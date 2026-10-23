Cuối tuần đạp xe trên miền quê bình dị phía tây bắc TP.HCM

Xã Thái Mỹ mới có diện tích hơn 62km², được hình thành từ việc sáp nhập ba xã Thái Mỹ, Phước Thạnh và Trung Lập Thượng - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Cách trung tâm TP.HCM chưa đầy 50km về phía tây bắc, xã Thái Mỹ có những cánh đồng lúa rộng, hệ thống kênh mương đan xen và các làng nghề vẫn duy trì cách làm thủ công. Với lịch trình một ngày, du khách có thể đạp xe qua đường làng, ghé chùa, nghỉ trưa tại nông trại sinh thái rồi tìm hiểu nghề làm bánh tráng truyền thống.

Buổi sáng đạp xe qua những cánh đồng xã Thái Mỹ

Hơn 6h sáng, chúng tôi nhận xe đạp tại ấp Ràng, bắt đầu hành trình dọc những tuyến đường nông thôn ven kênh thủy lợi. Hai bên đường là ruộng lúa, vườn cây và những ngôi nhà cách nhau bởi khoảng vườn xanh.

Theo thông tin địa phương, xã có hơn 300 tuyến kênh mương lớn nhỏ đã được kiên cố hóa, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa tạo thuận lợi cho những chuyến khám phá vùng quê bằng xe đạp.

Cánh đồng lúa đón nắng sớm ở vùng ngoại thành TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Khi trời sáng rõ, những cánh đồng lúa rộng gần 1.500ha hiện ra dọc đường đi. Xen giữa ruộng lúa là hơn 200ha rau màu, với các luống rau an toàn, giàn khổ qua, dưa leo được chăm sóc bằng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động.

Đạp xe qua những cánh đồng vào buổi sớm, chúng tôi có thể cảm nhận rõ mùi đất ẩm và gió đồng. Không cần đi quá xa trung tâm thành phố, cảnh quan và nhịp sinh hoạt ở đây đã khác hẳn những tuyến đường đông đúc trong nội đô.

Đi ngay dịp thời tiết đẹp, có thể nhìn thấy núi Bà Đen (Tây Ninh) - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Kênh nội đồng dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Rời đồng ruộng, chúng tôi đạp xe qua những con đường rợp cây, ghé chùa Phước Khánh và chùa Ngộ Pháp. Các ngôi chùa có kiến trúc giản dị, gắn với đời sống tín ngưỡng địa phương. Một số cơ sở hình thành từ việc cải tạo nhà ở thành nơi thờ tự, theo tập quán gọi là “biến gia vi tự”.

Cách đó không xa là Thánh đường Giáo xứ Mỹ Khánh, nằm trong khuôn viên hơn 8.000m², có lịch sử gần một thế kỷ. Đây là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng giáo dân địa phương, đồng thời là điểm dừng chân trên hành trình khám phá vùng quê.

Góc chùa yên tĩnh giữa những hàng cây xanh - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Những công trình tôn giáo hiện diện giữa khu dân cư và các tuyến đường làng - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Các cơ sở tôn giáo lưu giữ những nét văn hóa, tín ngưỡng gắn với lịch sử địa phương - Ảnh: ĐỖ ĐẠT





Đình Thái Mỹ lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của vùng đất ngoại thành TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Từ nông trại sinh thái đến làng nghề bánh tráng xã Thái Mỹ

Gần trưa, chúng tôi ghé nông trại sinh thái rộng khoảng 120ha với nhiều rặng dừa và khu vực nghỉ ngơi, ăn uống. Điểm dừng chân nổi bật là căn nhà lá Nam Bộ rộng khoảng 500m², mái lợp tranh, vách trát đất, phía trước có con rạch, sen, súng và hàng dừa.

Theo giới thiệu của chủ nông trại, mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm rau củ làm thức ăn cho gà đen, hươu, cá; chất thải chăn nuôi được đưa vào hầm biogas tạo khí đốt, phần còn lại xử lý thành phân hữu cơ. Nông trại hướng đến mục tiêu giảm phát thải, tiến tới Net Zero.

