Vở cải lương sử Việt Câu thơ yên ngựa là vở diễn nổi tiếng trong lịch sử cải lương miền Nam sau năm 1975 - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngoài việc người dân được nghỉ hưởng nguyên lương, có hơn 400 hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều nơi miễn giảm giá vé diễn ra trên cả nước (cập nhật tại cmap.vn).

NSND Mỹ Uyên: "Có Ngày Văn hóa Việt Nam hả? Thích vậy!"

Nghệ sĩ Mỹ Uyên bảo thời gian gần đây chị hay nghe người ta kháo nhau: "Có Ngày Văn hóa Việt Nam hả? Thích vậy!". Nghĩa là tâm lý chung mọi người rất ủng hộ quyết định có Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Mỹ Uyên, không cần chúng ta nghĩ về những điều quá to tát, lớn lao, mà trong Ngày Văn hóa Việt Nam đôi khi chỉ cần ý thức đơn giản rằng: Chúng ta nên cư xử với nhau có văn hóa!

Mỹ Uyên tại lễ giỗ tổ nghề sân khấu năm nay - Ảnh: NVCC

Một suy nghĩ nhẹ nhàng thế thôi trong ngày được nhắc nhớ sẽ dần dần tạo nên ý thức, thói quen của mỗi người, sẽ dẫn dắt cho mọi suy nghĩ, hành động của chúng ta. Chúng ta phải làm sao sống có văn hóa và phải hiểu rõ, thể hiện rõ bản sắc văn hóa của người Việt Nam.

Trong Ngày Văn hóa Việt Nam, Nhà hát kịch 5B do chị làm giám đốc đã có những ưu đãi về giá vé để khuyến khích công chúng trong ngày nghỉ đặc biệt này sẽ có thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật, thưởng thức văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đời sống văn hóa cho công chúng.

NSƯT Chiều Xuân: Văn hóa "nhắc ta về bản sắc, về 'mình là ai'"

Năm ngoái khi nghe sẽ có một ngày lễ mang tên Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn viên Chiều Xuân đã rất ngạc nhiên.

Trước đây, văn hóa cũng đã được lồng ghép hay chia sẻ cùng các ngày lễ khác. Song việc có hẳn một ngày riêng như thế này cho thấy văn hóa ngày càng được trân trọng và được đặt đúng vị trí cao nhất của nó trong xã hội.

Là người làm nghệ thuật ngót nghét gần nửa thế kỷ, Chiều Xuân hạnh phúc xen lẫn tự hào và cả háo hức chờ đợi năm đầu tiên diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam.

Gia đình nghệ sĩ Chiều Xuân cùng 79 triệu cử tri trên cả nước thực hiện quyền công dân, đi bầu cử hôm 15-3 - Ảnh: NVCC

Theo diễn viên, văn hóa là sự đúc kết tất cả những gì chúng ta đang có. Trong giai đoạn đất nước đang phát triển như hiện nay, hai chữ "văn hóa" nhắc nhở mỗi người nhiều hơn về bản sắc. Nó sẽ giúp chúng ta định vị được "mình là ai?". Càng hiểu rõ điều đó, mọi người sẽ càng vững tâm và cùng nhau đồng lòng hơn.

Ngày 24-11 năm nay, mọi người sẽ được nghỉ một ngày. Kế hoạch "tâm đắc" nhất của Chiều Xuân đó là vợ chồng, con cái, cháu chắt quây quần bên nhau. Cả nhà diễn viên ai cũng nấu ăn ngon nên đây sẽ là dịp cả nhà cùng trổ tài. Đặc biệt, diễn viên rất thích ca hát nên cả nhà sẽ cùng đàn hát cho nhau nghe.

"Chúc khán giả có một Ngày Văn hóa Việt Nam thật đầm ấm, thêm gắn bó và hạnh phúc khi được sống trong một Việt Nam bình an, yên bình và độc lập", chị nhắn nhủ.

Soạn giả Hoàng Song Việt cảm thấy vinh dự

Là người công tác lâu năm trong làng nghệ thuật cải lương, soạn giả Hoàng Song Việt cảm thấy vinh dự khi chúng ta có Ngày Văn hóa Việt Nam.

Có một số ngành nghề đã có ngày riêng và ông cho rằng việc lĩnh vực nào có ngày riêng chứng tỏ Nhà nước rất coi trọng lĩnh vực đó.

"Đây là niềm vui của toàn dân nhưng với văn nghệ sĩ chúng tôi thì niềm vui còn nhân lên gấp bội" - ông Việt bộc bạch.

Soạn giả Hoàng Song Việt là một trong những tác giả và chuyển thể kịch bản sân khấu quen thuộc - Ảnh: NVCC

Theo ông Việt, đã là người làm nghệ thuật chân chính thì ở bất cứ thời điểm nào chúng ta cũng nên biết chăm chút, xây dựng tác phẩm cho hay để gửi đến công chúng.

Nhưng có thêm Ngày Văn hóa Việt Nam chúng ta có một dịp làm những tác phẩm hoặc hoạt động nghệ thuật có đầu tư, chất lượng để "khoe" cùng công chúng trong ngày đặc biệt này, với ông đó là tác động tích cực của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Với những người dân thông thường thì ngày lễ đó cũng là dịp để gia đình nhắc nhở con cháu trong nhà về những nét đẹp văn hóa của người Việt. Dịp này, các đơn vị nghệ thuật cũng sẽ tổ chức những chương trình đặc biệt, tranh thủ cả gia đình cùng đi thưởng thức những vở diễn, chương trình đậm nét đẹp văn hóa dân tộc cũng là điều hết sức tốt đẹp, là điều kiện cho người trẻ hiểu thêm về văn hóa dân tộc.

