Phong cảnh ghe Cà Hâu trên sông Maspéro - KHẮC TÂM

Tối nay 21-11, dòng sông Maspéro đoạn qua trung tâm phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) hóa thành không gian lễ hội lung linh sắc màu với màn trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu của các chùa Khmer.

Trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), chương trình thả đèn nước và ghe Cà Hâu bắt đầu lúc 18h tại đường Điện Biên Phủ (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Ngay phần mở màn, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ qua các tiết mục ca múa kết hợp ngũ âm 'Hát múa dưới ánh trăng' và trình diễn ngũ âm 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'.

Điểm nhấn được mong chờ nhất là màn hội tụ và trình diễn của 23 chiếc đèn nước (Lôiprotip) cùng 4 ghe Cà Hâu đặc trưng đến từ các chùa Khmer như chùa Khleang, chùa Mahaptup, chùa Bãi Xàu, chùa Tum Núp, chùa Bâng Kok…

Để thuận tiện cho người dân và du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh ở góc đẹp nhất, ban tổ chức bố trí đội hình trình diễn trải dài dọc hai bên bờ sông Maspero, đoạn từ cầu C247 (cầu Quay) đến cầu 30-4 (cầu Cao).

Trong đó, phía bờ đường Điện Biên Phủ (phường Sóc Trăng) trình diễn 11 đèn nước và 2 ghe Cà Hâu. Phía bờ đường Lý Thường Kiệt (phường Phú Lợi), trình diễn 12 đèn nước và 2 ghe Cà Hâu.

Ghe Cà Hâu hai bên bờ sông Maspéro trước giờ khai mạc - Ảnh: TRUNG PHẠM

Toàn bộ đèn nước và ghe Cà Hâu sẽ tiếp tục neo đậu, thắp sáng phục vụ người dân và du khách tham quan cho đến 22h ngày 23-11-2026.

Đây là các hoạt động nhằm bảo tồn, tôn vinh phong tục, tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, hứa hẹn mang đến điểm hẹn văn hóa - du lịch rực rỡ bậc nhất miền Tây trong mùa lễ hội năm nay.

Đặc biệt, lúc 20h, tại công viên 30-4 (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), cũng sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 với chủ đề 'Sắc màu di sản Phương Nam'.

Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h trên Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ cùng các nền tảng số.