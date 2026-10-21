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Mimi - sư tử cuối cùng ở Thảo cầm viên chết sau 16 năm gắn bó

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Sau 16 năm sống ở Thảo cầm viên Sài Gòn, sư tử có tên Mimi chết do tuổi già và bệnh. Với không ít người dân, đây cũng là "nhân vật" gắn liền với tuổi thơ.

Mimi - sư tử cuối cùng ở Thảo cầm viên chết sau 16 năm gắn bó - Ảnh 2.

Sư tử Mimi thời điểm tháng 9-2026 - Ảnh: TCV

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bá Phú - Giám đốc Xí nghiệp Động vật, Thảo cầm viên Sài Gòn - cho biết Mimi là một trong hai sư tử được đưa về đơn vị vào năm 2010. Thời điểm đó cặp sư tử này khoảng 2 tuổi.

Ông Phú cho biết thêm sư tử ở ngoài tự nhiên độ tuổi chỉ khoảng 10 - 12 năm và đa phần chết do sức khỏe yếu, không thể săn mồi, kiếm ăn được.

Trong môi trường vườn thú hoặc môi trường có sự chăm sóc nhân tạo từ con người, giới chuyên môn ghi nhận sư tử có thể sống tới khoảng 15 - 16 tuổi. Cũng có trường hợp đặc biệt như sư tử Mimi đến thời điểm năm 2026 đã bước sang tuổi 18. 

So với tuổi thọ trung bình của sư tử các vườn thú trên thế giới thì Mimi đã vượt qua.

"Sau khi Mimi chết, chiều nay chúng tôi đã xử lý theo quy trình kỹ thuật nội bộ. Thời gian tới xử lý như thế nào thì cần phải có cuộc họp của ban lãnh đạo. Trong chiều, Thảo cầm viên Sài Gòn cũng mời các đơn vị giám sát bên thú y và báo cáo Chi cục Kiểm lâm về sự việc trên", ông Phú cho biết.

Theo ông Phú, Mimi là sư tử cuối cùng ở Thảo Cầm Viên đến thời điểm hiện tại. Trước đó sư tử đực đã chết vào năm 2022, còn Mimi là sư tử cái.

Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng ở Thảo cầm viên Sài Gòn, sư tử Mimi cũng gắn liền với giai đoạn lớn lên của nhiều bạn trẻ ở thành phố. Sau khi trang Facebook của đơn vị đăng tải thông tin trên, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối và chia buồn cùng đơn vị.

Mimi - sư tử cuối cùng ở Thảo cầm viên chết sau 16 năm gắn bó - Ảnh 3.

Bác sĩ thú y điều trị cho sư tử Mimi lúc bệnh - Ảnh: TCV

Mimi - sư tử cuối cùng ở Thảo cầm viên chết sau 16 năm gắn bó - Ảnh 4.

Truyền thức ăn cho sư tử Mimi - Ảnh: TCV

Mimi - sư tử cuối cùng ở Thảo cầm viên chết sau 16 năm gắn bó - Ảnh 5.

Sư tử Mimi ngủ tại khu vực chuồng sư tử trong Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: TCV

Mimi, sư tử cuối cùng ở Thảo cầm viên chết sau 16 năm gắn bó - Ảnh 5.Nhiều cây xanh hơn 100 tuổi ở Thảo cầm viên Sài Gòn thành cây di sản

46 cây xanh hơn 100 tuổi ở Thảo cầm viên Sài Gòn vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam, có loài chỉ còn lại 1 cây duy nhất.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: thảo cầm viên Sài Gòn Sư tử Xí nghiệp Động vật , Thảo cầm viên Sài Gòn Chi cục kiểm lâm về

    Dòng sự kiện: Thảo cầm viên Sài Gòn

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