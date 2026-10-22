Vĩnh biệt Mimi, cô sư tử trắng cuối cùng của Thảo cầm viên Sài Gòn

Sáng nay những hình ảnh về sư tử Mimi được dán trên chuồng kính vốn là chỗ ở của sư tử này như một lời chia tay

Đối với nhiều bạn trẻ, sư tử Mimi là "nhân vật" gắn liền với tuổi thơ. So với tuổi thọ trung bình ngoài tự nhiên và với cả những sư tử khác ở những vườn thú trên thế giới, Mimi đã vượt qua giới hạn khi đạt tới 18 tuổi.

Mimi là sư tử trắng cuối cùng ở Thảo cầm viên đến thời điểm hiện tại. Trước đó sư tử trắng đực đã chết vào năm 2022, còn Mimi là sư tử cái.

Từ một sư tử con gần 2 tuổi được nhập từ châu Phi về Thảo cầm viên Sài Gòn, trải qua 16 năm nuôi dưỡng, Mimi đã trở thành một hình ảnh gắn liền với đơn vị và đọng lại trong ký ức nhiều bạn trẻ.

Những năm gần đây sức khỏe cô sư tử trắng này bắt đầu suy giảm, bước chân không còn vững chãi, hàm răng không còn cứng chắc, Thảo cầm viên Sài Gòn đã chuyển sang chăm sóc ở một chế độ đặc biệt với những bữa thịt tươi, mềm kèm thêm trứng và gel dinh dưỡng.

Chỗ ngủ của Mimi cũng được phủ thêm một lớp đệm rơm và ấm. Ngoài ra, các nhân viên đơn vị còn chăm sóc, massage, bôi phấn chống hăm tại các vị trí dễ hầm hơi, lở loét của Mimi.

Một số hình ảnh của sư tử Mimi:

Người dân đọc thông tin về Mimi

Sư tử Mimi thời điểm tháng 9-2026

Mimi thưởng thức một bữa ăn ngon lành

Mimi và người bạn Mino, cả hai là cặp sư tử trắng được đưa về Thảo cầm viên Sài Gòn vào năm 2010

Đôi bạn cùng chơi đùa tại khu vực chuồng của mình, Mino - sư tử đực đã chết vào năm 2022

Mimi thời điểm còn khỏe mạnh

Thời gian cuối đời, Mimi được chăm sóc với chế độ đặc biệt