Bữa trưa có gà đen nướng muối ớt, cá lăng kho tộ, rau vườn xào tỏi và dừa xiêm. Sau bữa ăn, tôi nghỉ dưới hàng dừa, chờ nắng dịu rồi tiếp tục hành trình khám phá làng nghề vào buổi chiều.

Gà đen được nuôi trong mô hình sản xuất kết hợp tại nông trại - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Giàn bầu tận dụng khoảng không trong khuôn viên, phục vụ nhu cầu trồng rau tại nông trại - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Cách trung tâm TP.HCM chưa đầy 50km, miền quê phía tây bắc thành phố níu chân du khách với đồng lúa, nông trại sinh thái và những làng nghề truyền thống - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Mô hình nông nghiệp tuần hoàn tận dụng phụ phẩm trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Đầu giờ chiều, chúng tôi đến ấp Bình Thượng, ghé lò bánh tráng thủ công của cô Kim Loan. Người thợ tráng bột gạo trên nồi hấp, chờ bánh chín rồi dùng nẹp tre lấy ra, đặt lên vỉ phơi. Ngoài bánh tráng truyền thống, cơ sở còn làm bánh tráng muối ớt, hành phi. Bánh được phơi kín sân, chờ khô để đóng gói và giao khách.

Người dân làng nghề tất bật tráng bánh, giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Cơ sở của cô Kim Loan sản xuất hơn 100kg bánh tráng mỗi ngày, cung cấp cho thị trường - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Cô Loan cho biết cơ sở làm hơn 100kg bánh tráng mỗi ngày, chủ yếu bán sỉ. Gần đây, khách từ nội thành ghé mua bánh, một số còn thử tự tráng và thưởng thức ngay tại lò.

Tôi ghé khu vực làm nghề mây tre lá có lịch sử hơn một thế kỷ ở Thái Mỹ. Dưới mái hiên, người thợ vót nan tre, đan rế, thúng, nia và các vật dụng sinh hoạt. Nghề vẫn được duy trì, dù đầu ra sản phẩm và việc tìm người nối nghề còn là thách thức.

Với du khách, đây là dịp tận mắt tìm hiểu quy trình làm ra những sản phẩm thủ công gắn với đời sống người dân địa phương.

Gần 16h, mọi người trở lại điểm tập kết, mua vài xâu bánh tráng hành phi và những búp sen tươi trước khi rời Thái Mỹ. Tại quầy nông sản, mã QR thanh toán được đặt ngay trên sọt tre đựng hàng, giúp khách chuyển khoản thuận tiện.

Tại xã Thái Mỹ còn có dịch vụ câu cá theo giờ - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Khung cảnh đồng quê thanh bình trong buổi chiều, khép lại hành trình khám phá - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Những con đường quê yên ả dưới ánh nắng cuối ngày - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Hoàng hôn tuyệt đẹp ở xã Thái Mỹ - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Trên đường trở về, hành trình một ngày ở Thái Mỹ khép lại với những trải nghiệm từ đạp xe qua đồng ruộng, thăm nông trại đến tìm hiểu nghề làm bánh tráng.

Cách trung tâm TP.HCM chưa đầy 50km, Thái Mỹ phù hợp cho chuyến đi cuối tuần, nơi du khách có thể khám phá cảnh quan nông thôn và những nghề truyền thống vẫn gắn với đời sống người dân.

Thăm dò ý kiến Bạn có muốn tới xã Thái Mỹ (TP.HCM, khu vực Củ Chi trước đây) để nghỉ ngơi cuối tuần? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Có Không

Bạn vừa có chuyến đi đáng nhớ, những miền đất bạn luôn muốn trở lại lần nữa, những đặc sản khiến bạn nhớ mãi không quên? Mời bạn chia sẻ bài viết, hình ảnh về hòm thư dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút nếu bài được xuất bản. Báo Tuổi Trẻ cảm ơn bạn.