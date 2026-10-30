Từ tâm nguyện nhân ái đến hành trình gieo mầm tự tin cho nạn nhân chất độc da cam

Thiếu tướng, PGS.TS.Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn đến thị sát lớp học bơi - Ảnh: LINH TRẦN

Đặc biệt, ông mong muốn từ những người từng thiếu tự tin, cần sự nâng đỡ, chính họ sẽ trở thành những tấm gương nghị lực, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng.

Góp phần hiện thực hóa tâm nguyện nhân văn ấy là những hoạt động đầy ý nghĩa của một người bạn đến từ nước Mỹ, anh Gregoryh, đã sẵn sàng và tình nguyện đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng nhiệt huyết.

Anh đã trở thành cộng tác viên của Hội, trở thành "người thầy" dạy tiếng Anh và dạy bơi cho nạn nhân chất độc da cam tại TP.HCM.

Trong những giờ học tiếng Anh, anh tận tình hướng dẫn từng cách phát âm, từng câu giao tiếp đơn giản. Từ những câu nói còn bập bẹ, những ánh mắt rụt rè, e ngại, các bạn dần mạnh dạn nói, tự tin giao tiếp với người nước ngoài và khám phá khả năng của chính mình.

Không chỉ truyền đạt kiến thức ngoại ngữ, Gregoryh còn hướng dẫn các bạn học bơi, rèn luyện thể chất và kỹ năng an toàn dưới nước. Mỗi lần vượt qua nỗi sợ, mỗi động tác bơi được thực hiện thành công đều là một bước tiến đáng quý, giúp các bạn thêm can đảm, kiên trì và tin tưởng vào bản thân.

Điều đặc biệt trong những hoạt động ấy không chỉ nằm ở kiến thức hay kỹ năng được trao truyền, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức và tinh thần của mỗi bạn nạn nhân chất độc da cam tham gia các lớp học. Các bạn dần nhận ra rằng, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bản thân vẫn có khả năng học hỏi, phát triển, khẳng định giá trị và theo đuổi ước mơ.

Hình ảnh người bạn Mỹ ân cần hướng dẫn từng câu tiếng Anh, tận tâm đồng hành trong những buổi tập bơi đã trở thành biểu hiện đẹp của tình yêu thương không biên giới. Nạn nhân chất độc da cam đã gọi anh là "thầy giáo dễ thương" và các bạn là những "học trò dễ mến".

Đó cũng là sự kết nối ý nghĩa giữa những tấm lòng nhân ái, cùng chung khát vọng mang đến cơ hội và tương lai tốt đẹp hơn cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Từ tâm nguyện của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đến những việc làm giản dị mà thiết thực của anh Gregoryh, một thông điệp nhân văn đang được lan tỏa: Giúp đỡ không chỉ là trao đi sự sẻ chia, mà còn là đánh thức tiềm năng, nuôi dưỡng niềm tin và tiếp thêm nghị lực để mỗi người tự viết nên câu chuyện cuộc đời mình.

Bởi thành công đẹp nhất của lòng nhân ái là khi những người từng mặc cảm, thiếu tự tin có thể mạnh mẽ bước ra cuộc sống, tự hào về chính mình và trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh.

Anh Gregoryh cùng các học trò đặc biệt của mình - Ảnh: LINH TRẦN

Hình ảnh các nạn nhân vui vẻ trong giờ học bơi cùng người hướng dẫn - Ảnh: LINH TRẦN