Nhiều ngày qua, 25.000 chậu lúa được vận chuyển đến công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) để làm con đường lúa gạo (dài 300m) trong khuôn khổ sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25-11.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, để phục vụ cho sự kiện, 25.000 chậu lúa được trồng tại Trại Thực nghiệm và Sản xuất nông nghiệp 1 (thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp TP Cần Thơ), chia thành 5 lô để phục vụ không gian trưng bày "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai".
Lô 1 có 18.000 chậu lúa từ 63-70 ngày tuổi, đang trong giai đoạn làm đòng - trổ. Lô 2 gồm 2.000 chậu, 56 ngày tuổi trong giai đoạn trổ bông. Lô 3 có 2.000 chậu, hơn 35 ngày tuổi, đang đẻ nhánh đến làm đòng, đạt 18-22 chồi/bụi. Lô 4 gồm 1.800 chậu lúa được cấy khoảng 20 ngày, đạt 7-10 chồi/bụi. Lô 5 có 1.200 chậu lúa ở giai đoạn mạ vừa gieo sạ.
Không gian trưng bày con đường lúa gạo sẽ tái hiện quá trình phát triển của nghề trồng lúa Việt Nam từ thời sơ khai đến nền nông nghiệp hiện đại 4.0. Trong đó có nhiều gian trưng bày nông cụ đã hoàn toàn thất truyền trong thời đại ngày nay và cả không gian thời làm nông nghiệp xa xưa như hình ảnh đống rơm, bồ lúa, táo, thúng đựng lúa, lưỡi hái, cối xay bột, cối giã gạo… hay hình ảnh con trâu cày ruộng.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến sáng 20-11, các hạng mục của con đường này cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho sự kiện chính diễn ra hai ngày sau đó. Tuy sự kiện chưa diễn ra nhưng nhiều du khách đã tham quan con đường lúa gạo để chụp ảnh, tham quan, nhiều nhất là buổi chiều trong những ngày qua.
Con đường lúa gạo, chủ đề "Từ quá khứ đến tương lai" được xem là một điểm nhấn đặc sắc của Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Cần Thơ năm 2026.
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