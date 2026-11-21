Chương trình "Về với di sản văn hóa dân tộc" giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống - Ảnh: LINH TRẦN

Chương trình hưởng ứng chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, Tuần văn hóa Đại đoàn kết và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại TP.HCM, góp phần chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Đây cũng là dịp để giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các vùng miền, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần nhân ái.



Tham dự chương trình, công chúng được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca đặc sắc, chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài truyền thống, tranh vẽ và các sản phẩm thủ công do chính những người khuyết tật - nạn nhân chất độc da cam thực hiện.

Khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian như thắt lá dừa, vẽ heo đất, qua đó cảm nhận gần gũi hơn vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đây là lần thứ tư nhóm hát của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM giao lưu, biểu diễn tại Đường sách và trình diễn những làn điệu dân ca ba miền cùng các nghệ nhân và các em nhỏ.

Bằng tình yêu âm nhạc và niềm tự hào về văn hóa dân tộc, các thành viên đã mang đến sân khấu những phần trình diễn chân thành, giàu cảm xúc, thể hiện khát vọng được hòa nhập, cống hiến và đóng góp sức mình vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh niềm vinh dự của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM khi được tham gia chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tại Đường sách TP.HCM.

Ông chia sẻ, đây không chỉ là dịp để nhóm hát của Hội giao lưu, biểu diễn nghệ thuật mà còn là cơ hội để những người khuyết tật - nạn nhân chất độc da cam thể hiện tình yêu đối với các di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là những làn điệu dân ca ba miền và dân ca của các dân tộc ít người tại Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, dù mang trên mình những thiệt thòi do hậu quả chất độc da cam, các thành viên của nhóm vẫn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Những tháng ngày miệt mài tập luyện chính là minh chứng cho ý chí, nghị lực và khát vọng được đóng góp cho xã hội.

Ông bày tỏ mong muốn thông qua chương trình, Hội và nhóm hát của Hội tiếp tục nhận được sự đồng cảm, ủng hộ, động viên của các tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác bảo tồn di sản văn hóa cũng như hoạt động chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật - nạn nhân chất độc da cam.

"Về với di sản văn hóa dân tộc" không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua âm nhạc, trang phục truyền thống và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, chương trình đã tạo cơ hội để những người khuyết tật - nạn nhân chất độc da cam được thể hiện tài năng, khẳng định giá trị bản thân và hòa mình vào đời sống văn hóa cộng đồng.



Đặc biệt, sự tham gia của các thành viên trong nhóm hát đã góp phần truyền đi thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó và khát vọng sống có ích. Bảo tồn di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hay nghệ nhân mà còn là sự chung tay của mỗi người dân, trong đó có cả những con người đang phải vượt qua nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, thân tình, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người tham dự, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, lòng nhân ái và tình yêu đối với di sản văn hóa Việt Nam.