Diễn viên Huyền Lizzie: Sẽ dẫn con đi chơi, hòa vào ngày hội lớn

Hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng vài năm trở lại đây, nhất là năm nay, Huyền Lizzie cảm nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như người dân dành cho văn hóa ngày càng đặc biệt hơn.

"Không có gì hạnh phúc hơn khi có một ngày riêng để chúng ta nói về văn hóa, nghĩ về văn hóa. Tôi được biết có rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí vô cùng phong phú và hấp dẫn diễn ra trên phạm vi toàn quốc dịp này. Tôi tin mỗi người sẽ có những lựa chọn phù hợp với bản thân và gia đình mình", diễn viên nói.

Huyền Lizzie nói ngày 24-11 là ngày hội lớn của dân tộc - Ảnh: NVCC

Huyền Lizzie vừa đóng máy phim Căn nhà không mái che được ít ngày; nên Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tới đây, cô ưu tiên dành thời gian cho gia đình.

"Cả nhà sẽ cùng ăn cơm, xem phim. Tôi cũng sẽ đưa con trai đi chơi. Hai mẹ con cũng sẽ hòa vào ngày lễ toàn dân cùng mọi người", diễn viên chia sẻ.

NSƯT Lê Thiện mong Ngày Văn hóa Việt Nam đi vào thực chất

Ở tuổi ngoài 80 với gần 70 năm gắn bó nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Thiện đúng nghĩa là nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Bởi bà là một trong những diễn viên buổi đầu của Đoàn cải lương Nam Bộ lừng lẫy phía Bắc, từng biểu diễn dưới đạn bom để phục vụ dân quân.

Tâm sự với Tuổi Trẻ, bà bảo rất mừng khi chúng ta lần đầu tiên có Ngày Văn hóa Việt Nam. "Nghĩa là Nhà nước có sự quan tâm đặc biệt đến đời sống văn hóa. Có thêm ngày này là thêm cơ hội chúng ta nhìn lại, bảo nhau giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc" - bà Lê Thiện nói.

NSƯT Lê Thiện rất được các bạn trẻ yêu quý - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ mong Ngày Văn hóa Việt Nam đi vào thực chất chứ không hô hào khẩu hiệu. Bà Lê Thiện quan trọng yếu tố gia đình. Bà nghĩ khi mỗi người làm cha, làm mẹ biết ý thức sống tốt, sống có văn hóa, văn minh thì con cái tự noi theo chứ không cần rao giảng, lý thuyết.

Mỗi gia đình tự xây dựng nếp sống văn hóa sẽ góp phần thiết thực tạo nên nét đẹp văn hóa chung cho toàn xã hội.

Cả dân tộc hòa vào không khí lễ hội rộn ràng Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24-11-2026), tôi chợt nhớ thời bao cấp gian khổ, khó khăn, sự thụ hưởng văn hóa chỉ là những bức tranh dân gian, những bộ truyện tranh tứ bình được treo trang trọng trên vách nhà lá đơn sơ của những gia đình nông thôn. Hoặc những lần ra sân bóng hay nhà hàng xóm có tivi để cùng ngồi xem phim qua màn hình đen trắng ở quê. Khi có chút tiền thì xếp hàng mua vé xem ca nhạc, chương trình tạp kỹ… mà đôi khi đến mình thì hết vé! Tôi cho Ngày Văn hóa Việt Nam chính là nghĩa cử tri ân người làm văn hóa, là sự trân trọng dành cho người dân và văn nghệ sĩ. Bởi ngoài ngày nghỉ hưởng nguyên lương, cả dân tộc còn được hòa vào không khí lễ hội rộn ràng của nhiều loại hình nghệ thuật diễn ra trên cả nước. Qua đó gắn kết cộng đồng, người dân có thêm thời gian để trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian, khám phá làng nghề truyền thống và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc thù khác. Họa sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: NVCC Riêng tôi, ngày này gợi nhớ nhiều kỷ niệm đẹp khi còn là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM với những chuyến đi vẽ từ thực tế đời sống trên khắp mọi miền đất nước. Sau mỗi chuyến đi tôi đều dành thời gian trưng bày các tranh vẽ và những ký họa trực tiếp tại địa phương cho cô bác, anh chị em trong làng, xóm cùng xem với sự trân trọng và mọi người nườm nượp đến xem trong sự thích thú, bàn tán rôm rả về những con người, sự kiện, cảnh vật… trong các bức vẽ. Tôi rất vui vì nhận được những chia sẻ hết sức chân thành của người dân khi xem tranh như: "Chúng tôi sống ở đây bao năm rồi, hằng ngày chứng kiến, sao không thấy gì và không biết nó có giá trị. Nhưng khi xem tranh thấy hay quá, đẹp quá, làm cho chúng tôi thêm yêu làng xóm, con người quê tôi và cảnh sắc chốn này!". Vì vậy ngày 24-11 này tôi đã lên kế hoạch sẽ mời những người bạn (trong đó có những người bạn quốc tế) cùng thưởng trà, xem tranh của tôi và trao đổi về nghệ thuật sơn mài truyền thống của Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM