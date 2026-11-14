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Cần Thơ tưng bừng nhiều hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

tác giả
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM

Dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm nay, người dân và du khách đến TP Cần Thơ sẽ được hòa mình vào chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp rực rỡ bên sông Hậu.

Cần Thơ tưng bừng nhiều hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh 1.

Ghe Cà Hâu của các chùa Khmer trên sông Maspéro, TP Cần Thơ - Ảnh: PHẠM DIỄM

Hòa cùng không khí Ngày Văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026, TP Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn từ ngày 13 đến 30-11.

Sôi động đua ghe Ngo, thả đèn nước trên sông Maspéro

Mở màn cho điểm nhấn văn hóa Khmer là chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo lúc 20h ngày 21-11 tại công viên 30-4 (phường Phú Lợi). Trước đó, từ 18h cùng ngày, du khách có thể thưởng lãm trình diễn thả 23 đèn nước (Lôiprotip) và 4 ghe Cà Hâu của trên sông Maspéro (đoạn giữa cầu C247 và cầu 30-4, phục vụ xuyên suốt đến hết ngày 23-11).

Tối 23-11, nghi thức Lễ Cúng Trăng cùng trình diễn đâm cốm dẹp truyền thống lúc 19h tại chùa Kh'leang (phường Sóc Trăng). Đặc biệt, Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ tranh Cúp Nhựa Bình Minh tổ chức trong hai ngày 23 và 24-11 trên sông Maspéro quy tụ 84 đội ghe tranh tài (gồm 67 đội nam và 17 đội nữ).

Bắn pháo hoa tầm thấp, trải nghiệm Festival lúa gạo bên sông Hậu

Từ ngày 22 đến 25-11, Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 diễn ra tại công viên Sông Hậu (phường Cái Khế) mang đến không gian vui chơi, tham quan hiện đại. Đêm khai mạc Festival lúc 20h ngày 22-11 với chương trình nghệ thuật "Hạt gạo xanh - Vươn tầm quốc tế" sẽ khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp lúc 21h30.

Suốt 4 ngày diễn ra Festival (từ 8h đến 22h hằng ngày), người dân và du khách được tự do tham quan triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", khu triển lãm thành tựu nông nghiệp ứng dụng thực tế ảo và 3D Mapping, cùng 10 không gian trưng bày đặc sản OCOP, ẩm thực Nam Bộ và văn hóa cộng đồng. Ngoài ra còn có hội thi nghệ thuật từ lúa gạo (chiều 22-11), hội thi ẩm thực "Hương vị hạt ngọc Việt" (chiều 23-11), biểu diễn nghệ thuật hằng đêm lúc 20h và các tour tham quan chợ nổi Cái Răng, các điểm du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Ông Đề, Mùa Xuân.

Nhiều không gian nghệ thuật truyền thống và triển lãm đặc sắc

Cần Thơ tưng bừng nhiều hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh 2.

Du khách và người Sóc Trăng cùng nhịp điệu múa truyền thống Khmer - Ảnh: TRUNG PHẠM

Dịp này, Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, từ ngày 14 đến 24-11 tại Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi). Khán giả yêu nghệ thuật truyền thống có thể thưởng thức biểu diễn đờn ca tài tử định kỳ lúc 19h các tối 13, 27-11 và 11-12 tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, hay đón xem vở cải lương Tiếng hò sông Hậu vào tối 15 và 24-11 tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật thành phố.

Bên cạnh đó, triển lãm sách "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tại Thư viện thành phố Cần Thơ và cơ sở Vị Thanh, cơ sở Sóc Trăng (16 đến 30-11) và trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng thành phố (19 đến 25-11) cũng là những điểm hẹn văn hóa thú vị dành cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Cần Thơ tưng bừng nhiều hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh 4.Vở cải lương Tiếng hò sông Hậu công diễn 2 đêm tại Cần Thơ, vào cổng tự do

Khán giả và du khách khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có dịp thưởng thức vở cải lương kinh điển Tiếng hò sông Hậu vào lúc 19h ngày 15 và 24-11, tại Nhà biểu diễn - Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ.

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PHẠM DIỄM
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    Chủ đề: Festival lúa gạo đua ghe Ngo bắn pháo hoa phường Phú Lợi phường Sóc Trăng

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