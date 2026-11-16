Vào nơi tạo hình Con đường lúa gạo ở miền Tây

25.000 chậu lúa được trồng tại Trại thực nghiệm và sản xuất nông nghiệp 1 - Ảnh: CA LINH

Ngày 16-11, hàng ngàn chậu lúa bắt đầu được vận chuyển đến công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) để làm con đường lúa gạo (dài 300m) trong khuôn khổ sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, để phục vụ cho sự kiện, 25.000 chậu lúa được trồng tại Trại thực nghiệm và sản xuất nông nghiệp 1 (thuộc Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ), chia thành 5 lô để phục vụ không gian trưng bày "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai".

Không gian trưng bày sẽ tái hiện quá trình phát triển của nghề trồng lúa Việt Nam từ thời sơ khai đến nền nông nghiệp hiện đại 4.0.

Cụ thể, lô 1 có 18.000 chậu lúa từ 63-70 ngày tuổi, đang trong giai đoạn làm đòng - trổ. Lô 2 gồm 2.000 chậu, 56 ngày tuổi trong giai đoạn trổ bông.

Việc trồng lúa trong chậu đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn so với canh tác ngoài đồng.

Lô 3 có 2.000 chậu, hơn 35 ngày tuổi, đang đẻ nhánh đến làm đòng, đạt 18-22 chồi/bụi. Lô 4 gồm 1.800 chậu lúa được cấy khoảng 20 ngày, đạt 7-10 chồi/bụi. Lô 5 có 1.200 chậu lúa ở giai đoạn mạ vừa gieo sạ.

Theo Trại thực nghiệm và sản xuất nông nghiệp 1, việc trồng lúa trong chậu đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn so với canh tác ngoài đồng. Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên kiểm tra lượng nước, phân bón, số nhánh và cắt tỉa để cây phát triển đồng đều.

Hàng ngàn chậu lúa đã được vận chuyển đến công viên Sông Hậu - Ảnh: CA LINH

Với chậu chỉ cấy một bụi, đến thời điểm trưng bày phải đạt 9-16 bông/chậu. Khoảng 25 ngày sau cấy, mỗi bụi cần đạt từ 12 tép trở lên.

Để bảo đảm chất lượng, khoảng 15.000-16.000 chậu lúa được đưa vào nhà lưới, hạn chế chim, chuột gây hại. Khoảng 30 cán bộ, nhân công được huy động tham gia các công đoạn, từ chuẩn bị đất, gieo mạ đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Nhân công sắp xếp các chậu lúa sau khi được vận chuyển đến công viên Sông Hậu - Ảnh: CA LINH

Đáng chú ý, khoảng 300 chậu lúa giống CTR và CT cỡ lớn được chuẩn bị riêng để giới thiệu thành tựu nghiên cứu của ngành nông nghiệp thành phố. Hai giống CTR1 và CTR30 đã được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới ngày 4-9.

Việc vận chuyển 25.000 chậu lúa đến công viên Sông Hậu dự kiến hoàn thành trước ngày 20-11.

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25-11 tại công viên Sông Hậu với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế". Festival dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng và khoảng 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự trong đêm khai mạc. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai". Không gian triển lãm được chia thành 10 khu vực, giới thiệu thành tựu ngành lúa gạo, công nghệ nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi số, gạo đặc sản, sản phẩm OCOP và ẩm thực Nam Bộ. Festival còn có ba hội thi về nghệ thuật từ lúa gạo, hương vị hạt ngọc Việt và sáng tạo lĩnh vực lúa gạo; trình diễn máy móc tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa; cùng các hội thảo và xúc tiến đầu tư FDI.

Các chậu lúa đang phát triển tốt - Ảnh: CA LINH

Cần Thơ tổ chức ‘con đường lúa gạo từ quá khứ tới tương lai’ và 3 hội thi về hạt gạo Cần Thơ tổ chức Festival ngành hàng lúa gạo lần thứ II với hàng loạt sự kiện hấp dẫn, trong đó có Con đường lúa gạo và 3 hội thi về hạt gạo.



