6 con hươu vàng quý hiếm rời Thảo cầm viên, trở về rừng Cát Tiên

Từ không gian chăm sóc tại Thảo cầm viên Sài Gòn đến cánh rừng Cát Tiên, những con hươu vàng bắt đầu hành trình trở về với môi trường sống vốn có của mình - Ảnh: CAM LY

Hươu vàng là loài động vật được đánh giá cực kỳ nguy cấp và hiện không còn được ghi nhận trong môi trường hoang dã tại Việt Nam. Phóng viên Tuổi Trẻ ghi lại hành trình đưa hươu vàng từ TP.HCM vượt nhiều cây số về với lại rừng già tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Hành trình đưa hươu vàng trở lại rừng

Trong đợt thả đầu tiên, các đơn vị đã thả gồm 4 con cái và 2 con đực. Theo đại diện Thảo cầm viên Sài Gòn, việc chia thành nhiều đợt nhằm theo dõi khả năng thích nghi, hòa nhập của đàn hươu với môi trường tự nhiên. Khi nhóm đầu tiên ổn định, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các đợt tái thả tiếp theo để hoàn thành kế hoạch 30 con gồm 22 con cái và 8 con đực.

Để đưa những “em” hươu vàng rời Thảo cầm viên, công tác chuẩn bị và di chuyển đều có sự theo sát của các bác sĩ thú y.

Trước khi được đưa về rừng, từng con hươu được các bác sĩ thú y thực hiện quy trình tiêm gây mê và thuốc bổ trước khi chuyển vào lồng vận chuyển. Toàn bộ công việc này được thực hiện cẩn thận nhằm hạn chế tối đa căng thẳng và bảo đảm an toàn cho bầy hươu.

Đặc biệt, mỗi con được thả ra môi trường tự nhiên đều được gắn chip nhận dạng điện tử để theo dõi sau tái thả. Việc thả hươu được thực hiện vào buổi tối nhằm hạn chế tác động từ ánh sáng, tiếng ồn và các yếu tố bên ngoài, giảm áp lực cho các em hươu khi tiếp xúc với môi trường mới.

Nhân viên thú y tiến hành cấy chip định danh điện tử cho một con hươu vàng - Ảnh: CAM LY

Kỳ vọng khôi phục đàn hươu vàng trong tự nhiên

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Nhưt, Phó giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn, cho biết việc đưa động vật trở lại thiên nhiên là một trong những mong muốn lớn nhất của những người làm công tác bảo tồn.

Theo ông Nhựt, hươu vàng hiện nay không còn xuất hiện trong tự nhiên tại Việt Nam. Qua đánh giá và nghiên cứu của các nhà khoa học, những cá thể đang được chăm sóc, nhân giống tại đơn vị thuộc nhóm hươu vàng phân bố ở khu vực Đông Dương. Trong khi đó Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá là một trong những khu vực có điều kiện sinh cảnh phù hợp để thực hiện tái thả loài này.

“Những người làm công tác bảo tồn luôn mong muốn cuối cùng là trả lại cho thiên nhiên những gì thuộc về thiên nhiên. Theo Danh lục Đỏ Việt Nam 2023, hươu vàng (Axis porcinus) được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR), đồng thời thuộc nhóm IB theo Thông tư 85 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây là nhóm loài quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Chương trình tái thả được thực hiện trên cơ sở hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Thảo cầm viên Sài Gòn và Vườn quốc gia Cát Tiên. Trong đó, chúng tôi đảm nhận thế mạnh về chăm sóc, quản lý và nhân giống động vật. Vườn quốc gia Cát Tiên có lợi thế về bảo vệ rừng, sinh cảnh và theo dõi hệ sinh thái tự nhiên”, ông Nhật chia sẻ.

Theo Phó giám đốc một trong các vườn thú lâu đời nhất thế giới, từ những cá thể được chăm sóc, nhân giống trong điều kiện nuôi giữ, hành trình trở về rừng của đàn hươu vàng được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục quần thể loài trong tự nhiên.

Tuy nhiên, ông Nhựt cũng đánh giá khả năng thích nghi và sinh tồn của nhóm hươu đầu tiên sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai các đợt tái thả tiếp theo.

Hôm nay công bố chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho TP Đồng Nai Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP Đồng Nai quản lý sẽ diễn ra trong sáng nay. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cát Tiên. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển bền vững.

Các bác sĩ thú y của Thảo cầm viên Sài Gòn đang chuẩn bị các dụng cụ y tế cần thiết để gây mê cho hươu vàng trước khi vận chuyển đưa về tái thả ở Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh: CAM LY



Thông tin nhận diện của các cá thể hươu vàng đều được ghi rõ trên thẻ, gồm số hiệu, giới tính và mã chip điện tử để quản lý, theo dõi trong quá trình tái thả về môi trường tự nhiên - Ảnh: CAM LY

Các em hươu vàng sau khi được gây mê được đưa vào lồng chuyên dụng, lót sẵn rơm bên dưới và bố trí thêm chai nước suối lạnh nhằm giữ mát, hạn chế thân nhiệt tăng cao trong quá trình vận chuyển về rừng - Ảnh: CAM LY

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn đưa lồng vận chuyển bầy hươu vàng ra xe, chuẩn bị di chuyển đến Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh: CAM LY

Vào 20h cùng ngày, xe chở bầy hươu vàng từ Thảo cầm viên Sài Gòn có mặt tại Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh: CAM LY

Khoảnh khắc con hươu vàng đầu tiên bước ra khỏi lồng vận chuyển, bắt đầu hành trình mới tại môi trường sống tự nhiên - Ảnh: CAM LY

Việc tái thả được thực hiện vào buổi tối, tránh căng thẳng và các tác động ánh sáng cho bầy hươu vàng - Ảnh: CAM LY