có thể kết hợp tham quan Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Mỗi nơi mang đến một góc nhìn riêng về lịch sử đô thị, mỹ thuật và những dấu ấn của chiến tranh.

Không chỉ lưu giữ ký ức, các di tích còn giúp du khách hiểu hơn về những dấu mốc làm nên lịch sử thành phố - Ảnh: LÂM UY HUỲNH

Bảo tàng Áo dài là điểm đến văn hóa - sinh thái mang đậm dấu ấn làng quê Nam Bộ, nơi lưu giữ và giới thiệu vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Bảo tàng Áo dài tại phường Long Phước giới thiệu lịch sử, sự phát triển của áo dài qua các thời kỳ, cùng nhiều bộ trang phục và tư liệu về trang phục truyền thống Việt Nam.

Trở lại trung tâm, Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) mang đến những tiết mục lấy cảm hứng từ đời sống làng quê, sinh hoạt lao động và chuyện dân gian. Khách tham quan nên kiểm tra lịch diễn, đặt vé trước.

Dịp 24-11, múa rối nước là trải nghiệm văn hóa truyền thống đáng thử - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Thưởng thức múa rối nước, khám phá nét đẹp nghệ thuật dân gian Việt Nam - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Nếu có trọn một ngày, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi là lựa chọn cho hành trình tìm hiểu lịch sử vùng đất Nam Bộ.

Du khách có thể khám phá hệ thống đường hầm từng được sử dụng trong kháng chiến, tìm hiểu về bếp Hoàng Cầm, công sự và cuộc sống, sinh hoạt của quân dân Củ Chi dưới lòng đất. Bên cạnh xem phim tư liệu, nghe thuyết minh, khách còn có thể trải nghiệm chui qua một đoạn địa đạo dành cho tham quan nếu đủ điều kiện sức khỏe.

Dạo phố, gặp gỡ nghệ thuật giữa trung tâm

Ghé đường sách dịp 24-11, du khách có dịp khám phá văn hóa qua các hoạt động giao lưu và trưng bày sách - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Bên cạnh các điểm đến quanh năm, dịp 24-11 còn có nhiều hoạt động nghệ thuật tại công viên và các tuyến đường trung tâm.

Từ ngày 18 đến 25-11, triển lãm tranh cổ động diễn ra tại Công viên Chi Lăng, khu vực đường Đồng Khởi, đoạn từ Nguyễn Du đến Lê Thánh Tôn và nhà triển lãm 158D, 158E.

Từ ngày 19 đến 24-11, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM tổ chức các không gian triển lãm tại Công viên Lê Văn Tám, Đường sách Nguyễn Văn Bình, đường Đồng Khởi và một số địa điểm văn hóa, nghệ thuật khác. Ngoài trưng bày ảnh, lễ hội còn có cuộc thi ảnh, Photomarathon, tọa đàm và workshop.

Triển lãm mỹ thuật "TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" diễn ra từ ngày 20 đến 24-11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Công viên Lam Sơn, giới thiệu các loại hình hội họa, điêu khắc, sắp đặt và video art.

Từ ngày 20 đến 24-11, hội sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” diễn ra tại Đường sách TP.HCM, giới thiệu các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Du khách có thể kết hợp tham quan Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và Nhà thờ Đức Bà.

Từ ngày 18 đến 24-11, phố đi bộ Nguyễn Huệ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp thành phố với các hoạt động biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa vùng miền. Lễ khai mạc dự kiến tối 22-11. Từ ngày 22 đến 24-11, nơi đây còn có không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa như nghệ thuật biểu diễn, thiết kế và điện ảnh.

Từ ngày 21 đến 24-11, chương trình 3D Mapping dự kiến diễn ra trước trụ sở UBND TP.HCM và khách sạn Rex, kết hợp âm thanh, hình ảnh để kể những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và sự phát triển của thành phố.

Thưởng thức nghệ thuật truyền thống và đương đại Ngoài các hoạt động trong tuần lễ 24-11, người dân và du khách có thể thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra đến cuối năm. Vở diễn “Mơ Show” tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ kết hợp xiếc, múa rối và trình chiếu Mapping, kể hành trình trưởng thành của một đứa trẻ qua ánh sáng, màu sắc và cảm xúc. Chương trình diễn ra từ ngày 27-6 đến 26-12-2026. Trong khi đó, “Vùng đất kỳ bí” tại Rạp Xiếc Công viên Gia Định kết hợp xiếc với công nghệ ánh sáng 3D, kể câu chuyện về hành trình hòa hợp của năm nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chương trình kéo dài đến ngày 26-12-2026. Với nghệ thuật truyền thống, Liên hoan Đờn ca tài tử “Giai điệu phương Nam” xã Tân An Hội (TP.HCM) mở rộng năm 2026 có vòng sơ khảo vào các ngày 19, 20 và 23-11; đêm chung kết diễn ra lúc 18h ngày 24-11 tại sân khấu Tre Xanh, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân An Hội. Đặc biệt, tối 24-11, chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa dự kiến diễn ra lúc 20h tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới ở Phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng ở phường Vũng Tàu. Từ bảo tàng, di tích đến các sân khấu nghệ thuật và hoạt động ngoài trời, du khách có thể lựa chọn hành trình phù hợp để khám phá thêm những sắc màu văn hóa của TP.HCM.