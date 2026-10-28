Cận cảnh 21 con chim trĩ sao quý hiếm từ TP.HCM về Huế

Chim trĩ sao quý hiếm vừa được Thảo cầm viên Sài Gòn bàn giao cho Vườn quốc gia Bạch Mã ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 28-10, Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận 21 con chim trĩ sao từ Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn (TP.HCM).

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm bảo vệ động vật hoang dã của Thảo cầm viên Sài Gòn. Số chim được chuyển giao nằm trong đàn 44 con đã được đơn vị này bảo tồn, nuôi dưỡng và nhân giống thành công.

Để đàn chim thích nghi với nơi ở mới, Thảo cầm viên Sài Gòn cử cán bộ chuyên môn đi cùng, hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, nuôi nhốt, nhân giống cho Vườn quốc gia Bạch Mã.

Anh Mai Khắc Trung Trực - Trưởng phòng Kỹ thuật Thảo cầm viên Sài Gòn - cho biết hành trình vận chuyển chim bằng đường bộ từ TP.HCM ra Huế được tính toán kỹ lưỡng.

Trong suốt chuyến đi kéo dài nhiều giờ, nhiệt độ trên xe luôn được duy trì ổn định ở mức 26 độ C.

Khi đàn chim đến nơi, anh Trực tiếp tục túc trực bên ngoài chuồng để quan sát, đánh giá sức khỏe từng con.

Theo anh Trực, Bạch Mã được chọn tiếp nhận đàn chim vì có điều kiện khí hậu phù hợp với tập tính của loài. Khu vực này cũng ghi nhận sự hiện diện của chim trĩ sao ngoài tự nhiên qua hình ảnh từ bẫy ảnh phục vụ công tác bảo tồn.

Những chú chim trĩ sao được chuyển giao về Huế và được đưa vào điều kiện nuôi nhốt bán tự nhiên - Ảnh: NHẬT LINH

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Bạch Mã có điều kiện nhân lực để chăm sóc, nuôi nhốt và bảo vệ đàn chim.

"Tôi khá bất ngờ khi vừa về đến đây thì nhiều chú chim trĩ sao trong đàn đã cất tiếng hót, chứng tỏ chúng thích nghi với nơi ở mới khá tốt", anh Trực nói.

Chim trĩ sao - phượng hoàng ẩn dật của đại ngàn Trường Sơn Chim trĩ sao (Rheinardia ocellata) được ví như "phượng hoàng ẩn dật của đại ngàn Trường Sơn" nhờ vẻ ngoài đặc biệt và tập tính sống kính đáo dưới rừng rậm Trường Sơn. Chim trống có mào lông dựng đứng, bộ đuôi dài từ 1,5–1,7m. Bộ lông màu nâu hạt dẻ điểm những chấm trắng tròn như hàng nghìn vì sao. Vào mùa sinh sản, tiếng gọi bạn tình của chúng có thể vang vọng qua các thung lũng. Chim trĩ sao hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), đồng thời thuộc nhóm IB theo quy định pháp luật Việt Nam, nhóm động vật rừng được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc tiếp nhận đàn chim trĩ sao mở ra thêm cơ hội nghiên cứu, bảo tồn và nhân giống loài chim quý tại Vườn quốc gia Bạch Mã, hướng đến mục tiêu tái thả về tự nhiên. Trĩ sao cũng là biểu tượng của Thảo cầm viên Sài Gòn khi đơn vị này đã nhân giống thành công loài chim quý này.

Mời bạn đọc cùng ngắm những chú chim trĩ sao quý hiếm vừa "chuyển nhà mới" từ TP.HCM về Huế:

Sau khi được đưa từ TP.HCM về Huế, nhiều chú chim trĩ sao đã cất tiếng hót - Ảnh: NHẬT LINH

Điều kiện nuôi nhốt bán tự nhiên chim trĩ sao ở Vườn quốc gia Bạch Mã. Trước mắt những chú chim này sẽ được nuôi nhốt để phục vụ công tác nghiên cứu - Ảnh: NHẬT LINH

Anh Mai Khắc Trung Trực - Trưởng phòng Kỹ thuật Thảo cầm viên Sài Gòn luôn túc trực bên ngoài chuồng chim trĩ sao để quan sát, đánh giá tình trạng sức khỏe của các chú chim - Ảnh: NHẬT LINH

Cán bộ của Vườn quốc gia Bạch Mã chuẩn bị thức ăn cho những chú chim trĩ sao vừa mới tiếp nhận - Ảnh: NHẬT LINH

Ngắm chà vá chân nâu, tê tê, trĩ sao,... quý hiếm ở Việt Nam qua bẫy ảnh Nhiều cá thể, động vật rừng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp như chà vá chân nâu, tê tê, trĩ sao... được phát hiện thông qua hoạt động bẫy ảnh tại các khu rừng của Việt Nam.







