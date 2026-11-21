Em nhỏ thích thú với trò chơi ném dép tại Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo đại diện Thảo cầm viên Sài Gòn, hoạt động hướng đến tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu với nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Diễn ra giữa không gian xanh lâu đời, ngày hội là dịp để công chúng khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sách, bộ lịch, triển lãm ảnh và trưng bày những sản phẩm sáng tạo.

Trong sự kiện đơn vị đã giới thiệu bộ lịch Thảo cầm viên Sài Gòn 2027 với những hình ảnh đặc sắc về thiên nhiên, động vật và cuộc sống tại đây. Mỗi trang lịch ghi lại một khoảnh khắc đẹp, một góc nhìn gần gũi về thế giới tự nhiên và khu vườn xanh giữa lòng thành phố.

Không chỉ là sản phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng trong năm mới, bộ lịch còn gửi gắm tình yêu thiên nhiên, lưu giữ những hình ảnh thân thuộc và lan tỏa nét đẹp riêng đến với công chúng.

Với triển lãm ảnh "Click! xin chào Thảo cầm viên" mang đến những góc nhìn trẻ trung, mới mẻ và đầy sáng tạo qua ống kính của các bạn sinh viên và những người yêu nhiếp ảnh.

Trong khi đó, Góc yêu thương là không gian giới thiệu những sản phẩm thủ công, tác phẩm nghệ thuật và ý tưởng sáng tạo do chính cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện.

Đặc biệt là không gian trò chơi dân gian, trở về với những ký ức tuổi thơ mang đến cơ hội để du khách cùng trở về với những trò chơi truyền thống đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt như: ô ăn quan, bịt mắt đập trống, ném vòng cổ chai, nhảy sạp.

Những trò chơi gần gũi, quen thuộc không chỉ tạo nên không khí vui tươi, hào hứng mà còn gợi nhắc những ký ức đẹp về tuổi thơ và nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Nhằm tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách cùng tham gia các hoạt động, Thảo cầm viên Sài Gòn trong hôm nay sẽ tri ân cộng đồng "fan cứng" với vé vào cổng đồng giá 30.000 đồng/người.

Còn ngày 24-11 vé vào cổng đồng giá 30.000 đồng/người dành cho tất cả khách tham quan trong ngày.

Người dân chơi nhảy sạp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trò ô ăn quan gắn với nhiều thế hệ người dân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những sản phẩm mỹ thuật từ lá dừa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Nguyễn Hương Giang (bìa phải), Giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn, trao quà cho các nhiếp ảnh gia có ảnh tham gia triển lãm ở ngày hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Huỳnh Thu Thảo (thứ ba từ phải sang), Chủ tịch Thảo cầm viên Sài Gòn, tặng quà cho các đại biểu - Ảnh: DUYÊN PHAN