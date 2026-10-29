Trao tặng thiết bị chuyên dụng cho các em Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ

Hình ảnh các cháu nhận quà tặng: chiếc bàn tắm và những xe lăn chuyên dụng - Ảnh: LINH TRẦN

Tham dự buổi trao tặng, về phía Bệnh viện Từ Dũ có BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện, cùng một số y, bác sĩ và các em tại Làng Hòa Bình. Về phía Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng và Đại tá Đỗ Mai Khanh.

Những thiết bị chuyên dụng được trao tặng không chỉ hỗ trợ các em thuận tiện hơn trong việc di chuyển, sinh hoạt hằng ngày mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm và niềm động viên, giúp các em thêm tự tin, nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối nhân ái của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM trong việc kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh kém may mắn, góp phần mang đến cho các em cơ hội hòa nhập cộng đồng và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Mỗi thiết bị được trao tặng không chỉ giúp hành trình của các em bớt nhọc nhằn mà còn là món quà của tình người, thắp sáng niềm tin và hy vọng. Những nghĩa cử cao đẹp ấy tiếp tục lan tỏa thông điệp: "Trao yêu thương - Tiếp thêm nghị lực - Chắp cánh ước mơ".

Hình ảnh xe lăn chuẩn bị trao cho các cháu Làng Hòa Bình - Ảnh: LINH TRẦN