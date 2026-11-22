Nghệ sĩ Trần Hiếu (thứ 2 từ phải qua) cùng các văn nghệ sĩ nhận tôn vinh của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Lễ khai mạc các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu được Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức ngày 22-11 tại Hà Nội.

Văn nghệ sĩ là những người âm thầm gìn giữ phần sâu thẳm nhất của tâm hồn dân tộc

50 văn nghệ sĩ tiêu biểu do 10 hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương lựa chọn thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh…

Các văn nghệ sĩ được tôn vinh là các văn nghệ sĩ gạo cội, có nhiều cống hiến cho văn hóa, nghệ thuật. Có người được công chúng yêu mến qua ca khúc, trang sách, bộ phim, vai diễn; có người lặng lẽ cả đời gìn giữ di sản, truyền nghề, đào tạo lớp trẻ.

Đại diện các văn nghệ sĩ được tôn vinh, nhạc sĩ Doãn Nho vui mừng trước việc lần đầu tiên đất nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam rộn ràng trên khắp cả nước, tạo một không khí rất đặc biệt của văn hóa, nghệ thuật.

Trong chia sẻ rất ngắn gọn, ông chỉ vui mừng bày tỏ niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ hôm nay.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn khẳng định vai trò to lớn của văn nghệ sĩ - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đánh giá việc tôn vinh văn nghệ sĩ cũng là tôn vinh “những người âm thầm gìn giữ phần sâu thẳm nhất của tâm hồn dân tộc”.

Ông Sơn ghi nhận văn học, nghệ thuật có sức mạnh đặc biệt, “từ một câu chuyện riêng khơi dậy tình yêu chung, từ cái đẹp nuôi dưỡng điều thiện, từ cảm xúc đánh thức lương tri”.

Ông mong các văn nghệ sĩ tiếp tục đi sâu vào đời sống nhân dân bằng sự nhạy cảm, trách nhiệm và bản lĩnh.

“Trong những nhà máy, làng quê, đô thị, vùng biên giới, hải đảo, trong khát vọng của người trẻ và nỗi niềm của người lao động, còn biết bao câu chuyện chờ được kể”, ông Sơn nói.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành là mái nhà nâng đỡ tài năng, khuyến khích tìm tòi, bảo vệ khát vọng sáng tạo và đưa nghệ thuật đến gần nhân dân hơn nữa.

“Hãy đưa sách đến trường học, nghệ thuật về thôn bản, tổ chức những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ với công chúng; tận dụng không gian số để tác phẩm Việt Nam đến với người Việt ở khắp nơi và bạn bè quốc tế”, ông Sơn gợi ý.

Ông cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ những vướng mắc trong đặt hàng, hỗ trợ sáng tác, phổ biến tác phẩm và bảo vệ quyền tác giả.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Văn hóa không chỉ hiện diện trong tác phẩm mà còn trong lối sống của người dân

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân khẳng định vai trò to lớn của văn hóa văn nghệ, các văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của đất nước, cũng như đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong phát triển văn hóa, văn nghệ.

Ông khẳng định việc lấy ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa; khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước.

"Đây là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn rằng văn hóa không chỉ hiện diện trong các di sản, lễ hội, tác phẩm nghệ thuật hay những công trình kiến trúc, mà còn hiện diện trong lối sống, đạo đức, nhân cách, ứng xử, trong tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân;

Để văn hóa đi vào đời sống, để mỗi người dân được tiếp cận, thụ hưởng và sáng tạo các giá trị văn hóa; để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước", ông Quân nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng mở cửa khuôn viên trụ sở để đón người dân đến tham quan triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu được lựa chọn từ nhiều thế hệ nghệ sĩ.