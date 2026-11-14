Cần Thơ bắn pháo hoa tầm thấp tại Festival lúa gạo

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo lần thứ 1 diễn ra năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang (cũ) - Ảnh: TRUNG PHẠM

Ngày 14-11, thông tin từ UBND thành phố Cần Thơ cho biết Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký công văn thống nhất tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 - Cần Thơ năm 2026.

Thời gian bắn là 10 phút, từ 21h30 đến 21h40 tối 22-11 (ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật đêm khai mạc).

Địa điểm bắn tại công viên sông Hậu (khu vực 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ), với số lượng pháo hoa là 60 giàn. Kinh phí bắn pháo hoa nêu trên từ nguồn kinh phí xã hội hóa của thành phố.

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 - Cần Thơ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-11 tại công viên Sông Hậu, với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế".

Festival dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng và khoảng 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự trong đêm khai mạc. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", tái hiện hành trình phát triển ngành lúa gạo Việt Nam qua các thời kỳ.