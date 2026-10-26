Về Ninh Bình ngắm cò, hạc, le le… bay rợp trời ở Thung Nham

Chim bay về tổ lúc hoàng hôn ở Thung Nham, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Theo thông tin từ Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Vườn chim Thung Nham hiện là nơi cư trú và sinh sống của đa dạng các loài chim như: cò, vạc, diệp, le le, mòng két, chích chòe lửa, sáo đá… Đặc biệt, nơi đây có hai loài chim quý hiếm được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam là hằng hạc và hồng hoàng (phượng hoàng đất).

Chim đậu kín cành cây ở Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Đi thuyền xuyên hang, ngắm chim về tổ



Chúng tôi vừa có chuyến đi Ninh Bình, đúng dịp thời tiết dễ chịu mát mẻ, rất thích hợp để chụp ảnh và ngắm chim.

Đây cũng là thời điểm có thể thấy được nhiều chim, bởi mùa cao điểm sinh sản của chim chóc ở Thung Nham là từ tháng 8 đến tháng 4 dương lịch năm sau.

Từ Hà Nội đến Ninh Bình đi ô tô mất khoảng một tiếng rưỡi, chúng tôi chọn một homestay nhỏ, xung quanh là núi đá và sông.

Trước khi đi Thung Nham, chúng tôi bàn nhau ghé ăn thịt dê, món đặc sản địa phương mà ai cũng nói nhất định phải thử.



Theo lời giới thiệu của chủ homestay, chúng tôi ghé một nhà hàng nổi tiếng gần đó, gọi một đĩa dê áp chảo cùng súp tim dê ăn kèm cơm cháy.

Thịt mềm, thơm, giữ được vị ngọt tự nhiên. Nhưng thứ gây ấn tượng lại là phần cơm cháy mà bạn nhân viên bảo nhất định phải thử: miếng cơm giòn bùi, ăn cùng súp tim dê sền sệt, là lạ mà ăn vào là nhớ mãi.

Trên đường đến khu du lịch Thung Nham, vì trời còn sớm, chim chưa bay về tổ nên chúng tôi thong thả ghé qua hang Bụt.

Tại đây, chúng tôi đi thuyền men theo dòng nước vào hang động xuyên thủy tự nhiên nối liền hai phường Nam Hoa Lư và Tây Hoa Lư.

Thuyền càng đến gần cửa hang, càng cảm nhận rõ hơi lạnh phả lên da.

Chim bay về tổ lúc hoàng hôn ở Thung Nham, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Nhìn khoảng tối phía trước như muốn nuốt chửng con thuyền, tim tôi đập rộn lên, chẳng biết vì háo hức hay hồi hộp.

Bác lái đò dúi vào tay tôi một chiếc đèn pin, kể rằng mới mấy tuần trước, mưa lớn làm ngập cả hang.

Ngước nhìn trần đá khi con thuyền chầm chậm tiến vào, có chỗ thấp đến mức chỉ cần vươn tay là chạm tới, tôi cứ tự hỏi lúc ấy nước đã dâng cao đến đâu.

Càng vào sâu, ánh sáng ngoài cửa hang càng thu hẹp rồi khuất hẳn.

Trong bóng tối, tai người dường như nhạy hơn. Chúng tôi nghe rõ từng nhịp mái chèo khua nước ì oạp hòa cùng tiếng nước còn đọng sau cơn mưa len qua những khe đá, nhỏ tí tách xuống lòng hang.

Khi quay lại bến thuyền, trời đã ngả chiều. Chúng tôi vội sang bến tiếp theo để kịp gặp những "nhân vật chính" của chuyến đi: đàn chim ở Vườn chim Thung Nham.

Thuyền vào sâu trong vườn, khung cảnh trở nên choáng ngợp với từng đàn chim lũ lượt bay về, sà xuống những tán cây, bụi cỏ.



Chim đậu kín cành cây ở Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Chim đậu rợp cây ở Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Nào cò, nào vạc, nào le le… đàn này vừa chao qua đã lại thấy đàn khác nối nhau bay tới.

