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Vở cải lương Tiếng hò sông Hậu công diễn 2 đêm tại Cần Thơ, vào cổng tự do

tác giả
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM

Khán giả và du khách khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có dịp thưởng thức vở cải lương kinh điển Tiếng hò sông Hậu vào lúc 19h ngày 15 và 24-11, tại Nhà biểu diễn - Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ.

Vở cải lương Tiếng hò sông Hậu công diễn tại Cần Thơ tối 15-11, vào cổng tự do - Ảnh 1.

Một cảnh trong buổi biểu diễn báo cáo vở diễn tại Cần Thơ - Ảnh: PHẠM DIỄM

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, suất công diễn vở cải lương Tiếng hò sông Hậu diễn ra vào tối ngày 15 và 24-11 tại Nhà biểu diễn - Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật thành phố (khu Bãi Cát, phường Cái Khế, TP Cần Thơ).

Riêng đêm diễn 15-11, vở cải lương được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo người mộ điệu cải lương ở khắp đồng bằng không có điều kiện đến rạp, vẫn có thể theo dõi trọn vẹn vở diễn qua màn ảnh nhỏ.

Trước đó, nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Đoàn cải lương Tây Đô dự kiến chỉ tổ chức một suất diễn duy nhất vào ngày 24-11. Tuy nhiên, ngay khi thông tin vở tuồng đình đám của cố soạn giả Điêu Huyền được tái dựng với sự góp mặt của hai nghệ sĩ khách mời nổi tiếng từ TP.HCM là NSƯT Lê Tứ (vai Thừa) và NSND Quế Trân (vai Lài), đông đảo khán giả tại miền Tây quan tâm, khiến một đêm diễn không đủ đáp ứng nhu cầu thưởng thức. Ban tổ chức quyết định tăng cường thêm suất công diễn vào tối 15-11.

Bản dựng Tiếng hò sông Hậu lần này do Tiến sĩ, NSƯT Lê Nguyên Đạt làm đạo diễn, Huỳnh Thanh Khang biên tập, phần thiết kế mỹ thuật do NSND Doãn Bằng đảm nhận.

Bên cạnh cặp đôi nghệ sĩ khách mời Lê Tứ - Quế Trân, vở diễn quy tụ lực lượng nghệ sĩ nòng cốt của Đoàn cải lương Tây Đô, gồm Phương Anh, Lê Duy, Hồng Thủy, Bình Trọng, Châu Thoại Mỹ, Châu Sang, Hải Linh...

Vở cải lương Tiếng hò sông Hậu công diễn tại Cần Thơ tối 15-11, vào cổng tự do - Ảnh 2.

Cảnh Hội đồng Dư hà hiếp tá điền - Ảnh: PHẠM DIỄM

Được biết, Cần Thơ là quê hương của cố soạn giả Điêu Huyền và cũng chính là bối cảnh ra đời của tác phẩm Tiếng hò sông Hậu. Lần công diễn này càng thêm có ý nghĩa khi đúng vào dịp tưởng nhớ 43 năm ngày mất của soạn giả Điêu Huyền (12/11/1983 - 12/11/2026).

Vở diễn là nỗi lòng của những người nông dân chịu cảnh "một cổ hai tròng" khi vừa bị thực dân Pháp vừa bị địa chủ chà đạp, bóc lột. Hình ảnh địa chủ trong vở diễn được xây dựng qua những nhân vật như Hội đồng Dư, cô Ba Phượng, Cặp rằng Lựu, Hương quản Lê… Còn những tá điền đôn hậu, hiền lành, bị chèn ép có thiếm Tư Hậu, Chơn, Thừa, Lài, chú Ba Thạch Sênh…

Vở cải lương Tiếng hò sông Hậu công diễn tại Cần Thơ tối 15-11, vào cổng tự do - Ảnh 3.Vở cải lương Tiếng hò sông Hậu, Lê Văn Duyệt mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, một số đơn vị cải lương đã thông báo biểu diễn chào mừng sự kiện này, trong đó có vở Tiếng hò sông Hậu, Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử.

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PHẠM DIỄM
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    Chủ đề: cai lương ĐBSCL Cần thơ Quế Trân Tiếng hò sông Hậu

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