Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Vĩnh biệt Mimi, cô sư tử trắng cuối cùng của Thảo cầm viên Sài Gòn

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Sau 16 năm sống ở Thảo cầm viên Sài Gòn, cô sư tử trắng có tên Mimi vừa chết do tuổi già và bệnh.

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 1.

Sáng nay những hình ảnh về sư tử Mimi được dán trên chuồng kính vốn là chỗ ở của sư tử này như một lời chia tay

Đối với nhiều bạn trẻ, sư tử Mimi là "nhân vật" gắn liền với tuổi thơ. So với tuổi thọ trung bình ngoài tự nhiên và với cả những sư tử khác ở những vườn thú trên thế giới, Mimi đã vượt qua giới hạn khi đạt tới 18 tuổi.

Mimi là sư tử trắng cuối cùng ở Thảo cầm viên đến thời điểm hiện tại. Trước đó sư tử trắng đực đã chết vào năm 2022, còn Mimi là sư tử cái.

Từ một sư tử con gần 2 tuổi được nhập từ châu Phi về Thảo cầm viên Sài Gòn, trải qua 16 năm nuôi dưỡng, Mimi đã trở thành một hình ảnh gắn liền với đơn vị và đọng lại trong ký ức nhiều bạn trẻ.

Những năm gần đây sức khỏe cô sư tử trắng này bắt đầu suy giảm, bước chân không còn vững chãi, hàm răng không còn cứng chắc, Thảo cầm viên Sài Gòn đã chuyển sang chăm sóc ở một chế độ đặc biệt với những bữa thịt tươi, mềm kèm thêm trứng và gel dinh dưỡng.

Chỗ ngủ của Mimi cũng được phủ thêm một lớp đệm rơm và ấm. Ngoài ra, các nhân viên đơn vị còn chăm sóc, massage, bôi phấn chống hăm tại các vị trí dễ hầm hơi, lở loét của Mimi.

Một số hình ảnh của sư tử Mimi:

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 2.

Người dân đọc thông tin về Mimi

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 3.

Sư tử Mimi thời điểm tháng 9-2026

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 5.

Mimi thưởng thức một bữa ăn ngon lành

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 6.

Mimi và người bạn Mino, cả hai là cặp sư tử trắng được đưa về Thảo cầm viên Sài Gòn vào năm 2010

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 7.

Đôi bạn cùng chơi đùa tại khu vực chuồng của mình, Mino - sư tử đực đã chết vào năm 2022

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 8.

Mimi thời điểm còn khỏe mạnh

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 11.

Thời gian cuối đời, Mimi được chăm sóc với chế độ đặc biệt

Những hình ảnh về Mimi, chú sư tử cuối cùng vừa rời xa Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 12.Mimi - sư tử cuối cùng ở Thảo cầm viên chết sau 16 năm gắn bó

Sau 16 năm sống ở Thảo cầm viên Sài Gòn, sư tử có tên Mimi chết do tuổi già và bệnh. Với không ít người dân, đây cũng là "nhân vật" gắn liền với tuổi thơ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sư tử Thảo cầm viên Sài Gòn Châu Phi động vật hoang dã

    Dòng sự kiện: Thảo cầm viên Sài Gòn

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất