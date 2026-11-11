Sắp có sự kiện lớn tôn vinh hạt gạo Việt tại Cần Thơ

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: CA LINH

Ngày 11-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-11 tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế".

Festival dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng và khoảng 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự trong đêm khai mạc. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", tái hiện hành trình phát triển ngành lúa gạo Việt Nam qua các thời kỳ.

Không gian triển lãm được chia thành 10 khu vực, giới thiệu thành tựu ngành lúa gạo, công nghệ nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi số, gạo đặc sản, sản phẩm OCOP và ẩm thực Nam Bộ.

Đáng chú ý, Festival còn có ba hội thi về nghệ thuật từ lúa gạo, hương vị hạt ngọc Việt và sáng tạo lĩnh vực lúa gạo; trình diễn máy móc tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa; cùng các hội thảo và xúc tiến đầu tư FDI.

Mô hình tái hiện con đường lúa gạo - Ảnh: BTC cung cấp

Theo ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông qua các hoạt động, Festival vừa giới thiệu thành tựu, tiềm năng ngành hàng lúa gạo, vừa quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ, vùng đất Tây Đô và miền sông nước.

"Đặc biệt, đây phải là không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế; thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường", ông Tuyên nhấn mạnh.