Những con chim đậu gần mặt nước đưa mắt nhìn đoàn thuyền, chẳng tỏ vẻ hoảng sợ, như đã quen với những vị khách ghé thăm mỗi chiều.

Chúng vẫn rỉa lông, đậu nghỉ, mặc chúng tôi ngước nhìn. Một con bói cá bất chợt lao xuống mặt nước bắt mồi. Trên những tán cây, tổ chim nằm chi chít.

Chim đậu trên ngọn cây ở Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Đến lúc thuyền chầm chậm quay đầu về bến, chúng tôi vẫn luyến tiếc ngoảnh lại nhìn những bóng chim chao nghiêng trên nền trời hoàng hôn rực đỏ.

Từng cánh chim chao liệng, hạ thấp rồi khuất dần vào những tán cây.

Chim bay về tổ trong ánh hoàng hôn - Ảnh: ĐAN LINH

Theo dòng Ngô Đồng khám phá Tam Cốc - Bích Động

Dòng Ngô Đồng chảy qua Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Sáng hôm sau, Ninh Bình chiêu đãi chúng tôi bằng khung cảnh hùng vĩ khác: Tam Cốc - Bích Động.

Tam Cốc có nghĩa là ba hang, gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba, được tạo thành bởi dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên qua lòng núi đá vôi.

Khi đưa chúng tôi qua những vòm hang ấy, người chèo thuyền vừa thong thả trò chuyện, đôi chân vừa nhịp nhàng điều khiển mái chèo.

Thuyền chở du khách đi qua hang động ở Tam Cốc, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Chú lái thuyền bảo làm vậy đỡ mệt hơn, vì mỗi chuyến cũng phải chèo cả chục cây số. Muốn chở khách thì phải bốc số, đợi đến lượt; mỗi lượt được 200.000 đồng.

"Lâu lâu được khách thương cho thêm thì vui lắm", chú nói.

Ngồi thuyền qua nhiều hang động, mỗi lần quang cảnh bầu trời dần hiện ra khi thuyền chèo ra khỏi hang lại mang đến một cảm giác xốn xang lạ thường.

Ban đầu chỉ là một khoảng sáng nhỏ, rồi rộng dần, để lộ mặt nước, vách núi và cả khoảng trời bao la.

Tiết trời dễ chịu, nước sông Ngô Đồng trong vắt. Không kìm lòng được, tôi thả tay xuống làn nước mát, để mặc những đám rong bên dưới khẽ lướt qua kẽ tay.

Thuyền chở du khách ngắm hoa súng trên sông Ngô Đồng - Ảnh: ĐAN LINH

Xung quanh, những dãy núi đá vôi sừng sững ôm lấy dòng sông.

Mùa này hoa súng nở rộ hai bên, sắc hồng phủ rực một vùng. Các cô các chú gom nhặt thành bó, ngồi bán hai bên bờ cho khách tham quan mua chụp ảnh.

Hoa súng ở Tam Cốc - Ảnh: ĐAN LINH

Điểm dừng cuối cùng của chuyến đi là chùa Bích Động. Ba ngôi chùa Hạ, Trung và Thượng nằm men theo sườn núi, nối nhau bằng những bậc đá. Những mái ngói nép dưới vách núi như hòa cùng với cây xanh.

Riêng chùa Trung có một nửa lộ thiên, một nửa nằm trong hang, khiến mái chùa và vòm đá như liền thành một khối.

Chúng tôi ghé vào động Tối. Bên trong sâu hun hút, từng đàn dơi bám trên trần, tiếng kêu vọng trong lòng động càng làm không gian thêm kỳ bí.

Thuyền chở du khách đi qua hang động ở Tam Cốc, Ninh Bình - Ảnh: ĐAN LINH

Hai ngày ở Ninh Bình, đắm mình giữa thiên nhiên, để núi non, sông nước và những cánh chim chậm rãi bồi đắp thêm sức sống, chúng tôi rời đi với lòng biết ơn vì đã có những ngày bình yên như thế.

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