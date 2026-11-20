Con đường lúa gạo kéo dài từ ngã tư Lê Lợi - Trần Văn Khéo đến đường ven sông Hậu thuộc phường Cái Khế

Nhiều ngày qua, 25.000 chậu lúa được vận chuyển đến công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) để làm con đường lúa gạo (dài 300m) trong khuôn khổ sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25-11.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, để phục vụ cho sự kiện, 25.000 chậu lúa được trồng tại Trại Thực nghiệm và Sản xuất nông nghiệp 1 (thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp TP Cần Thơ), chia thành 5 lô để phục vụ không gian trưng bày "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai".

Lô 1 có 18.000 chậu lúa từ 63-70 ngày tuổi, đang trong giai đoạn làm đòng - trổ. Lô 2 gồm 2.000 chậu, 56 ngày tuổi trong giai đoạn trổ bông. Lô 3 có 2.000 chậu, hơn 35 ngày tuổi, đang đẻ nhánh đến làm đòng, đạt 18-22 chồi/bụi. Lô 4 gồm 1.800 chậu lúa được cấy khoảng 20 ngày, đạt 7-10 chồi/bụi. Lô 5 có 1.200 chậu lúa ở giai đoạn mạ vừa gieo sạ.

Bên cạnh các nông cụ cổ xưa, có đến 25.000 bụi lúa đã được mang đến để thiết kế các mô hình của con đường lúa gạo này - Ảnh: CHÍ QUỐC

Không gian trưng bày con đường lúa gạo sẽ tái hiện quá trình phát triển của nghề trồng lúa Việt Nam từ thời sơ khai đến nền nông nghiệp hiện đại 4.0. Trong đó có nhiều gian trưng bày nông cụ đã hoàn toàn thất truyền trong thời đại ngày nay và cả không gian thời làm nông nghiệp xa xưa như hình ảnh đống rơm, bồ lúa, táo, thúng đựng lúa, lưỡi hái, cối xay bột, cối giã gạo… hay hình ảnh con trâu cày ruộng.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến sáng 20-11, các hạng mục của con đường này cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho sự kiện chính diễn ra hai ngày sau đó. Tuy sự kiện chưa diễn ra nhưng nhiều du khách đã tham quan con đường lúa gạo để chụp ảnh, tham quan, nhiều nhất là buổi chiều trong những ngày qua.

Con đường lúa gạo, chủ đề "Từ quá khứ đến tương lai" được xem là một điểm nhấn đặc sắc của Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Cần Thơ năm 2026.

Tái hiện cảnh một căn nhà ở miền Tây với các công cụ làm lúa trước đây

Cảnh chứa bồ lúa trong nhà sau mỗi vụ mùa thu hoạch được tái hiện

Bên cạnh những dụng cụ chứa lúa như bồ lúa, táo đong lúa, những dụng cụ gắn với cây lúa, hạt gạo từ thời xa xưa như thế này lại được tìm thấy ở con đường lúa gạo

Những dụng cụ chứa gạo trong nhà hầu như không còn thấy ở miền Tây hiện nay

Những dụng cụ làm lúa như lưỡi hái, dao, phảng... giờ chỉ còn trong ký ức cũng "góp mặt" tại con đường lúa gạo

Hay những chiếc cối giã gạo thô sơ

Những buồng chuối tươi bên cạnh kiệu chứa nước và cối xay bột vô cùng thân thuộc ở miền Tây

Chiếc nón lá của người phụ nữ miền Tây sau khi làm đồng về mắc tại nhà

Những chiếc cối xay bột được dùng làm các loại bánh dân gian từ gạo

Thời còn chưa cơ giới hóa, nghề trồng lúa ở miền Tây chỉ dựa vào sức trâu để cày, bừa

Lúa chín thì không có máy gặt đập liên hợp thu hoạch tại chỗ mà được cắt thành bó, chuyển vào bờ để cho máy tuốt lúa tách lấy hạt, còn lại chất thành đống rơm

Những chiếc cầu khỉ đậm nét sông nước miền Tây được tái hiện qua mô hình

Hay những chiếc vó, chiếc xuồng đều được tái hiện tại con đường lúa gạo rất thu hút du khách

Dù chưa mở cửa chính thức, nhiều ngày qua có rất nhiều người tranh thủ đến con đường lúa gạo để "check-in"

Những chiếc lu chứa nước trong mùa khô phù hợp với vấn đề thời sự hiện nay khi miền Tây bước vào mùa khô được dự báo là khốc liệt