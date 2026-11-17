Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng hoa cho ba đại diện tham gia tọa đàm giao lưu tại buổi họp mặt Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: VĂN DƯƠNG

Sáng 17-11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11-2026) tại Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật thành phố .

Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo thành phố, cùng đông đảo các nguyên lãnh đạo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân qua các thời kỳ của Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang .

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, chuyển mạnh từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, đưa các giá trị văn hóa và sức sáng tạo của con người Cần Thơ trở thành nguồn lực phát triển thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ông đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa.

Cụ thể là tập trung triển khai hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; ưu tiên phát triển các lĩnh vực có thế mạnh như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ và lễ hội truyền thống.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nét đặc sắc của không gian văn hóa Cần Thơ là sự cộng cư, giao lưu và tiếp biến lâu đời giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa.

Văn hóa sông nước, nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương; hệ thống chùa chiền, lễ hội và nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer; những sinh hoạt tín ngưỡng, phong tục, lễ hội của cộng đồng người Hoa cùng hòa quyện trong đời sống, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng, với 109 di tích được xếp hạng và 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia .

Ông Đỗ Thanh Bình lưu ý: "Sự phong phú về di sản và truyền thống không tự thân trở thành lợi thế phát triển. Giá trị văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng gìn giữ, thực hành, sáng tạo và trao truyền".

NSƯT Lê Tứ (vai Thừa) và NSND Quế Trân (vai Lài) trong vở Tiếng hò sông Hậu chụp ảnh giao lưu cùng khán giả tại Cần Thơ - Ảnh: TRUNG PHẠM

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình họp mặt là phần tọa đàm giao lưu với chủ đề "Văn hóa được giữ gìn và tiếp nối như thế nào?" .

Khán giả có dịp lắng nghe những câu chuyện mộc mạc, tâm huyết về hành trình giữ lửa nghề và truyền dạy cho thế hệ trẻ từ Nghệ nhân nhân dân Trường Út (nghệ thuật đờn ca tài tử), NSƯT Sơn Thị Mi Ly (nghệ thuật biểu diễn Khmer Nam Bộ), Nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu (cải lương), nhạc sĩ Thế Long và đại diện chính quyền cơ sở ở xã Trường Long .

Nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Cần Thơ đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí với nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách: bắn pháo hoa tầm thấp, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo, đua ghe ngo, công diễn vở cải lương Tiếng hò sông Hậu...